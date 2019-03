"Game of Thrones" Erster Trailer zu Staffel acht veröffentlicht

Spoilerwarnung: Wenn Sie absolut nichts über die achte Staffel "Game of Thrones" erfahren wollen, sollten Sie nicht weiterlesen.

Es ist eine Situation, in der die Zuschauer Arya Stark eher nicht kennen: In Panik rennt sie durch ein Gewölbe, ihre Stirn blutet, offensichtlich kämpft sie nicht mutig gegen einen Feind, wie sonst so häufig - sondern flieht vor ihm. Im Kontrast dazu hören wir Arya im Hintergrund selbstbewusst sagen: "Ich kenne den Tod. Er hat viele Gesichter. Ich freue mich schon darauf, dieses zu sehen." Dann sehen wir sie mit einem Dolch in der Hand.

Zu sehen ist die Szene im ersten offiziellen Trailer der finalen "Game of Thrones"-Staffel, die am 14. April startet - der Clip reißt viele Themen an, gibt aber wenig Konkretes preis: Unter anderem wird klar, dass sich Jon Snow und Daenerys Targaryen gemeinsam für die große Schlacht gegen die Weißen Wanderer rüsten, Snow sagt dazu in dem Clip: "Sie kommen. Unser Feind wird nicht müde, stoppt nicht, fühlt nichts."

Auch Bran und Sansa Stark sind zu sehen, ebenso Jon Snows Freund und Berater Sam Tarly sowie Jaime und Cersei Lannister. Jaime, der sich zuletzt von seiner Schwester losgesagt hatte, sagt: "Ich habe versprochen, für die Lebenden zu kämpfen. Ich beabsichtige, dieses Versprechen zu halten".

Die finale Staffel "Game of Thrones" wird sechs Folgen umfassen. Die erste Folge ist in Deutschland in der Nacht vom 14. auf den 15. April ab 3 Uhr (Sky) abrufbar - wenige Stunden nach der Ausstrahlung in den USA. Lesen Sie hier, was wir bisher zur achten Staffel wissen.