ZDF-Zweiteiler "Familie!" Ein Kotzbrocken und sein frühkindliches Trauma

Schon der Trailer lässt offen, worum es bei dem ZDF-Zweiteiler "Familie!" eigentlich geht. Um einen aufstrebenden Koch (Jürgen Vogel), der sich von seiner als Anwältin arbeitenden Mutter (Iris Berben) freistrampelt? Um die Wahl zwischen der Mutter (Anna Maria Mühe) seines Kindes und der litauischen Geliebten (Natalia Belitski)? Um das Wohl des Restaurants oder den Alkoholismus der Schwiegereltern (u.a. Katharina Thalbach)? Um osteuropäische Gangsterbanden? Um eine psychopathische Patriarchin in ihrer geheimnisvollen Gruselvilla? Die Tücken einer Patchwork-Familie? Vergewaltigung? Gastronomie? Porsche Panamera? Ducati Scrambler? Psychotherapie?

Turbulent und extrem blutig beginnt der Film mit einer Geburt. Kaum haben wir den Berliner Sternekoch Lennart Behrwaldt (Vogel) und sein Doppelleben als gerade gewordenen Vater und leidenschaftlichen Liebhaber kennengelernt, taucht dessen Mutter (Berben) wieder auf. Ihr silberner Porsche ist als Allegorie auf alles Arrivierte oft im Bild und stets in einschüchternder Untersicht in Szene gesetzt. Die erfolgreiche Familienanwältin aus Hamburg möchte die junge Familie gerne im allzu geräumigen Haus des vereinsamten Großmutterdrachens unterbringen.

Die Braut ist begeistert, ihr Lennart dagegen eher nicht: "Mama, du machst deins und ich mach meins, okay?" Lieber verbringt er seine Nächte mit der ernsten Geliebten oder fährt, der Gipfel der Verantwortungslosigkeit, den älteren Sohn seiner Frau mit dem Motorrad zur Schule. Die Ducati ist als Sinnbild der Selbstzerstörung inszeniert und wird bald zu deren Werkzeug. Nachdem die Litauerin ihrem Lennart einen Korb gegeben hat, steuert er die Maschine in suizidaler Absicht gegen einen Lastwagen.

"Mein Dieter war Bezirksingenieur beim Tiefbauamt"

Damit geht, nach 30 Minuten, "Familie!" erst richtig los. Denn im Koma träumt Lennart von Wasser, blutigem Eis und seinen beiden Frauen, während seine Mutter sich mütterlich um alles kümmert - das Restaurant, ihre Kanzlei, die Unterbringung der Schwiegertochter. Und das Verschweigen eines dunklen Familiengeheimnisses, bis zu dessen Enthüllung noch weitere 140 Minuten vergehen werden.

Denn dieses Geheimnis ist der Grund, warum Lennart so ein unreifer Kotzbrocken ist. Mit Hilfe eines Bilderbuchpsychologen versucht Lennart, seinem frühkindlichen Trauma auf die Schliche zu kommen. Solange das verschüttet bleibt, schlittert das Personal wie in Zeitlupe über den Schutt.

Dabei gönnt das Drehbuch von Rainer Berg und Johannes Rotter ausnahmslos allen Charakteren ihre volle Entfaltung, als wär's ein Netflix-Mehrteiler auf Valium. Die litauische Küchenhilfe, die ihre Kinder in Vilnius nur über Skype sieht und die Wettschulden ihres Mannes begleichen muss. Die drachenhafte Oma, wie sie ihre großbürgerlichen Allüren beim gemeinsamen Schneckenvergiften allmählich ablegt. Der Vater der Braut bekommt sein Trinken in den Griff. Und sogar das soziale Gefälle zwischen den Vertreterinnen der älteren Generation kommt zur Geltung und sorgt für den einzigen Anflug von Humor: "Mein Mann war Präsident am Verwaltungsgericht!" versus "Mein Dieter war Bezirksingenieur beim Tiefbauamt!".

Die Auflösung erweist sich als läppisch

Jürgen Vogel spielt den zerquälten Lennart eindrucksvoll genug, um ihm bei seiner Selbstfindung zu folgen - gleichwohl zieht die Handlung im zweiten Teil immer mehr lose Fäden hinter sich her. Dazu führt der bewährte "Tatort"-Regisseur Dror Zahavi sein schauspielerisches Spitzenpersonal an der langen Leine im Kreis, wobei die hübsch entfalteten Charaktere sich wieder bis zur Unplausibilität einfalten. Eine luxuriöse Plotverschleppung, erträglich nur wegen der Aussicht auf eine befriedigende finale Wendung.

Leider erweist sich sogar die Auflösung als läppisch, der erwartete Abgrund als lächerlich seicht. Mit dieser "Lappalie ex machina" am Ende aber bricht die ohnehin gefährdete dramaturgische Statik von "Familie!" zusammen, noch bevor am Ende die Türen vor der wiederhergestellten Bürgerlichkeit sich schließen.

Nach knapp drei Stunden Familie mit Ausrufezeichen ist man als Zuschauer nicht schlauer, nur verstimmt. Irgendwie scheint es die ganze Zeit um Blut und Wasser und die Frage gegangen zu sein, was davon wohl dicker ist. Und was das sein könnte, eine Familie im Jahr 2016. Vater, Mutter, Kind und Schwiegereltern in einer alten Villa. Schwach.

"Familie!", Montag, 10.10., 20.15 Uhr, ZDF (Teil 2 folgt am 12.10., 20.15 Uhr)