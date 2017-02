"Girls"-Stars zur letzten Staffel "Wir sind den Leuten aufs Klo gefolgt"

"Girls" geht in die sechste und letzte Staffel - Zeit für einen Rückblick auf den Einfluss, die Lena Dunhams TV-Serie um vier junge Frauen an der Schwelle zum Erwachsenendasein genommen hat. Auf die Körperbilder, die sie veränderte, und natürlich auf den expliziten und meist total unbefriedigenden Sex, den die "Girls" erlebten. SPIEGEL ONLINE sprach in New York mit den vier Hauptdarstellerinnen.

SPIEGEL ONLINE: In Sachen Sex war diese Serie überhaupt nicht verschämt - hier wurden alle möglichen Spielarten sexueller Interaktion ausprobiert, und dennoch bestach die Serie unter anderem durch den vielleicht schlechtesten Sex, der je im Fernsehen zu sehen war. Welche Sexszene stach für Sie heraus?

Lena Dunham: Herausragend ist für mich der komplizierte Sex zwischen meiner Figur Hannah und Adam (Adam Driver) am Anfang - das spiegelte den Sex, den ich in meinen frühen Zwanzigern hatte. Ich fand es therapeutisch, das zum Ausdruck zu bringen und von anderen zu hören: So sah meine Wirklichkeit auch aus. Aber die wichtigste Sexszene war vielleicht die in Episode neun der zweiten Staffel zwischen Adam (Adam Driver) und Natalia (Shiri Appleby), in der Adam körperlich dominant und vielleicht sogar brutal wird. Es war kompliziert, damit als Regisseurin zu spielen, weil das Figuren sind, die wir mögen, weil aber viele Frauen Erfahrungen mit einer sexuellen Situation gemacht haben, die vielleicht kein offener Übergriff ist, die sich aber dennoch unangenehm anfühlt und in der man nicht so recht weiß, wie man seinen Partner das wissen lassen soll.

Jemima Kirke: Die einfachsten waren in jedem Fall die Sexszenen mit Adam. Lena hatte ihn ja gewissermaßen eingeritten - als er bei mir ankam, war er ein Mann. Die peinlichsten waren die ganz am Anfang. Aber hier war ja der meiste Sex eher schrecklich, und ich hoffe, das führt dazu, dass sich andere Leute weniger beschissen fühlen angesichts von schlechtem Sex. Sex braucht eben einige Übung, oder?

Zosia Mamet: Shoshanna, die ich spiele, will ja ihre Jungfräulichkeit zu Beginn so dringend loswerden, als müsse sie die Pest abstreifen. Und ihr erster Versuch mündet in eine fürchterliche Erfahrung mit einem totalen Idioten - das kam mir ziemlich realistisch vor. Aber als sie dann tatsächlich den ersten Sex hat, ist das ein so schöner, seltsamer und unerwarteter Moment - auch das fand ich sehr wirklichkeitsnah. Übrigens hatte Alex Karpovsky (Jay) in unserer ersten Sexszene einen solchen Hexenschuss, dass er nur flach auf dem Rücken liegen konnte, mit einer Wärmflasche unter dem Kreuz. Es war die einzige Position, die er aushalten konnte. Es war ein ziemlich schräger Drehtag und alles andere als sexy!

Allison Williams: Marnies bester Sex war vermutlich der in der Küche mit Desi (Ebon Moss-Bachrach). Und der schlechteste war fraglos mit Elijah (Andrew Rannells), weil das einfach nicht funktionierte - Marnie bringt Dinge ja nun mal gern zu Ende. Ich habe übrigens den Pokal für die meisten Sexszenen in "Girls". Und für die abgefahrensten. Vielen Dank.

SPIEGEL ONLINE: "Girls" riss mit der ungezwungenen Darstellung nackter Frauenkörper, die sich gängigen Schönheitsidealen widersetzen, Grenzen ein. Glamouröse Körper, wie man sie aus Hollywood kennt, gab's hier nicht. Ist das ein wichtiges Vermächtnis der Serie?

Dunham: Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der keine Körper zu sehen waren, die wie meiner aussahen. Als ich in der Highschool war, sagte mein Vater sehr süß zu mir: Im 19. Jahrhundert galten Körper wie deiner als wunderschön. Kurven zu haben bedeutete, dass man wohlgenährt und wohlhabend war und - fruchtbar. Vielen Dank, Paps, aber ich möchte nicht im 19. Jahrhundert, sondern heute schön sein! Die Charaktere in "Girls" haben nicht die Körper von Frauen - oder Männern -, die wie besessen an sich herummeißeln. Es war uns wichtig, dass hier alle aussehen wie Menschen. Und es war cool, mit lauter Leuten zu arbeiten, die keine begradigten Zähne haben. Ich hoffe, dass "Girls" als Serie in Erinnerung bleibt, in der Frauen so kompliziert und unaufgeräumt sein durften, wie das männlichen Figuren ganz selbstverständlich erlaubt wird. Dass "Girls" den Perfektionismus verwarf und sagte: Wir können ein bisschen schmuddeliger, wütender, verkorkster sein.

Williams: Als "Girls" im Fernsehen auftauchte, waren Frauenfiguren dort von der Maßgabe des Erstrebenswerten bestimmt. Man sah Frauen, die von Profis geschniegelt und gestriegelt worden waren, total unrealistisch also. Wir haben uns geweigert, weibliche Körper aufregend und gefällig für den männlichen Blick darzustellen. Das ist toll, weil junge Frauen jetzt nicht mehr dauernd beim Sex an die günstige Ausleuchtung ihrer Körperformen denken müssen. Ich sage Ihnen: Wenn ich je eine klassische Hollywood-Sexszene spielen sollte, wird das verdammt eigenartig.

Mamet: Es gab auch vor "Girls" schon viele Serien über junge Erwachsene, aber das waren meist glorifizierte Versionen der Realität. Wenn's dreckig wurde, schnitt man um. Bei "Girls" dagegen sind wir den Leuten aufs Klo gefolgt, wie Allison gern sagt. Es wird viel darüber gesprochen, wie schwierig die Pubertät und die Teenagerjahre sind - aber man schweigt seltsamerweise über die frühen Zwanziger, wenn man ohne jede Befähigung ins Erwachsenendasein entlassen wird. Ich hoffe, dass wir hier auf unterhaltsame Weise zeigen konnten, wie chaotisch und unsauber die Zwanziger für junge Frauen sind.

SPIEGEL ONLINE: Ob die Serie auch politisch Einfluss nahm, ist umstritten - was meinen Sie?

Dunham: Ich habe ja in Hillary Clintons Kampagne mitgearbeitet, und ich glaube, die Verbindung liegt darin, dass von Frauen so viel erwartet wird. Sie sollen zugleich zahm und stark sein, sowohl witzig als auch liebenswert, ehrlich, aber nicht klagend. Auf Hillary Clinton lasteten diese Erwartungen mannigfaltig, und diese internalisierte Frauenfeindlichkeit trug dazu bei, dass eine der am besten geeigneten Kandidatinnen, die wir je hatten, verlor. Erdrückende Erwartungen waren immer Thema von "Girls". Hoffen Sie jetzt aber bitte nicht auf eine Trump-Storyline! Ich verschwende meine Kunst nicht an diesen Typen. Und niemand braucht noch mehr angepisste Millenial-Frauen, die das Problem Donald Trump erklären.

Kirke: Glauben Sie, dass Trump irgendeine von uns nackt sehen wollen würde? Die jungen Frauen, die "Girls" gucken, sind diejenigen, die jetzt auf der Straße und den Flughäfen protestieren. Ich freue mich, dass Trump jeden Morgen mit einer solchen Generation aufwacht. Ich glaube, Lena hatte, wie wir alle, gehofft, dass diese letzte Staffel mit einer fehlerhaften Frau voller guter Absichten im Präsidentenamt über die Schirme gehen würde. Aber es kam anders.

Mehr Serien Zombie-Serie mit Drew Barrymore Hunger auf ein anderes Leben

SPIEGEL ONLINE: Die Serie heißt auch deswegen ein bisschen ironisch "Girls", weil sie sich ums Erwachsenwerden von vier Frauen in ihren frühen Zwanzigern dreht - inwiefern sind diese Figuren inzwischen gereift?

Dunham: Wir fanden den Titel passend, weil diese jungen Frauen in einem Alter sind, in dem man denkt: Wahrscheinlich wird man in fünf Jahren "Ma'am" zu mir sagen. Es machte Spaß, damit zu spielen, zumal diese Figuren ja zum Teil ein wenig entwicklungsscheu sind. Aber ich weiß nicht, ob wir die Grenze zur Frau je total überschreiten. Vermutlich kommt es auf die Tagesform an. Meine Oma ist kürzlich mit 96 gestorben, und ich glaube, sie hat sich manchmal wie 17 gefühlt, und manchmal so alt wie die Zeit selbst. Eine der coolen Dinge am Menschsein ist ja, wie sehr im Fluss wir eigentlich sind.

Kirke: Mit 20 kategorisiert man sich ja gern selbst: Ich bin diese und jene Art von Mensch. Das verleiht einem eine gewisse Identität. Aber dann verliert man diese klaren Zuordnungen und wird ein bisschen rätselhafter. Ich bin erst 31, aber ich weiß gar nichts.

Mamet: Als die Serie begann, war ich 22, jetzt bin ich 29. Ich glaube, man fängt in dieser Zeit an, sich weniger um die Meinungen und Wünsche anderer zu kümmern. Man übt sich in Introspektive und erkennt vielleicht, dass man ganz okay ist, so wie man eben ist.

SPIEGEL ONLINE: Wo sind die "Girls" wohl in zehn Jahren?

Dunham: Kann ich Ihnen nicht sagen. Vermutlich kommt dann der Film zur Serie heraus.

Die sechste Staffel von "Girls" läuft in den USA am Sonntag, dem 12. Februar bei HBO an. Die deutsche Fassung wird ab dem 25. April bei TNT Comedy zu sehen sein.