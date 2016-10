Götz George in seinem letzten Film Scheiß Globalisierung!

Kein Berg ist tief genug, als dass du dich darin vor der Globalisierung verstecken könntest. Am besten also, du trittst raus aus dem Schacht, wischst dir den Ruß aus dem Gesicht und stellst dich deinen Widersachern.

Den Chinesen, die überall auf der Welt Eisenerze aus dem Boden holen, sodass du mit deiner kleinen Mine im Harz eigentlich nur einpacken kannst. Den Holländern, die das deutsche Mittelgebirge als Ferienidyll entdeckt haben und aus deiner Grube ein Ferienparadies mit Biergarten und Bergbaumuseum machen wollen. Den jungen deutschen Ingenieuren, die mit kleinen hoch entwickelten Robotern anrücken, weil sie glauben, in den von dir schon lange ausgebeuteten Stollen Silbervorkommen zu finden.

Der Wüterich, der sich gegen Investoren und Invasoren stemmt - das ist natürlich eine Paraderolle für Götz George. Es ist seine letzte geworden, sie ist ihm würdig. Im Juni dieses Jahres, genau ein Jahr nach den Dreharbeiten zu "Böse Wetter" im Sommer 2015, ist der Schauspieler im Alter von 77 Jahren verstorben.

Immer wieder spielte George Rollen, in denen er sich für die Verlierer und die Verlorengegangen des Landes schlug. Gegen alles, was als böse Macht empfunden wurde. Gerne stellt man sich vor, wie der Schauspieler in Interviews zu der Fernsehausstrahlung von "Böse Wetter" gegen Bonzen und Politiker gewettert hätte, wenn er noch am Leben wäre. Scheiß Globalisierung!

Schon in den frühen "Tatorten" engagierte er sich als Kommissar Schimanski, in den Achtzigerjahren bei den großen Arbeitskämpfen im Pott. In einem der brutalsten und besten Filme seiner späteren Phase, Andreas Kleinerts Stahlarbeiterdrama "Als der Fremde kam" von 2006, spielte er dann einen Gewerkschaftsführer, der während eines Streiks seine Kumpel verrät.

Kann Silber den Harz retten?

Die Möglichkeit des Verrats ist nun auch in "Böse Wetter" immer präsent. George spielt den Bergbaubaron Ferdinand Türnitz, der eine Mine im Ostteil des Harzes nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze leitet, und bei dem man nicht so recht weiß, ob er ein gnadenloser Egoist oder ein unverbesserlicher Gemeinschaftsmensch ist. Seine Leute fährt er immer wieder harsch an, wenn die sich in den Schächten rumtreiben, die er eigentlich schon geschlossen hat. Schlummert tief im Berg ein Geheimnis?

Über Kreuz liegt Türnitz auch erst einmal mit dem jungen Geologen Leonard Gehra (Matthias Koeberlin), der hier mit einem Mini-Roboter im Gepäck auftaucht, um in den einsturzgefährdeten Schächten nach Silbervorkommen zu forschen, durch die möglicherweise die ganze Region gerettet werden könnte. Doch Gehra schleppt auch seine eigene Vergangenheit an: Er stammt aus dem Bergarbeiterort, sein Vater ist bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen, als er noch ein kleiner Junge war.

In diesem Glauben ist Gehra zumindest aufgewachsen. Wie er nach seiner Rückkehr herausfindet, könnte sein Vater aber auch bei einem Versuch getötet worden sein, aus der DDR durch einen der Stollen in den Westen zu flüchten. Nicht ganz klar ist, welche Rolle der alte Türnitz dabei gespielt haben könnte.

"Böse Wetter" ist ein knorriges kleines Grubendrama, das man nicht mehr häufig im Fernsehen zu sehen bekommt - eben weil es solche knorrigen kleinen Gruben wie im Film kaum mehr gibt. Der (fiktive) Handlungsort trägt den schönen knarzigen Namen Buchenrode, die stillgelegten Schächte werden hier zärtlich-resigniert "die Regina" oder "der Hubert" genannt, als ob es alte, sieche Freunde wären.

Die Dramaturgie des Malocher-Opus um Erz und Schmerz (Regie: Johannes Grieser, Buch: Nicholas Hause und Michael Gebhart) ist konventionell, streckenweise ein bisschen athritisch steif. Aber das macht nichts, umso ehrlicher abgerungen scheinen Schweiß und Ruß auf der Stirn des körperbetont aufspielenden Darstellerensembles.

Götz George jedenfalls läuft in diesem Film, dessen Ausstrahlung angemessen staatstragend auf den Tag der deutschen Wiedervereinigung programmiert wurde, noch einmal zu großer Form auf. Auch weil er für den schlichten Generationenkonflikt im Schatten der deutsch-deutschen Geschichte ein weiteres Mal sein Gespür für ambivalente Figuren zeigt. Man weiß nicht so recht, ob man es bei seinem Türnitz mit einem halsstarrigen Patriarchen zu tun hat, der gegen all die Fragen der Jungen wütet, weil er sich selbst vor der Wahrheit schützen will. Oder weil er die anderen schützen will.

Der Mann im Berg, der Berg von Mann, so wollen wir Götz George in Erinnerung behalten.

