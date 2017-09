Emmy-Verleihung "The Handmaid's Tale" und "Veep" als beste Serien ausgezeichnet

"The Handmaid's Tale" ist bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles als beste Drama-Serie ausgezeichnet worden. Die Hulu-Serie basiert auf einer Romanvorlage von Margaret Atwood, die Hauptrolle spielt Elisabeth Moss ("Mad Men", "Top of the Lake") - sie bekam bei der Preisverleihung in Los Angeles einen Emmy als beste Schauspielerin einer Drama-Serie.

In der Kategorie beste Comedy gewann "Veep" - zum bereits dritten Mal in Folge. Julia Louis-Dreyfus spielt in der HBO-Serie eine US-Politikerin, die es von der Vizepräsidentin zur Präsidentin schafft (und das Amt dann wieder verliert). Louis-Dreyfus bekam in Los Angeles auch den Emmy als beste Comedy-Darstellerin. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die kommende "Veep"-Staffel die letzte sein wird.

Nicole Kidman wurde zur besten TV-Darstellerin in einer Drama-Miniserie gekürt. Sie spielt eine der Hauptrollen in "Big Little Lies" - der laut Emmy-Jury besten Miniserie dieses Jahres. Kidman übernimmt darin die Rolle einer nach außen hin perfekt wirkenden Ehefrau und Mutter, dabei ist sie Opfer von schwersten Misshandlungen ihres Mannes.

AP Kidman (2.v.l.) mit ihren "Big Little Lies"-Kolleginnen

Sie wolle die Auszeichnung mit ihrer Kollegin Reese Witherspoon teilen, die ebenfalls mitspielte und die Serie gemeinsam mit Kidman und einigen anderen auch produziert hat, sagte Kidman bei der Gala. "Ohne dich würde ich nicht hier stehen." Schauspielerin Lara Dern ist ebenfalls Teil der "Big Little Lies"-Crew und wurde mit einem Emmy als beste Nebendarstellerin einer Miniserie ausgezeichnet.

Mehrfach ausgezeichnet wurde die Satire-Show "Saturday Night Live" (SNL). Sie wurde als beste Sketch-Serie geehrt. Zudem gewann Kate McKinnon in der Kategorie beste Comedy-Nebendarstellerin - sie parodiert in der Show unter anderem Hillary Clinton. In dieser Staffel Teil des SNL-Teams zu sein, "war das bedeutendste, was ich je machen werde, wahrscheinlich sollte ich jetzt einfach aufhören", sagte McKinnon während ihrer Rede.

Alec Baldwin, der US-Präsident Donald Trump parodiert, bekam einen Emmy als bester Comedy-Nebendarsteller. "Ich schätze, ich sollte sagen: Mr. Präsident, hier ist endlich ihr Emmy." Trump war in der Vergangenheit mehrfach für seine TV-Show "Celebrity Apprentice" nominiert gewesen, hatte aber nie gewonnen und sich darüber häufig öffentlich beschwert.

Apropos Trump: Einen Überraschungsauftritt legte dessen ehemaliger Pressesprecher Sean Spicer hin. Er kam während der Eröffnung der Emmy-Verleihung mit einem fahrbaren Sprech-Pult auf die Bühne - ein eben solches hatte Schauspielerin Melissa McCarthy bei SNL benutzt, wenn sie in die Rolle Spicers schlüpfte.

"Das wird das größte Publikum sein, das die Emmys je hatten. Punkt", sagte Spicer - eine Anspielung auf seine viel kritisierte - und falsch - Aussage, bei der Amtseinführung Trumps habe es einen Zuschauerrekord gegeben. Emmy-Moderator Stephen Colbert fragte an die Jury gewandt, warum sie ihm nie einen der Fernsehpreise verliehen hätte. "Ich wette, wenn er einen Emmy gewonnen hätte, wäre er nicht als Präsidentschaftskandidat angetreten."

Are you watching what @SeanSpicer confirmed is the largest #Emmys ever, period? What are you waiting for? https://t.co/Fa37TDorZB pic.twitter.com/MGHlTN3JdO — The Late Show (@colbertlateshow) 18. September 2017

Über die Sieger in den verschiedenen Kategorien haben die rund 22.000 Mitglieder der Academy for Television Arts & Sciences entschieden.

Die Preisträger der wichtigsten Kategorien im Überblick:

Beste Drama-Serie: "The Handmaid's Tale"

Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie: Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie: Sterling K. Brown ("This Is Us")

Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie: John Lithgow ("The Crown")

Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie: Ann Dowd ("The Handmaid's Tale")

Beste Comedy-Serie: "Veep"

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie: Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie: Donald Glover ("Atlanta")

Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie: Alec Baldwin ("Saturday Night Live")

Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie: Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Beste Mini-Serie: "Big Little Lies"

Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie: Riz Ahmed ("The Night Of")

Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie: Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie oder einem TV-Film: Laura Dern ("Big Little Lies")

Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder einem Film: Alexander Skarsgard ("Big Little Lies")