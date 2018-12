14 Jahre alte Kultserie Netflix zahlt 100 Millionen Dollar für ein Jahr "Friends"

100 Millionen Dollar kommen in der Showbranche schnell zusammen. Das Budget für die bisher zwei Staffeln der Netflix-Serie "The Crown" soll sogar deutlich darüber liegen. Nun aber hat das Streaming-Portal 100 Millionen Dollar für die Ausstrahlungslizenz einer Serie gezahlt, die vor 14 Jahren endete: "Friends".

Die Saga um Rachel, Joey, Chandler und Ross hat noch immer viele Fans, und die gerieten gestern in Panik, als im Netz die Nachricht die Runde machte, ab dem 1. Januar 2019 strahle Netflix "Friends" nicht weiter aus. Reihenweise kündigten Fans in sozialen Medien an, dann auch ihr Netflix-Abo zu kündigten.

Der Konzern beeilte sich, die Gerüchte zu zerstreuen: "'FRIENDS' WIRD NETFLIX 2019 NICHT VERLASSEN", schrieb der Streamingdienst auf Instagram - mit einem Bild aus einer Episode der siebten Staffel, in der Ross (David Schwimmer) im Gürteltier-Kostüm erscheint, weil alle Weihnachtsmann-Kostüme ausverkauft sind.

Kunden zu halten ist Netflix viel Geld wert - schließlich lebt der Konzern von seinen Abonnenten. Die Summe von 100 Millionen Dollar für "Friends" fand die "New York Times" heraus. Die Angabe stammt von zwei in den Deal involvierten Personen, die anonym bleiben wollten. In den Jahren zuvor hatte Netflix dem Rechteinhaber Warner Media nur 30 Millionen Dollar für ein Jahr gezahlt.

Die extreme Preissteigerung ist Ausdruck des zunehmenden Konkurrenzkampfes im Streaming-Markt. Denn Warner Media gehört seit Juni zum Konzern AT&T, der für Ende 2019 selbst eine Streaming-Plattform plant - wo "Friends" selbstverständlich laufen soll. Gut möglich also, das Fans in einem Jahr eine neuen Anbieter für ihre Lieblingsserie brauchen.

Deutsche "Friends"-Freunde müssen ohnehin noch stark sein: Wie Stern.de berichtet, bezieht sich der Deal nur auf die USA. Wie es in Deutschland weitergeht, ist noch nicht klar.