Erfolgsserie HBO gibt Schauspieler für "Game of Thrones"-Prequel bekannt

Fans der Kultserie "Game of Thrones" fiebern seit Monaten der finalen achten Staffel entgegen, die ab April ausgestrahlt werden soll. Doch auch auf die Zeit nach dem Ende dürfen sie sich freuen. Der Muttersender der Fantasyserie HBO teilte im vergangenen März mit, dass es einen Serienableger geben soll. Jetzt wurden weitere Details bekannt, unter anderem zur Besetzung.

Während Hollywood-Star Naomi Watts und Jane Goldman schon 2018 zugesagt hatten, verkündete HBO nun, dass auch Jamie Campbell Bower ("Twilight") und Georgie Henley ("Die Chroniken von Narnia") Rollen übernehmen sollen. Welche das sein werden, verriet der US-Sender nicht. Selbiges gilt für Naomi Ackie, Denise Gough, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp und Toby Regbo, die gemeinsam mit der britischen Regisseurin S.J. Clarkson am Set arbeiten werden. Clarkson hatte zuvor schon unter anderem bei "Jessica Jones" und "Orange Is the New Black" Regie geführt.

Der Ableger soll die ferne Vorgeschichte der Handlung von "Game of Thrones" erzählen. Mit der Ausstrahlung sei laut HBO-Chef Casey Bloys allerdings frühestens 2020 zu rechnen.

"Game of Thrones" wird seit 2011 in den USA und seit 2012 auch in Deutschland ausgestrahlt. HBO gab im Juni 2014 bekannt, dass es sich um die erfolgreichste Serie der Sendergeschichte handele. Sie gewann in den vergangenen Jahren neben zahlreichen anderen Preisen auch 47 Emmys.