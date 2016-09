Emmys 2016 Die schlechten Freunde der Oscars

Wo, wenn nicht auf einer glamourösen Preisverleihung, die zur Primetime in Millionen von Haushalte übertragen wird, kann sich eine Branche kollektiv auf die Schulter klopfen und sich für ein Jahr herausragender Leistungen gratulieren? Es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn sich die Emmys 2016 ganz zu einer heißen I-wanna-thank-my-wife/god/Netflix-without-whom-I-couldn't-have-done-it-Blase aufgeblasen hätten. Doch Moderator Jimmy Kimmel ließ zügig die Luft raus: "Was wir hier in Hollywood noch mehr schätzen als Vielfalt, ist, uns selbst dafür zu feiern, wie sehr wir Vielfalt schätzen."

Seitdem die Oscars zwei Jahre hintereinander ausschließlich weiße Schauspielerinnen und Schauspieler nominiert haben, haben es die großen TV-Preise wie die Emmys oder die Golden Globes leicht, sich als politisch korrekte Auszeichnungen zu profilieren. Als Viola Davis 2015 als erste Afro-Amerikanerin den Emmy als beste Drama-Hauptdarstellerin gewann, war mit ihr gleich die ganze Branche beglückt von diesem historischen Triumph.

Solche Höhepunkte bedeuten jedoch wenig, wenn sich strukturell nichts ändert. So brach das #OscarsSoWhite-Debakel genau ein Jahr, nachdem "12 Years a Slave" den Oscar als bester Film gewonnen hatte, über die Academy ein. Als tokenism, also als Feigenblattaktion, können Auszeichnungen für People of Color plötzlich rückwirkend erscheinen - und der PC-Bonus für die Preisverleiher ist ebenso schnell wieder weg.

Doch mit 21 Nominierungen für nicht-weiße Darstellerinnen und Darsteller machten die Emmys bereits im Juli, als die Anwärter für den wichtigsten TV-Preis der Welt verkündet wurden, klar: Einen Backlash würde es hier nicht geben. "Die Emmys sind dieses Jahr so vielfältig", stichelte Jimmy Kimmel während der Gala, "dass die Oscars allen erzählen, dass wir beste Freunde wären. Sind wir übrigens nicht."

Mehr als "race"

Mit vielfältigen Nominierungen und guten Witzen über diese Nominierungen war es am Sonntagabend aber zum Glück nicht getan. Nicht nur gingen drei schwarze Darsteller (Courtney B. Vance, Sterling K. Brown, Regina King) auch tatsächlich mit einer Statue nach Hause: Die Emmys schafften es, das aktuelle Serienfernsehen in einer Bandbreite einzufangen, die weit über "race" hinausreicht.

Die erste Präsidentin der USA, ein schizophrener Hacker, eine Transfrau im Rentnerinnenalter und eine geklonte Kleinkriminelle: Allein die Rollen der ausgezeichneten Hauptdarsteller zeigen schon, wie fantasievoll das Serienfernsehen geworden ist. Während Hollywood immer verzweifelter auf biografische Stoffe zurückgreift, um seine Welthaltigkeit unter Beweis zu stellen, gewinnt das Fernsehen durch ungefesselte Vorstellungskraft an Dringlichkeit und Relevanz.

Gleichzeitig machten die Emmys mit ihrer Umsichtigkeit nicht vor der Kamera halt. Mit Susanne Bier ("The Night Manager") und Jill Soloway ("Transparent") wurden zwei Regisseurinnen an einem Abend ausgezeichnet - das sind doppelt so viele wie in der gesamten Geschichte der Oscars.

Darüber hinaus wurden Aziz Ansari und Alan Young als beste Drehbuchautoren für die Folge "Parents" ihrer Netflix-Comedy "Master of None" prämiert. Darin setzen sich die filmischen Alter Egos von Young und Ansari damit auseinander, wie unterschiedlich die Erfahrungen von chinesisch- und von indisch-stämmigen Amerikanern sein können und wie sehr sich ihre Eltern dafür aufgerieben haben, dass es ihren Kinder besser haben als sie. Das Ergebnis ist das herzlichste Dankeschön in Episodenformat, das sich Eltern wünschen könnten - und die charmanteste Art, "race" in einer Comedy zu thematisieren, die sich das Fernsehen wünschen könnte.

Ein wenig Kopfkratzen wird von diesem Abend allerdings doch übrig bleiben: Wie kommt es, dass das eben noch angezählte HBO sowohl die beste Comedy- als auch die beste Dramaserie stellt und überhaupt mit 22 Emmys die meisten Preise eingeheimst hat? Und dass Netflix ausgerechnet bei den dokumentarischen Formaten ("Making a Murderer", "What Happened, Miss Simone?") abgeräumt hat?

Man muss es wohl als die neue Unordnung in der TV-Landschaft bezeichnen, was die Emmys am Sonntagabend gespiegelt haben. Im Serienfernsehen ist, so scheint es, mittlerweile fast alles möglich - zwar noch nicht für alle, aber für immer mehr. Während die Filmbranche langsam bange wird, ob die Änderungen in der Zusammensetzung der Academy auch tatsächlich für vielfältigere Oscarnominierungen 2017 sorgen werden, gilt für die Emmys das Gegenteil. Man kann sich jetzt schon darauf freuen, wen sie im kommenden Jahr ins Rampenlicht holen.

Die wichtigsten Emmy-Preisträger 2016 im Überblick: