Dschungelcamp, Tag 13 "Ach, der wollte mich bestrafen?"

Wo ist eigentlich Julian Assange, wenn man ihn mal wirklich braucht? Ein Leak der "Campregeln", das wäre doch mal was. Frei verfügbar, ohne Bezahlschranke. Oder ist das schon publik? Vielleicht als PDF zum Download? Werden dazu bereits juristische Proseminare gehalten?

Die Sache ist nämlich die, dass im Leben bisweilen Ereignisse so geisterhaft an uns vorbeirauschen, dass sie im Grunde gar nicht stattgefunden haben. Schschsch und weg. Als wäre nichts passiert. Ein Gefühl also wie in der - Räusper, Stühlerücken, Mit-der-Gabel-Ans-Glas-Schlagen - 200. Sendung von, und das sei zu diesem festlichen Anlass nochmal ausformuliert, "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Höhepunkt, aber dazu gleich mehr, war daher eine Verlesung der Campregeln durch Evelyn.

Zuvor ist schon "etwas" passiert. So konferierten die beiden Alphamännchen, wer wohl welche Chancen auf den Titel hat. Orloff? Currychris, der Wurstmann, sieht die Sache wie ein Profi: Nein, das Orloff'sche Gefolge, also "das Publikum in seinem Alter", das gucke diese Sendung nicht.

Fakt ist, dass sich die Alphamännchen beide für potenzielle Dschungelkönige halten, wenngleich Yotta die Sache weinerlich, der CWM hingegen offensiv erklärt: "Ich habe hier keine Konkurrenz." Yotta allen Ernstes: "Aber es ist ein starkes Feld an Charakteren."

Raus ist bekanntlich Leila Lowfire, von der sich der Yottamann mehr versprochen hat. "Ich hätte Bock gehabt", trägt der Muskelcoach sein Herz auf der Zunge, "mal über Sex zu reden". So würde ihn "mal interessieren: Wo ist der G-Punkt der Frau?" Ja, wo isser denn?

Eine Prüfung, keine Sterne

In der Prüfung gibt's nicht etwa den frittierten G-Punkt eines Gürteltiers, sondern eine komplizierte Tunnelgeschichte, Marke "Tet-Offensive 1968". Diese hingetupfte Vietnam-Metapher wird später noch mal aufgegriffen. Also, um mit Yotta zu sprechen: "Merken! Fokussieren! Konzentrieren!"

Es absolvieren die Prüfung also Evelyn und Yotta, der wieder kräftig motiviert: "Whatever takes, we do it!", und dann, zu Evelyn gewandt: "Das heißt: Was immer es braucht, wir werden es machen!" Den freundlichen Unterricht in Anglistik unterbricht er später nicht einmal im Tunnel.

"Ich höre dich schon", ruft er der sich durch allerlei Getier geräuschvoll heranrobbenden Partnerin zu: "Du bist closer. Also näher!" Sterne gibt es indes keine. Yotta: "Ich fühle mich alles andere als Superman, aber Superman wäre ready gewesen, das zu rocken."

Die Tragik der Geschlechterverhältnisse lag auch heute wieder darin, dass es kein interesseloses Wohlgefallen gibt zwischen Mann und Frau. Eher Neid. Evelyn ist offenbar sehr lange im "Interview" und produziert sich mit ihrer ausgefeilten Kurventechnik. Was Yotta motiviert, von Doreen den Badeanzug zu erbitten, er wolle "auch mal auffallen". Doreen: "Wenn deine Bullenklöten da reinpassen..." Yotta: "Bei dem kalten Duschwasser: ja."

Als Evelyn auf dem Weg zurück vom Interview alleine (!) aufs Klo (!!) geht (!!!), ist im Lager der Teufel los. Soloklogang ist kein indonesischer Badeort, sondern ein klarer Regelbruch. Und der CWM ist soeben Teamchef geworden. Als solcher beschimpft er nicht nur Klagende ("Jetzt hör' die Motzerei auf und hau ihr auf die Fresse!"). Er greift durch.

Sofort weht ein Hauch von "Apocalypse Now" durchs Camp, während der eh schon cholerische Currykamerad sich blitzartig in Colonel Kurtz ("The horror, the horror") verwandelt. Oder halt in einen Führer, der mal andere Saiten aufzieht: "Wir müssen das jetzt personifizieren! Das ist jetzt nicht das Harmoniecamp, sondern das Camp, wo Leute Meinungen haben!"

Orloff versucht noch zu bremsen, aber sein christlich grundierter Humanismus ("Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein") kommt sofort unter die Räder. Verdutzt erkundigt sich der Greis, die Stimmung korrekt einschätzend: "Ist das jetzt ein Scherbengericht?" - "Ja. Isses".

"Ach, der wollte mich bestrafen?"

Zur Strafe wird Evelyn von den übrigen Stars gepfählt, bevor ihr die Haut in Streifen... nein, Quatsch. Sie muss die Campregeln vorlesen. Alle. Und den letzten Satz, den muss sie drei Mal wiederholen. Damit sie's lernt, aber auch als Demütigung.

Leider ist die Lesung bearbeitet und nur gerafft gezeigt worden, mit schnellen Schnitten auf irgendwelche ausdruckslosen, notdürftig mit dramatischer Musik überschminkte Gesichter. Dabei hätte das, rein juristisch, wirklich interessant sein können. Der Curryführer jedenfalls ist zufrieden und dampft ab, vermutlich in seine Curryreichskanzlei.

Unterdessen spendet das Volk der Bestraften milden Trost. Evelyn, aufrichtig verwundert: "Ach, der wollte mich bestrafen?"

Hinaus, hinweg, hinfort ist übrigens Doreen. Hat gar nicht geweint.