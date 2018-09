Die melancholische Fünfzigerjahreserie "The Marvelous Mrs. Maisel" ist der große Sieger der diesjährigen Emmy-Verleihung: Neben dem Preis als beste Comedyserie gewann zudem Rachel Brosnahan in der Titelrolle Midge Maisel als beste Schauspielerin in einer Comedyserie. Weitere Preise gab es für Regisseurin und Autorin Amy Sherman-Palladino, die bereits für "Gilmore Girls" verantwortlich war. "Mrs. Maisel" läuft in Deutschland im Streaming-Angebot von Amazon.

Mit 22 Nominierungen war "Game of Thrones" als Favorit ins Rennen um die begehrten Emmy Awards gegangen - und räumte in wichtigen Kategorien ab. Die Fantasy-Saga wurde zum dritten Mal als "Beste Dramaserie" gekürt. Zudem bekam Schauspieler Peter Dinklage einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie.

Die Emmy Awards sind die wichtigsten Fernsehpreisen der Welt, in diesem Jahr wurden sie zum 70. Mal verliehen. Moderiert wurde die Gala in Los Angeles von den "Saturday Night Live"-Comedians Colin Jost und Michael Che. Bereits am vergangenen Wochenende wurden Emmys in rund hundert Kreativ-Kategorien verliehen, in der Show am Montag ging es nun noch um 26 Preise.

