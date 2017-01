Dschungelcamp-Finale Die Siedler von Vertan

Der frisch gekürte Regent sitzt allein im Dschungel. Pflichtschuldig hat er gerade die erste Fuhre Krönungsfreude abgekippt, "anglaublik und anvergesslik" sei sein Sieg. Jetzt hat er noch ein paar Minuten, bevor sie ihn holen werden, und eigentlich wäre jetzt der perfekte Moment, die selbstverliebte Namensschnitzerei, die ein Mitcamper in der Lagerfeuer-Sitzbank hinterlassen hatte, um eine eigene Notiz, eine erste Dienstanweisung zu ergänzen. "HONEY = doof" für die Ewigkeit eingefräst, wie schön wäre das!

Aber natürlich lässt Marc diese historische Chance verstreichen. Selten gab es so wenige anarchistische, rebellische Impulse wie in dieser Dschungelcamp-Staffel. Selbst der piesepampelige vorzeitige Trotzauszug blieb dieses Mal aus, das ist eine Premiere. So bleibt als Grundgefühl am Ende das leicht unbefriedigte Gefühl zurück, dass alles, was man in den letzten zwei Wochen gesehen hat, zwar schon irgendwie okay war - aber dass viele Chancen liegengelassen wurden, es zu etwas wirklich Besonderem zu machen.

"I'm only human, after all, dö-dö-dö-dö, don't put the blame on me", singt Hanka in der Finalsendung. Eine dramaturgisch hochinteressante Zumutung hätte sie im Camp sein können, ein sozialer Stresstest, eine bisher noch nicht dagewesene Dauerprüfung, für die es ausnahmsweise noch keine Lösungsvorlage aus vorherigen Staffeln gab. Doch selbst ihre Zwangs- und Angststörungen fügten sich fast schon wie im Zeitraffer de Regels des Camps.

Mutti hat Probleme, spielt leise

Am Ende strapazierte sie die Mitcamper mit ihrem fortwährenden Geplapper nicht mehr als der obligatorische Nervkröterich, den es eigentlich in jeder Staffel gibt. "Dengdengdengdeng", kräht Hanka am Ende in jeden stillen Moment, eine schwer zu ertragende Crazy-Frog-Hommage, und man ahnt, dass es für "I survived Hanka"-T-Shirts am nächsten Tag höchstens ein zweistündiges Verkaufsfenster mit ausreichend Interessenten geben wird.

"Ich möchte Dschungelkönigin werden", sagt sie mit verstellter Mädchenstimme. Sie hätte tatsächlich eine Schlüsselfigur im Camp werden können: Eine schwer dysfunktionale Version des klassischen Dschungel-Muttchens. "Och Kinder", sagte sie gerne, aber statt ihre zuneigungsbedürftigen, fremden Stiefsprösslinge an die haferbreiwarme Brust zu ziehen, stieß sie sie meistens von sich: Mutti hat Probleme, spielt leise.

Doch ihre Rolle im Camp erstarrte genauso in der Anlage wie die von Gina-Lisa, deren öffentliches Bild im Dschungel eher zusammenschnurrte, statt sich zu entfalten, und die von Markus, in dem gefühlt ein großer Gala-Ausraster steckte, den er aber, chronisch verstopft, nicht aus sich herausbringen konnte. Hätte, hätte, Straußenrosette.

Soziales Schach

Ein großer Teil des Camp-Vergnügens erwächst beim Zuschauen im Idealfall eben am diebischen Spaß, zuschauen zu dürfen, wie sich leidlich bekannte Menschen in einer unbekannten Welt mit fremden Funktionsprinzipien verhalten. Vergleichbar mit schwankend begabten Labortierchen in einer Labyrinth-Versuchsanordnung. Wirklich spannend wird es erst, wenn sie die Schwachstellen dieses Settings ausfuchsen, die Lücken im System erkennen und dem ganzen ihren eigenen Drall geben.

In den besten, goldenen Momenten von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" spielen die Camper soziales Schach, und der Zuschauer darf über seinen potenziellen eigenen nächsten Zug fantasieren, während er fremde Strategien studiert. Leider spielten die Camper in diesem Jahr lieber "Die Siedler von Vertan": "Die Regels sind die Regels, wir must them halten."

Die einzige rebellische Tat des Terenzi-Regenten in seinen zwei Dschungelwochen war seine standhafte Weigerung, tierische Geschlechtsteile und noch lebendes Gekreuch zu verzehren, woran er sich auch bei seiner finalen Dschungelprüfung hielt.

Klaglos und nahezu herkulisch hatte er bis dahin vielfältige Fronprüfungen absolviert, auch im Finale nagte er an Kuhzitzen, kippte tapfer ein Gebräu aus fermentierten Eiern, obwohl das "wie schlekt Schaum" schmeckte, und knabberte Kamelhirn, pervers serviert im Schädel seines ehemaligen Besitzers, wobei er ablenkungshalber an Schokobrownies und Leberwurst - oder "Leberbreast", man versteht ihn so schwer - dachte. Die Krokodilvagina ließ er, wie schon in einer ähnlichen Prüfung Tage zuvor, liegen: "Das will ich nicht essen. Ist okay, wenn ich dann nicht Dschungelkönig werde."

"Seid bereit, immer bereit"

Nur eine Hauptgerichtsportion erspielte er also für das finale Dinner der Top 3, kaum kann man sich mehr erinnern, wann es das zuvor zum letzten Mal gegeben hatte, doch selbst darüber geriet niemand mehr in Wallung.

Aber was kann einen auch noch aufregen, wenn man sich zuvor, wie Hanka, in einen überdimensionalen Smoothieshaker hatte abseilen lassen? "Seid bereit, immer bereit", sprach sie sich mit dem alten Jungpionier-Durchhalteverslein selbst Mut zu, bevor sie schichtweise mit Fischabfällen, Hühnerbröseln, Gärfleisch und Schleim übergossen wurde, bis ihr der Stinkekram bis zum Hals stand.

"Oh, ist das ekelhaft, Kinder", zeterte sie nur, als hätten die lieben Kleinen wieder mit der Badeknete rumgesaut. Man bestreute sie mit einer Panade aus Mehlwürmern und Kakerlaken, sie holte dennoch ohne Probleme fünf Sterne.

Florian wird Dritter, Hanka Zweite

Auch Florian überstand seine kurzzeitige Höhlenlagerung mit Ratten und Spinnen trotz Gezeter - "Es reicht!", "Meine Nase ist verstopft!", "Hau ab, du Viech!" - überraschend gut. Da lag er nun und gab vorerst letzte Blicke auf sein vielfältiges Tattoo-Sortiment frei, das schwer danach aussieht, als habe eine wild gewordene Blagenbande mal kurz das ganze Stempelset ihrer Kinderpost probegesiegelt.

Auch er holt fünf Sterne, immerhin für ihn freut man sich aufrichtig, weil er dieses Erfolgserlebnis, EIN Erfolgserlebnis, endlich mal, so verzweifelt herbeigesehnt hatte: "Heute war ich wirklich High Class. High Class in the dark!" Was aus ihm im Dschungel hätte werden können, wenn er einen vernünftigen Anspielkumpel gehabt hätte - da ist er wieder, der Konjunktiv.

So wird er am Ende Dritter, und Hanka wird Zweite. Er wollte im Dschungel unbedingt zeigen, dass er irgendwas kann, sich und der Welt. Sie wollte dringend geliebt werden, von sich selbst und den Zuschauern. "Ich habe gelernt, dass ich noch lebe", sagt Florian am Ende, endlich mal eine Variation zum üblichen "Ich bin an meine Grenzen gegangen"-Sermon.

"Ich nehme mit, dass ich noch da bin", sagt Hanka - "wie Honig auf der Seele" sei die Fremdbestätigung durch kostenpflichtige Anrufe. Und Marc, der Dschungelkönig, ist immerhin "total geflasht".