ZDF-Drama über kriminelle Banden Lieber nicht genau hinsehen

Da joggt sie durch ein sommerliches Berlin: Vorbei an Feiervolk und Kindern mit riesigen Seifenblasen, die Sonne legt sich wie ein goldener Werbefilmglanz über die Hauptstadt, und alles könnte so friedlich sein. Aber dann läuft Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) an einem finster dreinblickenden Mann vorbei. Eine Vorausdeutung auf das, was da kommt: Berlin, das ist auch das Berlin der Clan-Kriminalität.

Die kriminellen Machenschaften, die sich oft entlang Familienstrukturen organisieren, sind Teil des gesellschaftlichen Gesprächs über das Verhältnis Deutschlands zu seinen Einwanderern. Hier, so scheint es, ist endlich mal eine eindeutige Bruchkante ausgemacht, hier darf man lauthals schimpfen und nach einem starken Staat rufen.

Auch aus dem Popdiskurs sind die Clans nicht mehr wegzudenken, der Rapper Bushido bekommt mehr Aufmerksamkeit für seinen Prozess gegen den Abou-Chaker-Clan als für seine Musik, und die Serie "4 Blocks" um eine libanesische Großfamilie in Berlin küsste im Jahr 2017 das deutsche Serienfernsehen aus dem Dornröschenschlaf.

Wobei, hier und da scheint sich das Fernsehen schon noch die Augen zu reiben angesichts einer komplexen bundesrepublikanischen Gegenwart. So wirkt jedenfalls der ZDF-Film "Gegen die Angst", der den Stier bei den Hörnern zu packen vorgibt, dann aber lieber doch nicht so genau hinsieht und in einer merkwürdigen Stasis verharrt.

Judith Schrader bekommt es also mit dieser Art der Clan-Kriminalität zu tun, und zwar nicht nur in ihrer Funktion als Staatsanwältin, sondern auch als verletzte Liebende. Sie hat ein Verhältnis mit dem Polizisten Jan Wiegand (Andreas Pitschmann), der bei einem Einsatz gegen den Al-Fadi-Clan niedergeschossen wird und ins Koma fällt. Niemand weiß von ihrer Beziehung, Wiegand ist verheiratet und hat Kinder. Ihre Befangenheit hält Schrader geheim, sie will den Täter um jeden Preis selbst finden und vor Gericht stellen.

Wie es das Drehbuch so will, ist sie nicht als Einzige in diesem Fall persönlich betroffen. Das gilt auch für die Polizeianwärterin Leyla Sharif (Sabrina Amali). Die hat den Täter nämlich auf der Flucht gesehen, und siehe da, es ist ihr Cousin zweiten Grades: Hisham Al-Fadi (Burak Yigit), der Bruder des Clan-Bosses Machmoud (Atheer Adel). Jetzt ist sie hin- und hergerissen zwischen ihrer Treue zur Familie und der zum deutschen Staat.

Ratloser Blick von außen

Es ist nicht so, dass die Macher von "Gegen die Angst" sich nicht bemühen würden, ein realistisches Bild von den Ermittlungen zu zeichnen. Drehbuchautor Robert Hummel arbeitete als Schöffe bei Gericht und bekam so Einblicke in die "Parallelwelt organisierter Kriminalität", wie er im Presseheft formuliert. Personalmangel und Sparzwang bei der Polizei werden also genauso thematisiert wie die Lähmung der Justiz durch Drohungen der Kriminellen gegen Zeugen und Opfer.

Hummels Drehbuch möchte allzu große Klischees umschiffen. Familienboss Machmoud ist fast schon differenziert und zurückhaltend gezeichnet, auch wenn sein sanftes Auftreten natürlich nur Fassade ist und plötzlich durch lodernde Blicke abgelöst wird. In einem Gespräch mit Schrader versucht er, das Verhalten seiner Familie zu erklären: "Als wir nach Deutschland kamen, sind wir schlecht behandelt worden. Jetzt respektiert uns jeder. Sie folgen dem Gesetzbuch, ich dem Gesetz meines Herzens. Wir haben beide keine Wahl."

Grundsätzlich aber leidet der Film von Regisseur Andreas Herzog unter übergroßer Angst vor der eigenen Courage. Wie um dem Zuschauer ja nicht zu viel zuzumuten, bemüht er sich, das Geschehen zu entpolitisieren und auf eine private Ebene zu ziehen. Dazu dient die hier dann doch recht albern aufgeblähte persönliche Betroffenheit der Protagonisten. Schraders Liebes- und Sharifs Familienbeziehung reichern den Plot mit reichlich Gefühlsduselei an und verwischen den Blick auf Strukturen.

Dazu passt auch, dass im gesamten Film nicht ganz klar wird, womit die Al-Fadis eigentlich ihr Geld verdienen. Das könnte ziemlich unappetitlich werden, also zeigt man die Brüder hinter Schreibtischen und im Café sitzend. Es ist ein ratloser, unsicherer Blick von außen, der sich hier zeigt, ein filmisches Schulterzucken gewissermaßen. Und so kommt es, dass das alles den Zuschauer merkwürdig kalt lässt. Zwei Menschen sterben, aber die Sonne schüttet weiter ihren Glanz aus, der Berlin gleich weniger brutal wirken lässt.

"Gegen die Angst". 25. März, 20.15 Uhr, ZDF