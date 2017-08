"Game of Thrones" Staffel 7, Folge 7 Was passiert in "Der Drache und der Wolf"?

ACHTUNG: DIESER TEXT ENTHÄLT SPOILER!

Was ist passiert?



Daenerys Targaryen, Jon Snow und Brienne von Tarth erreichen Königsmund, um mit Cersei Lannister in der Drachengrube über eine Waffenruhe zu verhandeln. Die ist zwar beeindruckt und durchaus verängstigt von dem Auftritt des Untoten, bleibt aber ganz Cersei. Waffenruhe nur, wenn Jon neutral bleibt. Dieser hatte allerdings längst Daenerys die Treue geschworen. Schließlich ist es Tyrion Lannister, der - vermeintlich - das Herz seiner Schwester erweicht und sie zu einem Kriegsstillstand bewegen kann.

In Wahrheit will Cersei aber nichts von einer Waffenruhe wissen. Sollen doch die anderen im Norden gegen die Untoten kämpfen, während sie in Ruhe das Reich erobert. Jamie Lannister, der die Gefahr aus dem Norden erkannt hat, bricht mit seiner Schwester und reitet gen Norden.

Euron Graufreud ist von dem Auftritt des Untoten derart verstört ("Das ist das Erste, was ich je gesehen habe, das mir wirklich Angst macht"), dass er sich unverzüglich auf den Weg zu den Eiseninseln macht, um sich dort zu verstecken. Schließlich sollen die Untoten laut Jon nicht schwimmen können. Einen besseren Ort als eine Insel scheint es also nicht zu geben. Theon Graufreud will seine Schwester Asha aus Onkel Eurons Fängen befreien und reist Euron hinterher.

Samwell Tarly erreicht Winterfell und spricht mit Bran über Jons Herkunft. Bran berichtet, dass Jon ein Targaryen-Bastard sei und eigentlich Jon Sand (der offizielle Nachname für Targaryen-Bastarde) heißen müsste. Sam kann Bran noch übertrumpfen, denn in Wahrheit waren Jons Eltern verheiratet. Bran, der Dreiäugige Rabe ("Ich weiß alles"), reist noch einmal schnell in die Vergangenheit, um Sams Info zu bestätigen und den echten Namen von Jon Snow zu erfahren: Aegon Targaryen.

Die Untoten marschieren auf die Mauer zu. Der Eisdrache gibt eine Kostprobe, was er kann. Nämlich: mit einem Eisfeuer die Mauer zum Einsturz bringen, sodass die Untoten ungehindert einmarschieren können. Drachenreiter ist natürlich der Nachtkönig. Ob Wildling Tormund Riesentod den Einsturz der Mauer überlebt hat, werden wir wohl erst in Staffel 8 erfahren.

Last but not least: Jon und Daenerys können die Finger nicht voneinander lassen.

Gab's eine Überraschung?



JA! Zunächst schien Kleinfingers Intrige aufzugehen, Sansa zunehmend gegen ihre Schwester Arya aufzubringen. Doch am Ende ist es nicht Arya, die als Angeklagte vor Sansa steht, sondern Petyr "Kleinfinger" Baelish. Der Vorwurf: Mord und Verrat. Kleinfinger versucht noch, sich zu verteidigen, bezahlt am Ende für seine Intrigen aber mit dem Leben: Arya schneidet ihm die Kehle durch.

Wer hat gefehlt?



Tatsächlich waren dieses Mal alle dabei und hatten zumindest kleine Auftritte.

Die brutalste Szene:

Theon Graufreud will seine Schwester Asha befreien. Weil sich der Kapitän weigert, Theon zu den Eiseninseln zu bringen und für Asha zu kämpfen, bringt ihn Theon um und verschafft sich damit ordentlich Respekt bei seinen Leuten. Ausgerechnet seine Schwäche hilft Theon, den Kampf gegen den Kapitän zu gewinnen.

Der wichtigste Satz:



"Jons richtiger Name ist Aegon Targaryen. Er war nie ein Bastard. Er ist der Erbe des Eisernen Throns", sagt Bran Stark zu Samwell Tarly.

Wer musste sterben?

Der gefangene Untote. Ein Schwert, etwas Feuer und ein Dolch aus Drachenglas und er war tot.

Petyr "Kleinfinger" Baelish, Meister der Intrigen, war sich seiner sicher, bis er für Mord und Verrat angeklagt und schließlich von Arya gerichtet wurde.

Jede Menge Anhänger der Nachtwache, als der untote Drache die Mauer zum Einsturz bringt. Ob auch Tormund Riesentod unter den Toten ist, wissen wir (noch) nicht.

Wer sitzt auf dem Eisernen Thron?

Cersei Lannister. Auch am Ende der siebten Staffel noch.

Die drei drängendsten Fragen:



Wie lange werden die Untoten brauchen, um Westeros einzunehmen?

Wie werden Jon und Daenerys darauf reagieren, dass sie verwandt sind?

Und wird Jon am Ende womöglich auf dem Eisernen Thron sitzen (sollte er die Invasion der Untoten überleben und es noch einen Eisernen Thron geben)?

