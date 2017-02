"Game of Thrones"-Star Iwan Rheon spielt in Comicserie "Inhumans"

Iwan Rheon hat sich mit seiner Rolle als Bösewicht Ramsay Bolton in der TV-Serie "Game of Thrones" in die Riege der interessanten Nachwuchsdarsteller gespielt. Nach dem Tod seiner Figur meldet das Branchenblatt "Variety" jetzt, dass Rheon bei einer neuen Serie angeheuert hat: Er wird in "Inhumans" die Figur des Maximus spielen.

"Inhumans" basiert auf den gleichnamigen Marvel-Comics und befasst sich mit Figuren, die vorher Randfiguren im Universum des Comicverlags waren. 1975 bekamen die Superhelden um das Königspaar Black Bolt und Medusa ihre erste eigene Mini-Serie in Heftform, die wegen mangelnden Erfolgs bald wieder eingestellt wurde. Erst mit einer erfolgreichen Neuauflage von 1998 traten die "Inhumans" aus dem Schatten ihrer berühmteren Kollegen. Aktuell gehören die verschiedenen "Inhumans"-Titel zu den erfolgreichsten Heftserien von Marvel.

Die ersten beiden Episoden der TV-Serie sollen schon im Sommer in IMAX-Kinos in den USA ihre Premiere feiern. Ab September 2017 wird die komplett mit IMAX-Kameras gefilmte Serie dann vom US-Kanal ABC ausgestrahlt werden. Wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Iwan Rheon spielt in "Inhumans" die Rolle von Maximus, den von Wahnsinn befallenen Bruder Black Bolts, der nach außen freundlich wirkt, in Wahrheit aber finstere Pläne schmiedet. Rheon fügt seiner Vita damit einen weiteren Bösewicht hinzu, für die er in den vergangenen Jahren bekannt wurde.

Für den britischen TV-Film "Adolf the Artist" schlüpft er in die Rolle des jungen Adolf Hitler. Der Film soll im Frühjahr ausgestrahlt werden. In der britischen Sitcom "Vicious" über ein alterndes schwules Paar spielte er bis 2016 ebenfalls eine Nebenrolle. Bekannt wurde Rheon als übernatürlich begabtes Londoner Problemkind in der britischen Serie "Misfits".