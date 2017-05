"Game of Thrones" HBO plant vier Spin-Off-Serien

Warum nur ein " Game of Thrones"-Spin-Off produzieren, wenn man gleich mehrere machen kann? Stoff genug liefert die von George R.R. Martin erdachte Welt von Westeros (und Essos) allemal. Die Serie und auch die Bücher sind voll von Bezügen auf frühere Helden und vergangene Schlachten, für seine Fantasy-Romane entwickelte Martin eine ganz eigene Mythologie.

Entsprechend plant "Thrones"-Sender HBO gleich vier mögliche Spin-Off-Serien ihrer Erfolgsproduktion. George R.R. Martin, der auch schon bei der Konzeption der Serie involviert war, soll gemeinsam mit vier Drehbuchautoren vier potenzielle Weiterentwicklungen der Fantasy-Saga entwerfen. Das gab der Sender jetzt bekannt. Nach der achten und letzten Staffel von "Game of Thrones", die 2018 erscheinen wird, sollen die Auskopplungen demnach verschiedene Zeiträume des riesigen und reichen Universums von George R.R.Martin erkunden.

Es ist also nicht ganz klar, ob die neuen Serien die aktuelle Geschichte von "Game of Thrones" in gewisser Weise weitererzählen sollen oder sich auf die Vergangenheit richten, also zeitlich vor dem "Game of Thrones"-Plot spielen werden. Bedenkt man, welch große Rolle vergangene Ereignisse für die Beziehungen und Intrigen in den verwobenen Erzählsträngen von "Game of Thrones" spielen, ist letztere Option wohl die Wahrscheinlichste. Mögliche Vorlagen für Serien-Plots böten die Rebellion von Robert Baratheon, die in Serie und Büchern immer wieder erwähnt wird, oder die Eroberung von Westeros durch die drachenreitenden Targaryens.

Wann die Serien starten könnten, ist noch unklar. "Wir werden uns so viel oder so wenig Zeit nehmen, wie die Autoren benötigen", sagte ein HBO-Sprecher dem "Guardian". "Game of Thrones" ist nicht die erste Produktion, die aufgrund ihres Erfolgs nach dem offiziellen Serienende in die zweite Runde geht: 2015 hatte etwa der Sender AMC die beliebte Anwaltsfigur Saul Goodman aus der Serie "Breaking Bad" aufgegriffen und dessen Geschichte in dem Ableger "Better Call Saul" erzählt.