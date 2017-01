Dschungelcamp Tag 10 Der Mann, den sie Honigkuchenpferd nannten

Welch eine Zeit, um am Leben zu sein! In der man sich täglich an diesem wunder-, wunderbaren Dschungelcamp-Jahrgang ergötzen kann, der zweifellos der aufregendste, unterhaltsamste, tiefsinnigste und kasallahaltigste aller Zeiten ist - PERIOD!, wie Sean Spicer, das realitätsflexible Putzerfischchen des amerikanischen Präsidenten sagen würde, BUNGT!, wie sich eine deutlich verlässlichere Größe in einem längst untergegangenen Königreich auszudrücken beliebte.

Pscht, jetzt mal ernsthaft: Soll noch mal einer sagen, das Dschungelcamp spiegele in seinen besten Momenten nicht auf fast schon gruseligste Weise die außercampliche Restwelt. "Ich bin nicht ausgerastet, ich habe das nur gespielt!", trompetet nämlich der rausgewählte Markus bei seiner Einlieferung in die Zwischenlagerstätte Versace - ein schöneres Bilderbuchbeispiel für "alternative facts" kann man sich kaum ausdenken.

Fürchtete man seit dem Abgang des kleinen Mannes mit der Firestarter-Frisur, es könnte sich nun die Fadness vollends wie Mehltau über das Camp legen, wurde man gestern glücklicherweise sehr schnell eines Besseren, also Schlechteren, also Besseren belehrt. Zunächst durfte man sich - es sind ja die kleinen Dinge, die das Leben am Ende erträglich machen - am vielleicht lustigsten Anblick erfreuen, den das diesjährige Camp bis jetzt zu bieten hatte: Honey, Kader und Florian stehen nebeneinander und imitieren durch ihre frappanten Größenunterschiede täuschend ähnlich die Münchner Frauenkirche (Frontalansicht).

Außerdem gibt es noch einen kleinen, echten Emo-Schlenker, ein frotteeweiches Gegengewicht zur abwaschbaren Plastikgefühligkeit der "Familia Grande": Kader weint im Dschungeltelefon, weil sie ihre Familie vermisst, der Jenser erzählt wehmütig von seinem dicklichen Sohn "Specki". Wer diesen Spitznamen zu despektierlich für ein unschuldiges Kind findet, sollte nie vergessen: Der Knabe heißt in echt Diego Armani.

Endlich scheppert es mal so richtig in dieser Staffel

Und dann führt uns der Mann, den sie Honigkuchenpferd nannten, endlich zurück nach Kasall, das aus der nordischen Mythologie bekannte Kämpferparadies. Endlich scheppert es mal so richtig in dieser Staffel, es war ja kaum mehr auszuhalten. Alles beginnt harmlos: Sämtliche Camper werden zur Dschungelprüfung zitiert, auch Honey, der ein paar Prüfungen ausgesetzt hatte, "because he was kränk", so Marc. Für eine tierchenintensive Buchstabierprüfung werden alle in Kästen gesteckt und am Hals in eine guillotinenartige Fixiervorrichtung gespannt - alle, bis auf Honey, der schon beim Aufsatteln verweigernde Feixezossen: "Das ist zu eng für meinen Hals. Ich denke, die Leute werden es verstehen. Mein Kragen ist viel enger als bei den anderen. Wenn der Hals stranguliert wird, ist meine Grenze erreicht." Sprach's und bleckt die Zähne, dass Don Camillo im Vergleich wie ein dezenter Lächler erscheint.

Es ist Honeys Paraderolle - Graus Grinski in: "Der eingebildete Kranke". Seine immer wieder aufbrechende Bronchitis - öchött, öchött! - habe ihm die Teilnahme unmöglich gemacht, erklärt er sich seinen Mitcampern. Ohne Honeys Mitwirkung galt die gar nicht erst angefangene Prüfung nämlich sogleich als sternlos verloren. Teile der Gruppe akzeptieren seine Weigerung, schließlich habe man einmal beschlossen, jedes Nein in einer Dschungelprüfung kritiklos hinzunehmen. Anderen schwillt angesichts des Honeyschen Schwollhalses mächtig der Kamm. "Ich wollte heute ein Erfolgserlebnis, der Honk hat es mir kaputtgemacht", trotzt Florian, "La Familia: Am Arsch!", zürnt Hanka, und Gina-Lisa scheint endlich, ENDLICH! aus ihrer Honey-Schmachtstarre zu erwachen: "Dein Grinsen, da hab ich Angst gekriegt. Viele Leute haben mir gesagt, Gina, nimm dich in Achtung, der will nur berühmt werden. Das war ein richtig schlimmes, böses Lachen."

Gina-Lisa saugt ungefiltert alle Nettigkeiten auf

Erleichtert atmet man zu Hause auf, als habe man gerade beobachtet, wie ein im Maisfeld schlummerndes Rehkitz doch noch im letzten Moment dem Mähdrescher entkommt, und schaut gerührt zu, wie sie in ihrer neuen Rolle als Kriegsmutter im kargen Bohnenvorrat herumschippt: "Wir schaffen das schon." Natürlich ist es wieder einmal Kader, die den besten Vorschlag von allen hat: "Okay, Leute, der hat verkackt, wollen wir ihn umbringen? Jetzt oder später?"

Dann bittet Honey Gina-Lisa zum Einzelgespräch, und man möchte gleichzeitig vor Wut ausrasten und irgendwie gerührt ein Tränchen vergießen, als sie sich erneut von seinem kunstfertig aufgepinselten, klebrigen Schleim glasieren lässt - in erster Linie aber vor Wut ausrasten: "Mein Hals ist viel, viel dicker als bei den meisten. Außerdem hatte ich als Kind Krupphusten", sagt Honey. "Okay, ich vertraue dir", sagt Gina-Lisa, die Frau mit dem Schwammherzen, die ungefiltert alle Nettigkeiten aufsaugt und schrillste Bullshit-Alarmglocken einfach weglächelt. "Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Ebenen ich das nicht fassen kann", ächzt man also zusammen mit Hanka, als der schwerstverkruppte Kragenbär schließlich wieder unverdrossen und mit nacktem Oberkörper trainiert und sich dabei von Staunemündchen Gina-Lisa bewundern lässt: "Das sieht aber richtig super aus. Whoa, krass!"

Natürlich ist das honeyseits alles Kalkül, eine direkte Reaktion darauf, dass er zuletzt bei den Rauswahlvotings die zweitwenigsten Anrufe bekam. Unklar ist nur seine exakte Stoßrichtung: Will er sich als künstlicher Kasallatreiber und Agent Schmackokateur bei den Zuschauern als unverzichtbares dramaturgisches Piekselement, als Stachel im bräsigen Familia-Fleische anbiedern, um doch länger bleiben zu können? Oder macht er - nun, da seine Siegeschancen offensichtlich perdu sind - ganz gezielt auf Superekel, damit ihn die Zuschauer möglichst schnell in die Verlockungen des Hotels Versace abberufen? In jedem Fall muss Honey unbedingt im Camp gehalten werden. Tun wir es für die Familie, tun wir es für Specki.