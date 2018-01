Erfolg für Fatih Akin Deutsches NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit Golden Globe ausgezeichnet

Das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse am Sonntagabend bei der 75. Golden-Globe-Gala in Beverly Hills bekannt. "Aus dem Nichts" mit Hauptdarstellerin Diane Kruger ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat.

Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner Hauptdarstellerin. "Das ist deine, das ist unsere", sagte er zu Kruger.

Congratulations to @InTheFadeFilm, taking home tonight's award for Best Motion Picture - Foreign Language. #GoldenGlobes pic.twitter.com/sgSTRg1lCQ — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8. Januar 2018

Bei der Verleihung der Golden Globes konkurrierte Akins Thriller unter anderem mit dem Gewinner des Europäischen Filmpreises, der schwedischen Satire "The Square" von Ruben Östlund. Weitere Nominierungen in der Sparte waren der kambodschanische Film "First They Killed My Father" von Angelina Jolie, "Fantastic Woman" aus Chile und "Loveless" aus Russland.

Akins Thriller erzählt von einem Anschlag in Hamburg, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen (eine ausführliche Filmrezension lesen Sie hier). Für ihre Rolle als verzweifelte Ehefrau, die die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen will, hatte Kruger im vorigen Jahr den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Für den 44-jährigen Akin war es die erste Golden-Globe-Nominierung.

Der aus Frankfurt stammende Star-Komponist Hans Zimmer ging hingegen leer aus: Die Trophäe für die beste Filmmusik ging stattdessen an den französischen Komponisten Alexandre Desplat für den Film "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers".

Seitenhiebe auf Missbrauchs-Debatte und Trump

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr zum 75. Mal statt, Seth Meyers moderierte die Gala. Dabei ging es in diesem Jahr besonders politisch zu. "Guten Abend, Ladies und verbleibende Gentleman", sagte Meyers zur Begrüßung ans Publikum gewandt. Und fuhr angesichts der vielen Enthüllungen über sexuellen Missbrauch zu den männlichen Nominierten fort: "Das hier ist das erste Mal in drei Monaten, dass ihr keine Angst haben müsst, euren Namen zu hören."

Als er die Vorsitzende der Hollywood Foreign Press Association, Meher Tatna, vorstellte, sagte Meyers: "Hier ist jemand, der Präsident ist und wirklich ein ausgeglichenes Genie." US-Präsident Donald Trump hatte das kurz zuvor für sich in einem Tweet in Anspruch genommen.

Nahezu alle Anwesenden bei der Verleihung trugen schwarze Kleider und Anzüge, um auf fehlende Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten hinzuweisen. Mehr dazu lesen und sehen Sie in folgender Fotostrecke:

Noch läuft die Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills. Hier finden Sie die bisherigen Preisträger im Überblick:

FILM

- Director, Motion Picture: Guillermo Del Toro, "The Shape of Water."

- Actor, Motion Picture, Musical or Comedy: James Franco, "The Disaster Artist"

- Supporting Actor, Motion Picture: Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

- Supporting Actress, Motion Picture: Allison Janney, "I, Tonya"

- Original Score-Motion Picture: Alexandre Desplat, "The Shape of Water"

- Animated Film: "Coco"

- Screenplay: Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

- Foreign Language: "In the Fade"

FERNSEHEN

- Series, Drama - "The Handmaid's Tale"

- Actor, Drama: Sterling K. Brown, "This is Us"

- Actress, Drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

- TV Series, Musical or Comedy: "The Marvelous Mrs. Maisel"

- Actor, TV Series, Musical or Comedy: Aziz Ansari, "Master of None"

- Actress, TV Series, Musical or Comedy: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

- Actress, Limited Series or TV Movie: Nicole Kidman, "Big Little Lies"

- Supporting Actress, Series, Limited Series or TV Movie: Laura Dern, "Big Little Lies"

- Supporting Actor, Series, Limited Series or TV Movie: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies"

- Actor, Limited Series for Motion Picture Made for TV: Ewan McGregor, "Fargo"