US-Serien HBO kündigt Programm für 2019 an

Mit einem kurzen Werbefilm hat US-Sender HBO seine Serien und Episoden für das kommende Jahr vorgestellt. Darin werden erste Bilder der mit Spannung erwarteten letzten Staffel von "Game of Thrones" gezeigt, außerdem kleine Ausschnitte der Fortsetzung von "Big Little Lies" mit Meryl Streep und Reese Witherspoon.

Weitere Highlights aus dem Trailer sind die dritte Staffel von "True Detective" und die zweite von "The Deuce" vom "Wire"-Schöpfer David Simon. Außerdem die neuen Serien "The Shop", "Pod Save America", "My Brilliant Friend" und "Camping", sowie Fortsetzungen von "Room 104", "Barry" und der Politsatire "Veep".

Aus Filmen sind erste Bilder der HBO-Produktionen "My Dinner with Hervé" und einer Dokumentation über Jane Fonda zu sehen.