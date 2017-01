Dschungelcamp, Tag 12 It's all over now, Honey-Schmuh

Grinsemann, geh du voran, das lebende Lachgummi, der Mittelstrahler, das Schmunzelstilzchen - jetzt aber schnell alle noch aufgesparten Honey-Witzchen verklappen, denn man wird sie nicht mehr brauchen: Der Bleckbaron ist raus, schnöde abgewählt. Wenn man noch einen letzten Wunsch an Honey richten könnte, dann wäre es der, nach seiner Rückkehr doch bitte recht bald eine Single aufzunehmen, natürlich eine Coverversion: "Der immer lacht". B-Seite: "It's all over now, Honey-Schmu."

Langsam lichten sich also die Lager im Camp - Zeit für einen kurzen Dschungelkönig-Tauglichkeitscheck der noch verbliebenen Insassen.

Florian: Ach, es hätte so schön werden können, hätte man ihm einen adäquaten Schnatterbuddy und gleichwertigen Honeyhasser zur Seite gestellt. Mit einer starken Gina-Lisa hätte der schnabelfertig Gezurrte im Camp eine mächtige Achse der Schnuten bilden können. Zu welchen hübschen Paraden er fähig wäre, zeigte er gestern, als Honey seine selbstverknallte Schnitzarbeit an der Holzbank beim Stand von "HON" kurz pausierte - und Florian die schöne Idee hatte, den Namen einfach mit einem K zu komplettieren. Vertanes Talent! Die nötige Emo-Tiefe für einen Regenten besäße er auf jeden Fall, das bewies er, als ihn unverhofft ein Brief seines seit zehn Jahren entfremdeten Bruders erreichte: "Ich bin sehr stolz auf dich, denn ich sehe einen Menschen, den ich so als Bruder nie hatte", las Florian tiefgerührt, und auch zu Hause hatten wir plötzlich alle etwas Flipskrümel im Auge.

Kader: Wie ihr Fast-Namensvetter, der aus diversen religiösen Schmökern bekannte Prophet Lot, ist Kader eine einsame Kämpferin für die Moral, gestrandet in einer verkommenen Schmuddelsiedlung (wobei Lot in der Stadt Sodom ein bisschen mehr Arbeit zu leisten hatte als Loth im Camp Sodumm). Der alte Reality-TV-Zossen wirkt unter ihren schweren Lidern überraschend abgeklärt und weise ("Jeden Tag geht ein Vorgang hoch und ich lerne die Menschen besser kennen") und liefert verlässlich brachiale Bonmots: "Jetzt zeigen alle ihre wahren Fressen. Fressen, ihre hässlichen Fressen!"

Am schönsten sind die ungefilterten Gewaltfantasien des kajalstiftdünnen Persönchens: "Ich würde am liebsten einen Hammer nehmen, eine Kettensäge, und die Person zerlegen." Wen sie damit meinte, ist unklar, nur einer dürfte verschont bleiben, weil sie ihn schlicht vergessen hat: "Marc, Florian, Jens - wer ist Jens?" Kader wäre die Krone sehr zu wünschen, alleine schon, um die anderen Camper zu schützen, denen bei einem vorzeitigen Auszug der Fast-Prophetin Übles zustoßen könnte: "Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um" (Lk 17.29).

Marc: "De Regels sind de Regels", und de Marcsprak is de Marcsprak. Selbst wer dem pfadfinderproperen Stripsänger sonst nichts abgewinnen kann, muss doch zugeben, dass seine ulkigen Sprachvermischungen dem Camp flirrendes internationales Flair verleihen: "Hanka schießt dausend missiles in meine Ricktung immer." Außerdem hält sich hartnäckig der niedliche Verdacht, dass Marc insgeheim glaubt, Kader hieße "Carter". Bei diversen Rangier-Prüfungen schlug er sich ausgezeichnet, gestern verweigerte er allerdings bei der gemeinsamen Prüfung mit Hanka kategorisch den Verzehr von Tierpenis und Tiervagina. Dafür lutschte er tapfer monströse Fischaugen aus, die wohl ekligste Prüfungsschikane ever.

Ein paar Tage bleiben Marc noch, um seine zweifellos vorhandenen düsteren Seiten regentengerecht aufzuarbeiten. "I have a Brief?", fragte er überrascht bei der abendlichen Feldpostverteilung, aber während den anderen die Liebsten schrieben, schrieb ihm sein Fanclubleiter. Sad! De Kron is near? Vermutlich ja.

Hanka: Wenn die Ängste, mit denen sie ins Camp zog, nicht schauspielerisch überzwirbelt waren, dann gebührt ihr höchster Respekt für ihre erfolgreiche Schocktherapie: Beim Fresstest mit Marc verzehrte sie fast alle denkbar unhygienischen Scheußlichkeiten, zumindest so weit, wie es ihr körperlich möglich war - ihr beachtliches Würge- und Kotzgeräuschrepertoire reichte von "Entzürnte Appenzellerziege" bis "Junggesellenabschied, morgens um 4".

"Du bist ein Warrior", musste auch Marc bei allen Differenzen da neidlos zugeben. Nebenbei etablierte Hanka auch neue Standards in Sachen Dschungelknigge: "Liebe Mutti, bitte schäme dich nicht wegen dem Puploch vom Strauß und so, Pimmel - hab ja alles wieder ausgebrochen." Das alles ist prinzipiell solides Dschungelkönigmaterial - möglicherweise zeigte sie sich im kindisch entbrannten Kampf der Geschlechter allerdings ein bisschen zu furios, was zaudernde Wähler verprellen könnte.

Der Jenser: "Ich bräuchte fünf Dschungelcamps, um das alles zu erzählen, was ich erlebt hab", raunzte der mallorquinische Plautzenmann, nachdem er eine weitere Lebenskatastrophe aus den nicht vorhandenen Hemdsärmeln geschüttelt hatte: Dieses Mal berichtete er von den zweifellos schlimmen psychischen Strapazen einer falsch gestellten Krebsdiagnose, die ihn zur Versaufung von 7000 Euro in drei Monaten trieb - freilich olle Kamellen für treue "Goodbye Deutschland"-Zuschauer. Immer ein bisschen zu eilfertig kramt der Jenser diese Privatissen hervor, immer ein bisschen zu hündisch bettelt er als würdeferner, schwitzender Tanzbär um Sendezeit. Und das ist wenig königlich (bitte mit Xavier-Naidoo-Knödelstimme denken).

Icke: Die erste Woche des Camplebens verbrachte er unter einem Stein, nun meldet er sich pockig und so mittelsympathisch zu Wort: "Hallo, können die das Elend mal bitte auf die Seite fahren?", kommentiert er Hankas Morgengesicht und kündigt - sollte die Camp-Produktion das aktuelle Zigarettenembargo weiter aufrecht erhalten - fäkal-politische Konsequenzen an: "Wenn wir heute keine mehr kriegen, dann scheiß ich denen vor die Kamera." Die kleine, eklige Ecke im Zuschauerhirn, in die man beim Psycheputzen immer so schlecht reinkommt, würde das gerne sehen. Der Rest wird Icke hoffentlich vor dem Finale aus dem Camp kärchern.

Gina-Lisas Manager: Kann man noch jemanden Last-Minute-Nachnominieren? Dann soll bitte ohne weitere Umstände sofort Gina-Lisas knäblicher Geschäftsvertrauter auf den Thron gehievt werden. "Der Typ hat nur deinen Namen benutzt, der ist ein absoluter Verlierer", klärte er die Geschasste beim Wiedersehen zügig über das wahre Honeywesen auf, und Gina-Lisa sagte, was sie immer sagt: "Ja, ja, hmm, genau, du hast recht."

Im Gegensatz zu Loser Honey ist der herrlich operettenhafte, natürlich österreichische Geschäftsbub ein echter Gewinner: Erst kürzlich wurde er mit dem Erzherzog Johann Award in der Kategorie "Manager des Jahres" ausgezeichnet, war sieben Jahre mit der Tochter von Mörtel Lugner liiert, verfrachtete einst auch Joey Heindle ins Camp und managt unter anderem auch Zachi Noy, den Dicken aus "Eis am Stiel". Und er besitzt die weltweit größte Privatsammlung vom Heinz-Erhard-Memorabilien, was isoliert betrachtet schon mehr ist, als die anderen Campbewohner je geleistet hätten. Helmut Werner, Dschungelkönig, jetzt!