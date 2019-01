Brutus-Move des Tages: Es ist niederschmetternd, aber man muss ja trotzdem sagen, was ist: Womöglich hat auch Peter - der vermeintlich so verständige Feixtänzer des Camps, dieser kleine Grins, den man sich längst als echt okayen Dschungelköniganwärter ausgeguckt hatte - inzwischen einen ausgemachten Lachschaden. "Lass dich mal fallen und sei mal Doreen", bescheidet er seiner umständehalber und nachvollziehbarerweise etwas angegurkten Mitcamperin. "Ich BIN Doreen. Aber ich bin kein kleines Mädchen", verteidigt die ihr Menschenrecht auf Grämlichkeit. Aber Peters Schmunzeldiktat kennt kein Pardon: "Sei doch mal das kleine Mädchen", verlangt er, und schiebt dann leider einen der ärgsten Trottelsätze aus dem Vokabular jener Männer nach, die Frauen gerne zu dauerfreundlichen Golden Retrievern umkonditionieren würden: "Lächle doch mal. Du könntest mehr lächeln!"

Der Dolchstoß sitzt: Auch du, Peter? Doreen sei "völlig verkrampft", sagt er dann noch ausgerechnet zum Krampfmaster CWM. "So verbissen die ganze Zeit. Wir sind immer nur nett", steigt der gleich mit ein. "Ja, immer nett", sagt Peter. Möglicherweise ist er trotzdem immer noch die beste Wahl für den Campregenten. Aber wenn er gekrönt wird, stehen wir alle Bitchface-Spalier.

Zaubertrick des Tages: "Ich bin der neue Kevin Copperfield!", verkündet Evelyn (die zweite ernstzunehmende Kronenanwärterin), nachdem sie sich in eine Kiste gesetzt und diese dann wieder verlassen hatte. Und schöpft damit vielleicht die passendste und schönste zusammengemanschte Bezeichnung für das Phänomen, mit dem sie sich in den vergangenen zwei Wochen langsam immer mehr in unsere Herzen dusselte: Halb plakativ performendes Kevin-Schantall-Klischeedoofidingelchen, halb magisches Zauberwesen, das einen mit entwaffnend schutzloser Naivität an einen funkelnden, herrlich unkomplizierten Traumort entführt.

Einen Alltagstrick kann man sich auf jeden Fall schon mal von ihr abschauen: Nachdem sie bei der Schatzsuche in den Genuss einer Pizza kam, bewahrte sie den kostbaren Geschmack über Nacht in ihrer Backentasche auf, indem sie einfach das Zähneputzen ausließ.

Zaubertrick des Tages II: Verwendet er Spiegel, Rauch oder ein doppeltes Haarnetz? Wie, verdammt noch eins, kann Felix seine sich mitunter durchaus voluminös bahnbrechende Wellfrisur die meiste Zeit des Tages in diesen winzigen Knurzdutt bannen?

Reminiszenz des Tages: Im epischen Kämpfchen Yotta vs CWM bemüht ersterer nun den simplen, aber effektiven Negierungs-Haken, den Karl Lagerfeld einstmals so formvollendet gegen Heidi Klum ausführte: "Amerika interessiert sich einen Scheißdreck für die Currywurst" ist das neue "Die war nie in Paris, die kennen wir nicht".

Reminiszenz des Tages II: Der CWM channelt derweil eine noch weiter zurückliegende Begebenheit und hat beim Holznachlegen am Camplagerfeuer einen echten Nero-Moment: "Es soll brennen! Wenn et brennt, dann brennt dat! Brennen, brennen, brennen!" Später redet er in offensichtlich recht dringlichen Herrschaftsfantasien dann auch noch im Schlaf: "Ich bin Teamchef", murmelt der Quartalsdiktator, und in der traditionellen Zermürbung der letzten Dschungeltage sähe man eigentlich tatsächlich ganz gerne zu, wie er irre lachend dann wirklich das ganze Camp abfackelt und dazu in Ermangelung einer Harfe Hackbrett auf einem Grillblech spielt. Im Feuerschein nimmt er dann diabolisch keckernd die blaue Brille ab und wir sehen zum ersten Mal in seine Augen: Sie sind curryketchup-rot und weinen Tränen aus Bratfett.

Jobempfehlung des Tages: Vielleicht wird Peter bald Testimonial für Plörrgetränke? Als sämtliche Camper bei der Schatzsuche aus fünf Türen, hinter denen sich Überraschungen verbargen, eine auswählen durften, erwischten Chris und er zwei kühle Lieblingsgetränke. Peter nuckelte überglücklich seinen Eiskaffee und überstrahlte dabei mühelos die aus dem Camp geworfene Doreen, die auf dem langen, entbehrungsreichen Treck zurück zum Hotel Versace zwischendurch kurz bei McDonalds einkehren mussdurfte - die in jeder Staffel obligatorische Burgerwerbung hat auch dieses Mal leider kein Körnchen Subtilität abbekommen.

Romantikgesäusel des Tages: "Ich träume davon, mit meiner Freundin Pizza zu essen und ihr danach das Hirn rauszuvögeln", wirbt Yotta für dieses Superkonzept "Liebe", von dem man gelegentlich hört. Um eilig nachzuschieben, "küssen und liebkosen" sei da aber schon auch inkludiert. Passionierte Rezipienten seiner Instagram-Storys seufzten an dieser Stelle wehmütig auf, zu lange schon vermissen sie Yottas autorenfilmerische Zooms auf das glanzlackleggings-vakuumierte Hinterteil seiner Freundin. Liebe halt, so schön.

Domenico-Gedächtnismoment: Auch Felix entpuppte sich als willfähriger Insta-Atze: Als er sich bei der Schatzsuche zusammen mit Sandra für die Türe entscheidet, hinter der ihre beiden Begleitpersonen warten, erkundigt er sich bei seinem Bruder erst nach dem Wohl seiner schwangeren Freundin - und stellt dann die zweitdränglichste Frage, wenn man mal eben fünf Minuten mit einem schmerzlich vermissten, lieben Menschen geschenkt bekommt: "Bei Instagram läuft alles gut?" - "Ja klar, 180.000 Follower!"

Und zuhause nimmt man sich vor, dem eigenen, schmerzlich unterverfolgten Hund jetzt wirklich mal ein paar tausend Follower aus Südostasien zu kaufen.

Panne des Tages: Auf den letzten Minutenmetern muss der freud- und spannungslosen Dschungelprüfung dieser Titel leider noch aberkannt werden: Die Moderatoren verkünden im Camp, wegen eines kaputten Servers habe man das Telefonvoting nicht auswerten können - keiner muss gehen. Na gut. Aber nicht, dass das einreißt.