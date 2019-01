Dschungelcamp, Tag 10 Evelyn unter Fake-Stuss-Verdacht

Vorsichtig stippte Evelyn ein Wattestäbchen in das Fläschchen mit dem Selbstbräuner, Nuance "dunkler Fozziebär", und ließ die Farbe kurz antrocknen. Morgen würde sie ins Flugzeug nach Australien steigen, in ein paar Tagen säße sie dann wirklich im Dschungelcamp, und so ging sie noch ein letztes Mal ihre längst in allen Textmarkerfarben schillernden, eselsohrig durchackerten Fernstudiums-Unterlagen vom Klimbim-Institut für vorgetäuschtes Blödinchenwesen durch.

"Die Welt ist eine Weltkugel, und die dreht sich", schnäuzelte sie in diesem dauerstaunenden, leicht atemlosen Doofilinchen-Tonfall, den sie sich die vergangenen Wochen in aufreibenden Webinaren antrainiert hatte und variierte dabei immer wieder leicht die Betonung und die leichte Dummbatz-Stimmhebung am Satzende: "Die Welt ist eine Weltkugel, und die dreht sich! Die Welt ist eine Weltkugel, und die DREHT SICH!" Noch fünf Minuten Augenkullernüben, nur vorsichtshalber, sie wusste ja, dass der Klimperblick längst saß.

Dann war die Farbe auftragsbereit, sie tupfte sich mit dem bräunergetränkten Stäbchen ein paar Sommersprossen ins Gesicht, passte auf, dass sie nicht verschmierten, und probte noch einmal die Geschichte, wie sie schon als niedliches Schusselkind versucht habe, sich eben diese Sommersprossen mit dem Radiergummi wegzuradieren.

Evelyn seufzte. Es würde schwer werden, zwei Wochen lang nicht aus der unter Schmerzen eingeübten Rolle zu fallen. Natürlich würde sie ihre Bücher vermissen. Proust, ihren geliebten Proust! Wie sollte das gehen? Zwei Wochen ohne ihre langen, gemütlichen Leseabende im Ohrensessel, Brahms Scherzo in es-Moll leise im Hintergrund klimpernd, den Deleuze-Handapparat griffbereit, einen wohl temperierten Tempranillo im Glas. "Die gefährlichste Sorte von Dummheit ist ein scharfer Verstand", zitierte sie leise für sich noch einmal Hugo von Hofmannsthal , dann waren die Sommersprossen getrocknet.

Das passierte an Tag 10: Evelyn räsonierte über ihre "Fehlbildung", breitete ihre Pläne aus, künftig als Spekulantin "so mit Helm und Kopfhörern in der Wall Street an der Börse" arbeiten zu wollen, "an dieser Theke" - und nährt mit deutlichem Drall ins Overacting weiter den leisen Verdacht: So viel plakative Dümmlichkeit kann nicht echt sein (oder doch?).

Alle Camper müssen zusammen zur Gladiatoren-Dschungelprüfung, bei der wir Felix und Gisele bei der harmlosesten Herausforderung EVER (und aller, die hoffentlich nicht noch kommen werden) sehen: Ein Adler muss auf ihren behandschuhten Händen landen, much wow.

Die obligatorischen Briefe von daheim werden vorgelesen und verwandeln die Kandidaten in melancholische Tränentiere - Peter gewinnt haushoch mit der Anrede "lieber Struppi" und der Grußformel "dein Krocki". Tommi wird rausgewählt, doch die wirklich traurigen Szenen, die jedem ans Herz gehen, der es noch nicht in zu viel Trash fühlunfähig gepökelt hat, liefert Sibylle, die gestern das Camp verlassen musste, bei ihrer Rückkehr ins Leben. "Ich wusste es besser, dass man keine zweite Chance bekommt, wenn man da landet, wo ich gelandet bin", sagt sie traurig und zerschmettert im Auto. Und man wünscht ihr aufrichtig, dass ihr Manager Helmut Werner (jener österreichische Knabmann, der auch schon Gina-Lisa und Joey ins Dschungelcamp hievte) es ernst meint, wenn er bei ihrem Wiedersehen zu ihr sagt: "Ois is gut, ois gut."