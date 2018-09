Diskussion um "Sesamstraße"-Figuren Sind Ernie und Bert nun schwul - oder WG-Kumpel?

Ernie und Bert beugen sich schon seit 1969 über Ernies geliebte Quietsche-Entchen, lachen, streiten, tanzen zusammen. Ob sie abends auch vor dem Fernseher kuscheln, wird in ihren "Sesamstraße"-Geschichten nicht überliefert, aber Ikonen der Schwulenbewegung sind sie schon lange. Jetzt bewegt die offene Frage plötzlich wieder viele Menschen: Sind Ernie und Bert nun beste WG-Kumpel - oder ein glückliches Paar?

Den Stein erneut ins Rollen brachte Mark Salzman, Drehbuchautor für die "Sesamstraße" in den Achtzigerjahren. Er hattein einem Interview mit dem Schwulenmagazin "Queer" gesagt, er habe keine große Agenda verfolgt, aber natürlich sei seine eigene Beziehung zu dem Filmeditor Arnold Glassman das Vorbild für Ernie und Bert gewesen.

Die Antwort vom Sesame Workshop, der die Kindersendung verantwortet, kam prompt per Twitter: "Wir haben schon immer gesagt, dass Ernie und Bert beste Freunde sind. (...) Es handelt sich um Puppen, die keine sexuelle Orientierung haben."

Inzwischen ruderte auch Salzman zurück. Der "New York Times" sagte er, missverstanden worden zu sein. Er habe lediglich zum Ausdruck bringen wollen, Ernie und Bert seien gegensätzliche Charaktere, so wie er und sein Lebensgefährte. "In der Aufregung wurde daraus: Ernie und Bert sind schwul", so der Autor. Er wolle die Puppen aus der Kindersendung aber nicht auf eine sexuelle Orientierung festlegen.

Das sicherzustellen, ist auch den Produzenten der Sesamstraße offenbar sehr wichtig. Schon 1993beeilten sie sich, den Sachverhalt klarzustellen, und zwar mit fast identischer Wortwahl wie im aktuellen Statement. Das allerdings hat nicht verhindert, dass Ernie und Bert schon genauso lange im Zusammenhang mit Gleichberechtigung, schwulem Leben und dem Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe genannt und gezeigt werden.

Schon 1997 zeigte das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" die beiden auf dem Cover, Thema des Aufmachers: "100 Jahre Schwulenbewegung".

2013 brachte sie das US-Magazin "New Yorker" ebenfalls auf dem Titel, als es um die Diskussion um das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe in den USA ging.

In diversen Comedy-Sendungen im Fernsehen gab es über viele Jahre hinweg Anspielungen auf Ernies und Berts sexuelle Orientierung, in den USA etwa regelmäßig in "Saturday Night Live", in Deutschland in der RTL-Sendung "Freitag Nacht News" mit den "Popo Club"-Sketchen, in denen die beiden Puppen in Sadomaso-Outfits gezeigt wurden.

Ob sich nun der Status von Ernies und Berts Beziehung aus ihren Geschichten herauslesen lässt, daran scheiden sich die Geister. Einerseits leben die beiden zusammen in einer Wohnung, sie haben ein gemeinsames Schlafzimmer (allerdings: getrennte Betten), und sie schlagen sich mit den Problemen herum, die Paare eben umtreiben: Missverständnisse, unterschiedliche Temperamente, Augenrollen über Vorlieben und Hobbys des anderen.

Phänomene der Popkultur

Andererseits hat Bert auch schon mal ein Liebeslied für seine Freundin gesungen (nur in der US-Version, der Song hieß "I Want To Hold Your Ear") und in einer frühen Folge der "Muppet-Show" die Schauspielerin Connie Stevens umschwänzelt. Und ursprünglich entwickelten der "Sesamstraße"-Erfinder Jim Henson und sein kreativer Partner Frank Oz die Figuren als Reflektion ihrer manchmal schwierigen Freundschaft.

Vielleicht ist es aber auch einfach kindisch, die Antwort in der "Sesamstraße" zu suchen. Immerhin sind Ernie und Bert viel mehr als zwei Figuren aus einer Kindersendung: Phänomene der Popkultur nämlich, anhand derer die Gesellschaft Werte und Normen verhandelt. Und da scheint es schon lange und eben aktuell wieder Diskussionsbedarf zu geben.