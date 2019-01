"90 Tage, 23 Stunden, 55 Minuten, 27 Sekunden" - mit dieser kurzen Botschaft und einem neuen Trailer hat der Sender HBO den Starttermin der letzten Staffel von "Game of Thrones" mitgeteilt. Am 14. April 2019 wird demnach die erste von sechs Episoden gezeigt. Normalerweise sind die neuen "GoT"-Folgen unmittelbar nach US-Start auch in Deutschland zu sehen.

Zum Abschluss soll es laut Magazin "Entertainment Weekly" zur größten Schlacht der Fernsehgeschichte kommen. Der Kampf gegen eine Armee von Untoten sei über Wochen im nordirischen Belfast gedreht worden. Allein die Dreharbeiten für die Außenaufnahmen hätten 55 Nächte gedauert. (Lesen Sie hier, was wir bereits zur achten Staffel "Game of Thrones" wissen.)

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14. Januar 2019

Die Produktion der achten Staffel hatte im Oktober 2017 begonnen. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet.

Die Macher hatten ursprünglich geplant, die letzten sechs Folgen als Kinofilme zu konzipieren. Das hatte Autor und Produzent David Benioff dem US-Magazin "Entertainment Weekly" Anfang November verraten.

Hier ein Trailer im Video:

Video HBO

Der Grund: Die Kosten seien für TV-Verhältnisse immens hoch. HBO habe die Idee, drei Kinofilme nach dem Vorbild der "Herr der Ringe"-Reihe zu drehen, zwar abgelehnt, aber das Budget für die sechste Staffel verdreifacht. Eine Folge koste demnach 15 Millionen Dollar.

In der Vergangenheit lag immer etwa ein Jahr zwischen den Staffeln, die jeweils ab April ausgestrahlt wurden. Zwischen dem Erscheinen der sechsten und siebten Staffel vergingen zum ersten Mal fast eineinhalb Jahre, sodass Staffel 7 erst ab Juli gesendet werden konnte.

Grund dafür war, dass die Dreharbeiten für die siebte Staffel nach hinten verschoben werden mussten, weil der Winter in der Serie inzwischen in Westeros angekommen war und die Macher die Serie auch im realen Winter drehen wollten. Als HBO im Sommer 2017 gehackt wurde, haben Kriminelle interne Dokumente und TV-Folgen gestohlen, den Sender erpresst und zum Teil Material online geleakt.