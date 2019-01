Dschungelcamp, Tag 6 Die Hand Yottas

Streit des Tages: Ausgerechnet die Camp-Altvorderen verstricken sich in infantile Beharkereien. Sybille wirft Tommi vor, er habe sie bei der nächtlichen Feuerwache alleine zurückgelassen, um sie anschließend auch noch barsch anzuweisen, wo genau sie sich hinzusetzen habe, "wie eine Aussätzige". Sybille muss daraufhin weinen und weckt den CWM, weil sie "die ganze Zeit alleine" am Feuer säße, was so ganz nun auch wieder nicht stimmt.

Ihr rätselhaftes Verhalten ist natürlich ein echtes Schmankerl für die Arte-Zuschauer, die sich zur Dschungelzeit ja gerne mal als Trashcrasher betätigen und auch mal reinschauen, woran sich die niederen Bildungsstände so ergötzen - und bei Sybilles teilweise nebulös verrauchten Einlassungen natürlich sofort wohlig an die Sibyllen in der Antike denken, mysteriöse Frauen, die in Ekstase-Zuständen gerne mal kryptische Weissagungen raushauten.

Obwohl Sybilles Vorwürfe auch nicht hundertprozentig hasenrein scheinen, ist man doch sehr geneigt, sich im Streit auf ihre Seite zu schlagen. Auch, weil man sich Tommi seit seinen vortäglichen Eierkulations-Einlassungen jetzt leider immer unwillkürlich inwendig sperma-glasiert vorstellt. Konfrontiert mit Sybilles Anwürfen keift er dann auch los, als ginge es um die Greismeisterschaft im Zankdrücken. "Das. Ist. Eine. Lüge!", gibt er den unstoppbar plärrenden Rauchmelder, "die ist ja nicht ganz dicht, die Alte".

Und Sybille schließt die Querelen mit grundsätzlichen Überlegungen zu Tommis Promigrad ab: "Die Stimme von etwas Berühmtem zu sein ist etwas anderes, als selbst berühmt zu sein."

Gigantensturz des Tages: "Jetzt kannst du beweisen, aus welchem Holz du geschnitzt bist", gab Yotta seiner Prüfungspartnerin Gisele noch schnell eine mit der Motivationsgerte mit, obwohl diese doch in den vergangenen Tagen ausführlich bewiesen hatte, dass sie eher aus gallertartiger, leicht wasserlöslicher Zittermasse gegossen zu sein scheint. Bei der Prüfung war es der Yottinator selbst, der nichts riss. Beide mussten ihre Köpfe in einem Honeykropf-Gedächtnisarrangement durch enge Löcher in einer schrägen Rutsche stecken, über die nacheinander die dschungelüblichen Grauslichkeiten herabflutschten - beziehungsweise gletschten, um den korrekten, am Vortag neu erlernten Schlitter-Terminus zu verwenden - und die Schädel der beiden überfluteten.

Dazwischen glitschten auch Sterne mit, die die Prüflinge greifen sollten, nur je ein Händchen durften sie dazu verwenden. Während an Yotta alle Sterne ungegrabscht vorbeiglitten, konnte die hinter ihm fixierte Gisele immerhin fünf auffangen und vier davon auch wertungsrelevant festhalten. Teilweise lag das tatsächlich daran, dass die meisten Sterne für Yottas Greifradius objektiv unerreichbar waren, er konnte es dennoch nicht fassen. "Die Hand war da", stammelte er nur. Das war sachlich richtig, doch auch Die Hand Yottas konnte nicht verhindern, dass der dazugehörige Dauermotivator nach der Prüfung wie ein Tor dastand.

Charakterferkelei des Tages: "Für mich ist das ein geiles Gefühl, dass jemand anderes mal null Sterne hat", kehrt Gisele nach der Prüfung den bislang unerkannt in ihr hausenden Fiesmöpp heraus. Lässt Yottas angebotenes High Five als Trauerpranke in der Luft hängen, ohne einzuschlagen, und verkündet bei der Rückkehr ins Camp mit glänzender Laune: "Ich habe vier Sterne, der Bastian hat null", in ihrem Gesicht nicht die Freude am Gewinnen, sondern die Häme des Besiegens, das ist unschön. Dabei haben "wir alle die gleiche Seele, das gleiche verletzliche Herz", wie der geschlagene Yotta noch zu bedenken gibt, bevor er sich mit seinem Schmusekissen zurückzieht.

Die wahrscheinlich größte Schmach verschnuffelt er damit glücklicherweise: Ausgerechnet sein Widersacher, CWM (der sich letztens noch beharrlich weigerte, gerechtigkeitshalber sein Bett zu teilen), entdeckt in seinem gemütsmäßigen Bratwurstbrät überraschend ein paar Moralstückchen - und tadelt Gisele dafür, dass sie von IHREN vier Sternen sprach, statt den Erfolg als Teamleistung zu werten. Gisele bittet Yotta daraufhin um Entschuldigung, streitet später allerdings direkt noch mit Doreen um die Herrschaft am Hühnertopf. Heute muss sie wieder in die Prüfung, doch das bislang empfundene Mitgefühl ist nach ihrem Großkotzauftritt nun zusammengeschrumpelt wie irgendetwas Alters-Anatomisches, von dem Tommi uns sicher in den nächsten Tagen noch im Detail berichten wird.

Trottelpost des Tages: Wie bei allen großen Kunstwerken muss man beim Dschungelcamp immer auch Sekundärquellen heranziehen, um es in seiner ganzen Komplexität zu erfassen. Zum Beispiel Domenicos Instagram-Account, der in seiner Abwesenheit offenbar von seiner Säuglingstochter betrieben wird - man kennt unangenehm altkluge Kinder ja von diversen fabulierfreudigen Twittereltern. In einem inzwischen gelöschten Post schreibt der frühbegabte Domenico-Sprössling also an den "lieben Papa": "Ich habe viele böse Kommentare und Berichte über dich gelesen, das macht mich sehr sehr traurig. Papa, die kennen dich doch gar nicht, warum erzählen sie sowas?" Dazu gibt es ein nieeeeedliches Foto des Babys im Strampler, mit aufgedruckter Domenico-Abstimmungsnummer - nicht der allerklügste Schachzug, wenn man den Vorwurf widerlegen möchte, Domenico schlachte seinen neu entdeckten Familyman-Status vor allem für Instagram-Likes aus.

Despektierlichkeit des Tages: Der CWM hat im Rosenkrieg zwischen den beiden Ex-Trashturtlern die Ermittlungen aufgenommen und fischt bei seinen Verhören auch gerne mal im Schmuddel: Ob Evelyn auch mal was mit jemandem hatte, den er, der CWM, möglicherweise selbst kenne, will er vom (haartrachtmäßig heute an ein vom Züchter vor der Schau nochmal händisch aufgeflufftes Seidenhuhn erinnernden) Domenico wissen. Da war mal was mit dem Ex von Natascha Ochsenknecht, flüstert der - in Unkenntnis der Basis-Funktionen eines Mikrofons - zurück. "Dieser Bullut?", fragt der CWM nach und meint damit Umut, der während seiner Zeit bei "Promi Big Brother" auch schon nachlässig Unox gerufen wurde.

Verstörungsindiz des Tages: "Das ist doch jetzt gar nicht relevant", bescheidet Evelyn in ihrem Verhör dem CWM, als der sie zu ihrer Wohnsituation befragt (als ändere die irgendwas am Kernumstand des Domencio-Betrugsvorwurfs). Wir setzen sofort unseren Alutropenhut auf und sagen: Evelyn gebraucht korrekt ein Fremdwort? Ist das noch dasselbe plakativ promotete Schusselschnuckelchen, das gestern Konrad Adenauer für eine Schule hielt? "Es kann die größte Weisheit sein, sich dumm zu stellen", schrieb Cato der Ältere in einem seiner Briefe. Moment mal: Cato - ist das nicht diese Low-Carb-Diät?