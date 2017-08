"Game of Thrones" Staffel 8 Was bisher bekannt ist

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Wann startet die achte Staffel "Game of Thrones"?



Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird es noch 2018 sein. Eventuell aber auch erst 2019. Bei Staffel 7 hatte HBO etwa vier Monate vor dem Staffelstart den genauen Zeitpunkt verkündet. Auf einen offiziellen Starttermin für die achte Staffel werden wir also noch länger warten müssen.

In der Vergangenheit lag immer etwa ein Jahr zwischen den Staffeln, die jeweils ab April ausgestrahlt wurden. Zwischen dem Erscheinen der sechsten und siebten Staffel vergingen zum ersten Mal fast eineinhalb Jahre, sodass Staffel 7 erst ab Juli gesendet werden konnte. Grund dafür war, dass die Dreharbeiten für die siebte Staffel nach hinten verschoben werden mussten, weil der Winter in der Serie inzwischen in Westeros angekommen war und die Macher die Serie auch im realen Winter drehen wollten.

Die Dreharbeiten für die achte Staffel sollen im Oktober 2017 beginnen, wie Jamie-Darsteller Nikolaj Coster-Waldau bereits verraten hat. In Nordirland sollen laut "GoT"-Fanblog "Watchers on the Wall" bereits Vorbereitungen für den Drehstart laufen. Auch in Staffel 8 wird der Winter eine große Rolle spielen.

Zum Vergleich: Frühere Staffeln "Game of Thrones" wurden bereits ab August gefilmt, hatten aber auch drei bis vier Folgen mehr als die Staffeln 7 und 8. Die Dreharbeiten für Staffel 7 starteten im späten September.

Am Ende wird der Starttermin auch davon abhängen, wie aufwendig die Dreharbeiten für die achte Staffel sein werden - und wie lange die Macher für die Postproduktion brauchen. Laut HBO-Programmchef Casey Bloys werden die Serienmacher David Benioff and Dan Weiss etwa zwölf bis 18 Monate für Dreh und Produktion der Staffel benötigen.

Wie viele Staffeln "Game of Thrones" wird es noch geben?

Die achte Staffel wird auch zugleich die letzte Staffel "Game of Thrones" sein. Danach soll es verschiedene Spin-off-Serien geben, die im "GoT"-Universum spielen. Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt. Bisher hieß es nur, dass die Spin-offs wahrscheinlich erst frühestens ein Jahr nach dem Ende von "Game of Thrones" starten würden. Außerdem soll laut HBO-Programmchef Bloys keiner der bisherigen "GoT"-Charaktere in den Spin-offs auftauchen.

Wie viele Folgen wird die achte Staffel haben?

Die achte Staffel wird nur sechs Folgen umfassen. Dafür werden die Folgen vermutlich länger werden. Schon in Staffel 7 gab es zwei Folgen, die deutlich länger waren [Folgen 6 und 7 mit 70 und 81 Minuten] als alle anderen Episoden.

"Ich kann mir vorstellen, dass sie länger sein werden. Ich weiß nicht [wie lang], sagt HBO-Programmchef Bloys. "Wir hatten diese Diskussion noch nicht, weil ich nicht weiß, wie lang die Folgen sein werden. Zwei Stunden pro Folge scheinen übertrieben, aber es ist eine großartige Serie, also wer weiß?"





Worum geht es in Staffel 8?

Die Skripte für die achte Staffel sind zwar schon geschrieben und der Drehbeginn soll im Oktober 2017 starten, aber wie immer ist alles streng geheim. Als HBO, der Muttersender von "Game of Thrones", im Sommer 2017 gehackt wurde, haben Kriminelle interne Dokumente und TV-Folgen gestohlen, den Sender erpresst und zum Teil Material online geleakt. Darüber hinaus wird immer wieder über Spoiler berichtet, von denen man aber nicht sagen kann, ob sie nun stimmen oder nicht.

Was wir ganz sicher wissen: Der Kampf um den Eisernen Thron ist noch nicht zu Ende. Sowohl Cersei Lannister (aktuell auf dem Thron) als auch Daenerys Targaryen und Jon Snow/Aegon Targaryen (der rechtmäßige Targaryen-Erbe auf den Thron) sind noch am Leben und werden ihren Anspruch verteidigen bzw. Anspruch erheben. Das dürfte allerdings nach dem Einsturz der Mauer und dem Einmarsch der Untoten für Daenerys und Co. erst einmal die kleinere Sorge sein.

Und dann wäre da noch das gelüftete Geheimnis um Jons Vergangenheit: In Staffel 8 dürfte er von Bran Stark und Samwell Tarly die Wahrheit über seine Herkunft erfahren. Die große Frage bleibt: Wie werden Jon und Daenerys darauf reagieren, dass sie verwandt sind? Und welchen Einfluss wird diese Nachricht auf ihre in Staffel 7 begonnene Romanze haben?

Staffel 8 basiert auf den bisher unveröffentlichten Büchern "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring" von George R.R. Martin ("A Song of Ice and Fire"-Reihe). Auch wenn die Bücher noch nicht geschrieben sind, stehen die Macher der Serie mit Autor Martin in engem Kontakt, der ihnen Plot und Ende verraten hat.

Welche Schauspieler werden wieder dabei sein?

Es sind noch nicht alle Schauspieler für die achte Staffel offiziell bestätigt, aber diese Figuren dürften - dem Plot am Ende der siebten Staffel nach - wahrscheinlich wieder dabei sein:

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Jon Snow (Kit Harington)

Cersei Lannister (Lena Headey)

Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)

Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Sansa Stark (Sophie Turner)

Arya Stark (Maisie Williams)

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright)

Samwell Tarly (John Bradley-West)

Brienne von Tarth (Gwendoline Christie)

Theon Graufreud (Alfie Owen-Allen)

Euron Graufreud (Pilou Asbæk)

Asha Graufreud (Gemma Whelan)

Der Bluthund (Rory McAnn)

Davos Seaworth (Liam Cunningham)

Lord Varys (Conleth Hill)

Jorah Mormont (Iain Glen)

Grauer Wurm (Jacob Anderson)

Gendry (Joe Dempsie)

Gregor Clegane / Der Berg (Hafþór Júlíus Björnsson)

Qyburn (Anton Lesser)

Goldie (Hannah Murray)

Podrik Payn (Daniel Portman)

Lyanna Mormont (Bella Ramsey)

Melisandre (Carice van Hoten)

Tycho Nestoris (Mark Gatiss)

Nachtkönig

Das Schicksal von Beric Dondarion (Richard Dormer) und Tormund Riesentod (Kristofer Hivju) ist nach dem Einsturz der Mauer ungewiss. Wir hoffen aber, dass es noch einmal ein Wiedersehen in der achten Staffel geben wird. Die Schauspieler bitten jedenfalls schon einmal darum: "Betet für uns!"

Pray for us! #throwbackmonday #got7 #beric #richarddormer #whatwillhappen Ein Beitrag geteilt von Kristofer Hivju (@khivju) am 28. Aug 2017 um 11:36 Uhr

Dieser Artikel wird laufend mit neuen Informationen bis zum Start von Staffel 8 aktualisiert. Wer noch einmal nachlesen möchte, was alles in Staffel 7 passiert ist, findet alle Episodenchecks weiter unten.

Was ist in Staffel 7 bei "Game of Thrones" passiert?

