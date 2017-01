Dschungelcamp Tag 9 Markus Majowski ist raus

Er machte im Urwald nicht immer eine glückliche Figur, dafür aber bekam Markus Majowski die vielleicht schönste Liebeserklärung in der aktuellen Staffel des Dschungelcamps. "Grumpy Panda" Kader Loth, die viele schon als nächste Dschungelkönigin sehen, ließ sich vor kurzem zu dieser hübschen kleinen Schwärmerei hinreißen: Sie stehe auf Markus-Typen: "Auf so intellektuelle, erfahrene, witzige, so ein bisschen Bäuchlein und mit Haaren. Ich mag behaarte Männer. Wie ein Affe. Das erregt in einem so viele Fantasien. Frauen wissen, was ich meine."

Trotzdem reichten die Fantasien ihrer Geschlechtsgenossinnen wohl nicht aus. Trotz stattlich behaartem Bäuchlein wählten die RTL-Zuschauer Majowski am Samstag raus. "Schade", kommentierte der 52-jährige Komiker, der durch die Sketch-Show "Die dreisten Drei" bekannt geworden ist, die Entscheidung. Zuvor waren bereits die beiden Sängerinnen Fräulein Menke (56) und Sarah Joelle Jahnel (27) aus der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geflogen.

Neun Teilnehmer sind damit noch im Rennen. Sie kämpfen bis zum 28. Januar um die Dschungelkrone. Bei der sogenannten Dschungelprüfung mussten sich am Samstag Sänger Marc Terenzi (38) und "Goodbye Deutschland"-Teilnehmer Jens Büchner (47) bewähren. Auf einem Hochseilparcours sammelten sie zwei Sterne.