Dschungelcamp, Tag 12 "Nie aufgeben ist keine Option!"

Let's face it, die Dschungelcamp-Staffel schwenkt so ganz allmählich auf die Zielgerade ein. Die Stars geben nach wie vor "alles", und zwar "ihr Bestes" mit "maximaler Energie" undsoweiter. Leider ist die Meisterin verhindert und ihr Vertreter - wie üblich - ein wenig verschnupft. Aber, wie Peter Orloff sagt: Nie aufgeben ist keine Option!

Gebet des Tages: Gisele, rausgewählt, dankt ihrem Schöpfer auf Knien für die Freiheit. Frieden ist mit ihr und die Milch der frommen Denkungsart auch hinsichtlich ihrer Beliebtheitswerte: "Wenn Deutschland mich nicht mag, tja, mein Gott, dann ist das halt so." Wichtig sei, dass sie sich selbst liebe.

Zur Belohnung darf Gisele prozessierte Speis' und gekühlten Trank zu sich nehmen ("O mein Gooott, Essäään! Geil!") und bekommt ihren größten Herzenswunsch erfüllt: "Darf ich jetzt etwa einen Koala streicheln? Oh, mein Gooott! Das wär' mein größter Herzenswunsch!" Und dann spontanbemuttert sie streichelnd einen paralysierten Kleinkoala. Der guckt, wie nur Beutelsäuger gucken können. Und Gisele kommen ausnahmsweise keine Tränen. Nicht einmal vor Freude. Gott sei Dank.

Erkenntnis des Tages: Yotta über Yotta: "Es ist ja nicht so, dass ich Jesus auf Erden bin."

Zusammenbruch des Tages (1): Weil Doreen zuletzt "vielleicht" rausgewählt wurde, sieht sie sich jäh mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Das eigene Leben läuft wie ein Stream von Netflix vor ihrem inneren Auge ab, stockend, weil das WLAN nicht reicht und eine zweite Staffel unwahrscheinlich erscheint: "Ich habe so'n Schiss, da rauszukommen, und dann hacken alle auf mir rum, weil ich so'n Scheiß gemacht habe", angeblich, denn: "Ich habe aber keinen Scheiß gemacht! Ich habe das ernst genommen hier, das ist kein Spaß. Für andere ist das vielleicht ein Spiel", aber nicht für Doreen, für sie ist das "ein Game", und zwar eines, das zusehends schlecht läuft: "Ich frage mich: Was mache ich falsch? Ich gebe mir doch die größte Mühe!"

Zusammenbruch des Tages (2 und Schluss): Ein Scheitern hier, nicht nur in Beziehung und Beruf, sondern auch im Dschungel, das "wird mich wohl ein Leben lang begleiten". Mitfühlende Hände rubbeln ihren Rücken, und Doreen öffnet sämtliche Schleusen: "Ich habe immer was gesucht, um mich zu spüren. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ihr seid wirklich meine Familie! Das ist das Tollste, und ich krieg' das so zurück von euch." Undsoweiter undsofort, der Zauber menschlicher Berührung eben. Und Rückenrubbeln als psychoanalytischer Therapietrick.

Spiel des Tages: Ohne Gewähr oder Gewinnchancen, einfach aus Jux und Dollerei. Einer stellt pantomimisch dar, was die Anderen erahnen müssen. Beispielsweise "Gebärmutterschleimhaut". Felix kann nicht fassen, dass Sandra das errät: "Jawollski!" - "Alter Falter!"

#MeToo des Tages: Passiert ist "es" schon am Tag zuvor, bei einer heiklen Challenge in einer dunklen Höhle. Während Yotta gerade seine taktische Versöhnung mit dem Currywurstmann inszenierte, stand Evelyn plappernd im Weg. Yotta schob sie beiseite: "Als Frau war ich zwischen zwei großen Männern da in der Höhle drinne, und dann: 'Du kannst jetzt mal die Klappe halten!'", und dann sei ihr wahlweise der "Arm weggeschlagen" oder sie wahlweise "so nach hinten" geschoben worden, es ist alles schon so lange her. Jedenfalls: "Das kann jede Frau nachvollziehen." Ihr eigenes Rollenverständnis als Frau war da auch nicht gerade hilfreich: "Ich liebe halt Liebe und die Wärme und diese ganzen fröhlichen Sachen." Soviel Aggressivität wie Yotta, das müsse ein Mann "als Mann einfach in sich haben".

Aussöhnung des Tages: Als moderner Mann geht Yotta am Abend in sich und findet den Grund für seine thymotischen Eruptionen - das Evelyn'sche Geplapper! Weil er die Frau "heute kritisiert" habe, schulde er ihr auch einen "Lösungsansatz", und zwar: "Liest du?" Lektüre helfe bei der Fokussierung. Hintergedanke: weniger Geplapper.

Mansplaining des Tages: Als männlicher Moderationscoach bietet der Yotta der Evelyn an, sie solle ihm, "wenn das hier vorbei ist", täglich per WhatsApp eine Zusammenfassung dessen schicken, was sie dann gelesen habe. Evelyn, nicht blöde, will "das Buch von Jenny Elvers

lesen, über ihre Alkoholsucht". Felix von der Seite: "Ja, schön, aber davon wirst du nicht schlauer!" Evelyn: "Doch, da sind auch Worte drinne, die halt schlau sind!"

Neologismus des Tages: Yotta zu Evelyn: "Jetzt halt einfach mal die Schklappe." Eine Schklappe ist eine Schnauze, die vom Über-Ich in letzter Sekunde zur Klappe umgelenkt wird. Gilette hat es fast, aber noch nicht ganz bis in den Dschungel geschafft mit seinem segensreichen Feldzug gegen toxische Männlichkeit.

Körperhaltung des Tages: Sicherer Stand mit beiden Beinen, Oberkörper leicht vorgebeugt und Arme abgewinkelt, weil für die Muskelpakete kaum Platz ist - so steht nicht nur Yotta, sondern auch Peter Orloff herum. Wie ein Actionheld, der in dunkler Gasse die Gangster erwartet. So steht der Methusalem sogar bei der Nachtwache alleine vor dem Feuer. Als könnte es ihn jeden Moment angreifen.

Kompliment des Tages: Evelyn über Orloff: "Das ist jetzt nicht der junge Superman, eher wie der ältere Superman, aber der hat die Kräfte vom jungen Superman."

Menü des Tages: Pürierte Schweinevagina mit lebendigen Kakerlaken als Streusel. Klingt wie etwas, das man in Dubai mal vergolden müsste.

Zeitreisender des Tages: Wieder Orloff. Während seiner Prüfung hat er zweimal Scheiße gesagt. Das kann er sich selbst, ganz alte Schule, nicht durchgehen lassen: "Ja, ist Fernsehen. Macht man nicht. Entschuldigung!" Dass er sich an der Hand verletzt und Blut fließt, kümmert ihn hingegen nicht, denn: "Nie aufgeben ist keine Option! Ich bin glücklich, heute hier gewesen zu sein und bedanke mich bei allen!"

Analyse des Tages: Felix über Orloff: "Zuhause, wenn ihn keiner beobachtet, dann ist er bestimmt manchmal auch so: Puh, ich bin im Arsch." Wer weiß? Vielleicht ist er auch so: "Nie aufgeben ist eine Option!", und mit abgewinkelten Armen in der Küche.

Abgang des Tages: Leila, die sich in den vergangenen Tagen vom aufgespritzten Sexobjekt in einen ganz normalen Menschen rückverwandelte. Das hat sie nun davon.