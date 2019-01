Achtung, beleidigungs-ethische Sonderdurchsage! Bevor das hier heute richtig losgeht, müssen wir noch schnell etwas Grundsätzliches klären, nämlich die aktuellen Beleidigungsrichtlinien für Männer. Eigentlich war die Folge vom Montagabend nämlich nichts anderes als ein immer wieder von lästigem Dschungelgeschehen durchzogenes Schulungsvideo des CWM zu diesem sensiblen Thema.

Akzeptable Beschimpfungen, die man tippitoppi in der breiten TV-Öffentlichkeit gegen jemanden raushauen kann, sind demnach: Stück Scheiße, Kackvogel, dummes Arschloch, Spackolacko. Vollkommen unakzeptabel ist es dagegen, jemanden via Instagram-Story als "schwul" zu bezeichnen, wie es Yotta vormals mit dem CWM getan hat.

Es ist wieder einer dieser Punkte, wo man einfach nur kapitulieren und sich unter seine gewichtsbeschwerte Therapiedecke legen möchte: Der eine verwendet "schwul" ernsthaft als Beleidigung, der andere fasst es als schlimmstdenkbare Düpierung überhaupt auf und wütet über diesen Part noch heftiger als über die Beleidigungs-B-Seite, die Yotta anschießend auflegte: Den Rat, er möge bei seinem Mops beigehen, sexuell gesehen. Aber okay, schließlich flutschte dem CWM selbst in den vergangenen Tagen ja gerne mal ein leger gemeintes "Fick die Henne" raus. Und wer zwischen Henne und Mops nun einen Unterschied macht, ist ein mieser Speziesist.

Comeback des Tages: Vergessen die Null-Sterne-Schmach: Yotta liefert in der Ekelschlingprüfung milde würgend, aber letztlich stabil ab. Und modernisiert nach seiner Rückkehr ins Camp eines der bekanntesten zen-buddhistischen Meditationsrätsel: Jahrhundertelang brütet man ja schon über der Frage, wie wohl das Klatschen mit nur einer Hand klinge. Yotta löst nun immerhin das Mysterium, wie traurig wohl ein High Five mit sich selbst aussehe. Der CWM, das kleine Trotzköpfchen, mag nämlich partout nicht mit ihm abklatschen. Und so feiert sich Yotta eben selbst, er hat da ja Routine: "BÄM! The Machine is back!" Die Küchenmaschine, müsste man nach der bestandenen Fressprüfung genau genommen sagen, ein in der Performance etwas schwankender Testomix, aber das flowt natürlich nicht ganz so gut.

Versoftung des Tages: War das ein wahrhaftig menschliches Knacksen in der muskeligen He-Man-Verschalung, oder hat Yotta sein Suggestionssortiment nach dem lawinösen Teilnehmerschwund beim Miracle Morning nun einfach noch um die Manipulations-Midnight erweitert? Unterstellen wir ausnahmsweise einmal einfach nur Ehrlichkeit. Und fühlen mit dem zum Bastian geschrumpften Elendshäufchen, das nachts am Lagerfeuer und im Dschungelcamp von den regelmäßigen, systematischen Vaterprügeln seiner Kindheit erzählt. In den Augen seines Vaters sei immer das Kind schuld gewesen, erzählt Yotta unter Tränen, er habe ihm stets das Gefühl gegeben, "dass ich nicht genug bin". Das spinnt einen feinen Faden zu Sibylles traurigem Automonolog von gestern. Sie tun mitunter alles, damit man es vergisst, aber eigentlich sitzen da im Dschungel doch wirklich nur lauter gebeutelte Menschlein.

Kollateraldachschaden des Tages: "I have Ängst, ein bisschen", meldet Evelyn, die bei einer nächtlichen Schatzsuche als dünnes Pufferscheibchen zwischen den beiden malmenden Feindesmassen platziert wird. Zusammen mit Yotta und CWM muss sie in einem Felsloch auf einen Buzzer drücken, ein adäquat sinnloses Trash-Update des Plato'schen Höhlengleichnisses (Plato? War das nicht der Hund von Micky Maus?). Der CWM hat allerdings so gar keine Lust darauf: "Ich will nicht so tun, als sei ich ein Team mit jemandem, der dich hintenrum in den Arsch fickt."

Während man noch darüber nachdenkt, ob das genau genommen nicht auch einfach nur eine anatomisch etwas quastige Variation des vom CWM doch als völlig inakzeptablen geächteten "schwul!"-Disses ist, versöhnen sich die Streitgockel doch tatsächlich miteinander. Und Evelyns Anfangsfurcht erweist sich als absolut berechtigt: "Du kannst jetzt auch mal die Klappe halten", blafft Yotta sie mitten in den historischen Friedensverhandlungen an: "Wir haben gerade keine Challenge, Mädchen, wir haben ein ernsthaftes Gespräch!" Grob bleibt grob, da helfen keine Pillen.

Reprise des Tages: Der CWM erkundigt sich bei Gisele über ihr "Pafömm", nämlich ein zeitweilig von ihr beworbenes Vaginalsekret-Duftstöffchen, und weckt damit Erinnerungen an ein Schmankerl aus den Trash-Annalen des superprolligen Scheidenekels: 2001 grauste sich der unvergessene Zlatko in der ersten deutschen Big-Brother-Staffel nämlich fast so sehr vor der Menstruation wie vor Shakespeare, und der CWM steht ihm in seiner Abscheu gegen weibliche Körperflüssigkeit nun in nichts nach: "Das ist was Ekelhaftes!" (Leila hingegen erwachte in diesem feuchtwarmen Milieu wie ein aufgetauter Molch zu unerwartetem Leben und erkundigte sich interessiert bei Evelyn: "Verkauft ihr dann auch Eichelkäse?")

Vorher hatte sich der CWM mit geschultem Wurstsachverständigenblick bereits die Lippen der anwesenden Damen besehen und der beharrlich leugnenden Evelyn mit ähnlichem Ekel operative Schnutenexpansion unterstellt. Sie hatte allerdings eine hieb- und einstichfeste Erklärung parat: Alles genetisch! Oder, in ihren Worten: "Mein Papa hat auch alles dick."

Lifehack des Tages: Atmen! Und dann noch mal atmen. Und noch mal. Und schon wieder! "Tief atmen hilft gegen Würgereiz beim Essen und beim Oralverkehr", informierte Leila bei der Dschungelprüfung, bei der sie zusammen mit Sandra und Yotta antrat. Tatsächlich sah man in der langen Ekelgeschichte dieses Formats niemals jemanden gelassener Schweineuterus und Mäuseschwänze verzehren als sie. "Kauen, kauen! Schlucken, schlucken!", geleitete sie auch Yotta durch seinen Pansen-Würgereiz. Blinkt da ein neues Sternchen am Coachinghimmel?

Nebenfigur des Tages: Die Currywurstmannmama (CWMM). Nicht nur ein guter Tipp, wenn man sich bei der nächsten Partie Scrabble mal richtig was gönnen will, sondern offenbar auch eine echte Autoritätsperson. "Meine Mutter ist höchst besorgt", ängstigte sich ihr Sohnemann, wie seine gemeinsame Schatzsuche mit Yotta wohl daheim bei Muttchen ankommen würde. "Mit so einem Verbrecher gehst du ins Fernsehen", habe seine Erziehungsberechtigte ihn vor dem Einzug getadelt. Nach der Versöhnung fürchtete er darum auch: "Meine Mutter kriegt nen Affen!" Das schon so gut wie geritzte BMX-Rad zum nächsten Burtsitag kann er sich jetzt wohl abschminken.

Stammelei des Tages: Die Camper sollen ihren Votingaufruf in Reimform abliefern, eine schöne Schikane. Alexandriner? Fehlanzeige. Der CWM kann nur ein fragmentarisch angejandeltes "Wurst - Durst, Curry - Dörri, Chris - Piss - Schiss" abliefern. Nur einer ist mal wieder winning at life: Nämlich Peter, der seinen Namen lässig auf "älligajter" reimt. Mooooment, hat hier jemand "gay" gesagt?

Gnääädenakt des Tages: Gisele ist raus. Oder, mit ihren Worten: "Na dann."