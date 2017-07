"Simpsons"-Gastauftritt Ed Sheeran wird Lisa Simpsons Schwarm

"Dieses Jahr läuft weiterhin surreal und großartig. Seht euch das an, Lisa und ich haben ein Ding am Laufen", freut sich Ed Sheeran auf Instagram. Dazu postet er ein Bild, das ihn und seinen Charakter in der beliebten Zeichentrickserie " Die Simpsons" zeigt.

This year continues to be equally surreal and amazing. Watch out for this one, me and Lisa have a whole thing going on x Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am 17. Jul 2017 um 12:16 Uhr

Sheeran wird in der Folge "Haw-Haw Land" (einer Parodie zum Film "La La Land") der kommenden 29. Staffel zu hören sein - und darin auch singen, wie "Entertainment Weekly" verriet. In der Episode verliert Lisa ihr Herz an einen älteren Musiker namens Brendan. Nelson und Milhouse versuchen derweil, Lisa für sich zu gewinnen.

Ed Sheeran sang gerade in "Game of Thrones" am Lagerfeuer und kassierte dafür positive, aber auch sehr negative Kritiken. Möglicherweise löschte er deshalb einen Tag später seinen Twitter-Account.

Mal sehen, ob die "Simpsons"-Fans gnädiger mit ihm sind. Zumindest ist Ed Sheeran selbst seit Langem ein glühender Verehrer der Serie. Eine seiner Tätowierungen zeigt sogar Blinky, den dreiäugigen Fisch der Serie. Als die Produzenten davon hörten, boten sie Sheeran spontan die Sprechrolle an: "Wir hatten den perfekten Part für ihn", sagte Produzent Al Jean, "also sagten wir uns, 'Prima, fragen wir ihn einfach!' - und nahmen ihn per Telefon aus England auf".

Noch ist unbekannt, wann genau die Folge mit Ed Sheeran ausgestrahlt wird. In den USA startet die neue Staffel von "Die Simpsons" am 1. Oktober.