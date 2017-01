Dschungelcamp, Tag 5 "Im Leben geht es immer noch tiefer"

Bislang schielte der kosmopolitische Dschungelcampfreund neidvoll nach Großbritannien, wenn ihn die tatenlose Vermoosung schlafbäriger Faulcamper und die minderschundigen, eher faden Lebensbeichten am nächtlichen Feuerchen traurig machten. Die dortige Dschungelcampversion rekrutiert nämlich regelmäßig Figuren wie den ehemaligen Leibbutler von Butler von Lady Di, die appetitlicheren Klatsch auspacken können als eine von Oliver Pocher durchgeführte Bebeischlafung. Oder Leute wie John Lydon, früher mal als fratziger Sex-Pistols-Sänger Johnny Rotten bekannt, der die Zuschauer während einer Liveschalte auch schon mal herzhaft als "fucking cunts" beschimpfte, statt zahnreich wie Honey um ihre Gunst zu buhlen.

Zumindest was den Pöbelfaktor angeht, holt der diesjährige Jahrgang jetzt erfreulich auf. "Die Zuschauer sind ganz, ganz böse Sadisten. Ganz böse sind die. Gibt's unter euch auch Menschen mit Herz? Seid ihr alle Arschlöcher?", grimmte Kader als Grumpy Panda im Dschungeltelefon, als sie abermals in die Dschungelprüfung gewählt wurde.

Dieses Mal musste sie in eine Erdhöhle voll mit dem üblichen Getier kriechen. Der passionierte Arte-Konsument kennt diese Location aus Jean Pauls Erzählung "Das Kampaner Tal", in der die Schlangengrube als Metapher für psychische Pein herhalten muss.

Kader erzählt von ihrem Bürojob

"Ich trete ein mit Würde. Im Leben geht es immer noch tiefer", spricht Kader draußen noch wahre Worte. Drinnen bringt sie ein garstiger Waran dann komplett aus der Fassung: "Ich hasse euch, ich hasse euch alle!", bricht aus ihr ein grundehrlicher Satz hervor, der in Unterhaltungssendungen viel zu selten fällt, obwohl er sicher in toxischer Brühe schon lange im Herzen so manchen Fun-Stahlbad-Facharbeiters gärt.

Statt der erwarteten Kaderstrophe schlägt sie sich dann aber überraschend wacker, steckt einen Reptilienschnapper weg, lässt sich in tutanchamunhafter Starre minutenlang im Finsteren von Schlangen bekriechen und holt neun von 12 möglichen Sternen. Stolz wie ein preisgekröntes Zwerggockelchen trägt sie die frohe Kunde zurück ins Camp, wo sie bei den Nacherzählungen ihrer Beschlängelung nur geringfügig übertreibt: "Die waren hier drin, ich schwöre, bis in meiner Vagina."

Die neugewonnene Stärke erlaubt der kunstfigürlich komplettverpanzerten Kader dann einen echten Moment der Schwäche: Am Feuer erzählt sie dem ungläubig lauschenden Jenser von ihrem Bürojob, mit dem sie sich seit sechs Jahren als Sekretärin über Wasser hält. Die Halbwertszeit als Realityshow-Kanaille sei nämlich extrem überschaubar: "In einem Jahr sind wir alle wieder weg, verkrochen wie die Kakerlaken in ihren Löchern."

"Wenn das normal wäre, würden wir's ja alle machen"

Endlich zeigt sich das Dschungelcamp an Tag 5 von seiner besten, interessantesten Seite, als Parallelgesellschaft mit leicht verdrehten Regeln: Ausgerechnet die Verrückten, die ausgewiesenen Schrägetten sagen hier die Wahrheit.

Die überdrehteste Camperin zeigt den nüchternsten Realismus, und die wahnhaft vernebelte Dschungelinsassin die bestechendste Klarheit. Hanka, die mit der Zusammenlegung der beiden Camps und die Konfro mit den neuen Mitbewohnern vollends zur Wanka wurde, bricht im Dschungeltelefon zusammen: "Ich schaff das nie. Ich fühle mich so erbärmlich." Als erste kratzt sie dann ein paar tiefe Ratscher in die polierten Oberflächlichkeiten: "Diese nackigen Ärsche! Und die Titten! Und die Wimpern! Das ist ja wie in einer Muckibude mit schlechter Musik. Und Markus streichelt Gina-Lisa den nicht-furzenden Bauch. Das Getue ist unecht und die Gesichter sind unecht. Die spielen 'ne bescheuerte Soap."

In der für unberechenbare Skriptabweichler kein Platz ist: In den Augen ihrer Mitcamper ist Hanka eine gruselige Irre, weil sie nachts gerne von Pritsche zu Pritsche durchs Lager schleicht, um ihre schlummernden Schicksalsgenossen zu betrachten: "Wenn sie schlafen, sehen alle immer aus wie Kinder".

Den nagelkrallenscharfen Stich ins Herz des aufgeklärten Zuschauers führt dann ausgerechnet Gina-Lisa aus: War sie während ihrer Prozesstage noch zu einer Symbolfigur für die menschliche Maxime geworden, Menschen nicht dafür zu verurteilen und wegzuschubladisieren, weil sie komisch aussehen und sich anders verhalten als man selbst, schwingt sie nun selbst die schlimmste Reaktionärenkeule, als sie Hankas nächtliche Schlafendenbeschau vom Schiedsrichterhochstuhl des stumpfen Spießbürgers kommentiert: "Wenn das normal wäre, würden wir's ja alle machen."