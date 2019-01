Dschungelcamp 2019 Kandidaten, Sendezeiten, Termine, Infos

Was haben die Stimme von Alf, ein Vox-Auswanderer und eine ehemalige Pornodarstellerin gemeinsam? Sie ziehen alle für zwei Wochen in den australischen Regenwald. Denn RTL hat dieses Jahr bereits zum 13. Mal ein Dutzend mehr oder weniger bekannte "Promis" eingeladen, sich um den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin zu bewerben.

So gehört Gisele Oppermann, die durch zahlreiche Tränenausbrüche bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2009 bekannt wurde, zu den Anwärtern auf den Titel. Mit dabei ist auch Bastian Yotta, nach eigenen Angaben Selfmade-Millionär. Er kam mit dem Format "The fabulous Life of Yottas" in die TV-Sendung "taff" und präsentierte dort sein Leben als Fitnesscoach mit exorbitantem Lebensstil. Wer noch zu den Campbewohnern der diesjährigen Staffel gehört, wann die Sendung zu sehen ist und wer seit 2004 die Dschungelkrone getragen hat, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2019: Diese Kandidaten sind dabei

Traditionell werden die Dschungelcamp-Kandidaten immer erst kurz vor Start der Sendung von RTL offiziell bekannt gegeben. Allerdings sickern schon in den Monaten davor immer wieder Namen durch. RTL hat inzwischen ganz offiziell die Teilnahme der folgenden zwölf Dschungelcamp-Kandidaten bestätigt. Im australischen Dschungel dabei sind:

Sibylle Rauch, Ex-Playmate und Pornodarstellerin

Tommi Piper, Schauspieler und Synchronstimme von Alf

Gisele Oppermann, ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Chris Töpperwien, "Currywurstmann" und Reality-TV-Teilnehmer

Evelyn Burdecki, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Domenico de Cicco, ehemaliger Bachelorette-Kandidat

Leila Lowfire, Podcasterin von "Besser als Sex"

Peter Orloff, Schlagersänger und Produzent

Sandra Kiriasis, Bob-Olympiasiegerin

Bastian Yotta, Fitness-Coach und Reality-TV-Teilnehmer

Doreen Dietel, Schauspielerin

Felix van Deventer, GZSZ-Schauspieler



Dschungelcamp 2019: Der Termin

Am 11. Januar 2018 startet die 13. Staffel vom Dschungelcamp bei RTL. Dann heißt es 16 Tage lang bis zum 26. Januar 2019 wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Das ist neu im Dschungelcamp

In diesem Jahr gibt es eine beachtliche Neuerung: Erstmals bekommt der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin nicht nur eine für ihre Teilnahme individuell ausgehandelte Gage, sondern gewinnt zusätzlich 100.000 Euro.

Seit letztem Jahr gibt es durch ein zweites Dschungeltelefon für die Kandidaten auch häufiger die Gelegenheit, sich über den Dschungelfrust auszuheulen oder über die Konkurrenz zu lästern. Für die Dschungelcamp-Macher hat das den schönen Nebeneffekt: Es gibt gleichzeitig mehr Aufnahmen, mit denen sie die Kandidaten beim Wiedersehen konfrontieren können, um die Konfrontationen zwischen den Campern zu verschärfen.

Dschungelcamp 2019: Die Sendezeiten

Das Dschungelcamp startet am 11. Januar 2019 mit einer Auftaktfolge um 21.15 Uhr bei RTL. Die weiteren Sendungen werden danach täglich um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Finalshow findet am 26. Januar 2019 ebenfalls um 22.15 Uhr statt. Eine Wiedersehenssendung strahlt RTL am 27. Januar um 20.15 Uhr aus.

Alle Dschungelcamp-Folgen 2018 in der Übersicht:

Dschungelcamp Folge 1: Freitag, 11. Januar 2019 um 21.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 2: Samstag, 12. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 3: Sonntag, 13. Januar 2019 um 22.10 Uhr

Dschungelcamp Folge 4: Montag, 14. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 5: Dienstag, 15. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 6: Mittwoch, 16. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 7: Donnerstag, 17. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 8: Freitag, 18. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 9: Samstag, 19. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 10: Sonntag. 20. Januar 2019 um 22.10 Uhr

Dschungelcamp Folge 11: Montag, 21. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 12: Dienstag, 22. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 13: Mittwoch, 23. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 14: Donnerstag, 24. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp Folge 15: Freitag, 25. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp - Das große Finale: Samstag, 26. Januar 2019 um 22.15 Uhr

Dschungelcamp - Das große Wiedersehen: Sonntag, 27. Januar 2019 um 20.15 Uhr

Dschungelcamp 2018: Die Moderatoren

Moderiert wird das Dschungelcamp von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die beide besonders für ihre bissigen Kommentare bekannt sind. Zietlow hat bisher jede Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" moderiert. Hartwich moderiert die Dschungel-Sendung seit 2013. Er ist auf den im Oktober 2012 verstorbenen Dirk Bach gefolgt, der bis 2012 mit Zietlow durch die Sendung geführt hatte. Zietlow und Hartwich moderieren die Dschungelsendung zusammen bereits zum siebten Mal.

Die Dschungelkönige seit Start der Sendung 2004 Costa Cordalis, Schlagersänger (2004) Désirée Nick, Entertainerin (2004) Ross Antony, Sänger (2008) Ingrid van Bergen, Schauspielerin (2009) Peer Kusmagk, Schauspieler (2011) Brigitte Nielsen, Schauspielerin (2012) Joey Heindle, Castingshow-Teilnehmer (2013) Melanie Müller, Castingshow-Teilnehmerin (2014) Maren Gilzer, Schauspielerin (2015) Menderes Bagci, Castingshow-Teilnehmer (2016) Marc Terenzi, Popsänger (2017) Jenny Frankhauser, Halbschwester von Daniela Katzenberger (2018)

Dschungelcamp: Worum geht es bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"?

Als Vorbild für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gilt die britische Sendung "I'm a Celebrity ... Get Me Out Of Here!", die seit 2002 ausgestrahlt wird. Wie das britische Original wird auch der deutsche Ableger im australischen Dschungel gedreht. Das Gelände befindet sich etwa 800 Kilometer nördlich von Sydney, zwischen Brisbane und Byron Bay im Bundesstaat New South Wales.

Rund zwei Wochen lang messen sich die Promis in Dschungelprüfungen, die sich an Ekel überbieten. Tierhoden zu essen oder sich mit Kakerlaken und Maden überschütten zu lassen steht an an der Tagesordnung. Wer sich den Prüfungen stellen muss, bestimmen die Zuschauer per Telefonvoting. Die bestimmen ebenfalls, wer das Camp verlassen muss - bis am Ende der Dschungelkönig gekürt wird.

Fun Fact: Die deutschen C-Promis ziehen in das Dschungelcamp, in dem vorher die britischen C-Promis für die UK-Version des Fernsehformats gelebt und sich geekelt haben. Das britische Original startet übrigens schon in seine 18. Staffel.

Wie funktioniert das Dschungelcamp?

Die mehr oder weniger bekannten Dschungelteilnehmer müssen täglich zu einer Dschungelprüfung antreten. Wer aus dem Teilnehmerreigen jeweils an der Reihe ist, entscheiden die Zuschauer in der ersten Woche per Telefonabstimmung. In der zweiten Woche entscheidet das Zuschauervotum über den Verbleib im Camp: Wer die wenigsten Anrufe bekommt, muss den Dschungel verlassen - und damit auch das Rennen um den Dschungelthron.

Im Dschungelcamp gibt es traditionell Reis und Bohnen für die Camper. In den Dschungelprüfungen können Sterne gesammelt werden, mit denen die Teilnehmer ihr Menü aufwerten können. Verweigert ein Dschungelstar die Prüfung oder sammelt keine Sterne, bleibt es bei Reis und Bohnen. Besondere kulinarische Höhepunkte stehen nicht selten bei den Dschungelprüfungen auf der Karte: Fischaugen, Kamelpenis und Schafshoden.