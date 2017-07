Emmys 2017 Alec Baldwin für Trump-Nachahmung nominiert

Mit jeweils 22 Nominierungen führen die HBO-Serie "Westworld" und die Sketch-Show "Saturday Night Live" das Kandidatenfeld für den wichtigsten Fernsehpreis der Welt an. Außerdem konnte Newcomer "Stranger Things" punkten, die Horror-Serie von Netflix hat 18 Mal die Chance auf einenEmmy. Dabei hat sicher geholfen, dass der letztjährige Spitzenreiter "Game of Thrones" dieses Jahr aus Termingründen nicht in Frage kam: Die neue Staffel startet erst Mitte Juli.

Der Sketch-Klassiker "Saturday Night Live", seit 1975 auf Sendung, erfreute sich diese Fernseh-Saison großer Beliebtheit. In den vergangenen 23 Jahren wurde keine "SNL"-Staffel häufiger geguckt. Für Furore sorgten vor allem Alec Baldwin als Donald Trump und Melissa McCarthy mit ihrer Nachahmung von Sean Spicer, Sprecher des Weißen Hauses. Baldwin darf für seine Trump-Interpretation auf den Preis als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie hoffen.

HBO "Westworld"

Für die beste Comedy-Serie sind dieses Jahr nominiert: "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Modern Family", "Silicon Valley", "Unbreakable Kimmy Schmidt" und "Veep".

Um den Preis für die beste Drama-Serie streiten sich 2017 der Breaking-Bad-Ableger "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards", "Stranger Things", "This Is Us" und "Westworld".

In der Kategorie Mini-Serie punktete vergangenes Jahr "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story". Dieses Jahr im Rennen sind "Big Little Lies", " Fargo", " Feud: Bette and Joan" und " The Night Of Genius".

Als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Drama-Serie sind nominiert: Sterling K. Brown ("This Is Us"), Anthony Hopkins ("Westworld"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Matthew Rhys ("The Americans"), Liev Schreiber ("Ray Donovan"), Kevin Spacey ("House of Cards") und Milo Ventimiglia ("This Is Us").

Bei den Frauen darf "House of Cards"-Star Robin Wright auf einen Emmy für die beste Hauptdarstellerin hoffen. Außerdem nominiert: Keri Russell ("The Americans"), Claire Foy ("The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Viola Davis ("How to Get Away With Murder") und Evan Rachel Wood ("Westworld").

Aziz Ansari darf für seine Rolle in der Serie "Master of None" auf einen Emmy für den besten Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie hoffen. Wenn er sich gegen die folgenden Herren durchsetzt: Donald Glover ("Atlanta"), Zach Galifianakis ("Baskets"), Anthony Anderson ("black-ish"), William H. Macy ("Shameless") und Jeffrey Tambor ("Transparent").

Als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie sind nominiert: Pamela Adlon ("Better Things"), Tracee Ellis Ross ("black-ish"), Jane Fonda ("Grace and Frankie"), Lily Tomlin ("Grace And Frankie"), Allison Janney ("Mom"), Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Julia Louis-Dreyfus ("Veep").

Im vergangenen Jahr dominierte die HBO-Serie "Game of Thrones" die Liste mit 23 Nominierungen. Dahinter lag mit 22 Nominierungen die Mini-Serie "The People v. O. J. Simpson", die erst dieses Jahr in Deutschland gestartet ist. "Game of Thrones" gewann anschließend den Emmy für die beste Drama Serie. "Veep" wurde als beste Comedy-Serie ausgezeichnet.

Stephen Colbert, bekannt aus der "Late Show" auf CBS, wird die 69ste jährliche Emmy-Verleihung moderieren. Stattfinden wird sie am 17. September in Los Angeles.