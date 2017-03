Wichtigste deutsche Fernsehehrung Grimme-Preise für Polak und Böhmermann

In der Unterhaltungsjury des Grimme-Preises wurde dieses Jahr hart miteinander gerungen. Nominiert war unter anderem das Talkshowformat "Applaus und raus!" mit Oliver Polak bei ProSieben, das von der Jury kontrovers diskutiert wurde und beinahe für eine Auflösung des Gremiums gesorgt hätte. Die Sendung stellt eine Art Talk-Blinddate dar: Polak weiß vor Beginn nicht, mit wem er sprechen wird - er darf den Talkgast jedoch aus der Show hinauswerfen, wenn dieser seiner Meinung nach nichts Interessantes zu erzählen hat.

Das dazugehörige Hashtag lautet "Gast oder Spast". Eine Formulierung, die Polak den Vorwurf des Zynismus einbrachte. Auf der Homepage der "taz" macht einer der Juroren seinem Unmut über die Sendung in einem offenen Brief an Polak Luft.

Jetzt erhält der Kabarettist und Comedian doch noch den Grimme-Preis. In der Jury-Begründung wird vor allem die Risikobereitschaft der Sendung gelobt: Das Konzept erzeuge "eine Spannung, die sich abhebt von den durchchoreografierten Auftritten anderer Talk-Sendungen - und die neugierig macht. Denn der Fernsehzuschauer ist dabei, wenn zwei Personen das Risiko eingehen, vor Publikum, vor der Kamera, zu scheitern."

Herausragende Einzelstücke statt herausragende Serien

Ein kontroverser Grimme-Jahrgang also. Auch im Bereich Fiktion wurden durchweg brisante Produktionen ausgezeichnet. Bedachte die Jury im Vorjahr vor allem hochwertige Serien wie "Weissensee", sind es diesmal klassische öffentlich-rechtliche Einzelstücke zu Gesellschaftsthemen, hochmoderne Stoffe, die hochmodern erzählt werden. Einen Preis erhalten der Cybergrooming-Thriller "Das weiße Kaninchen", das Obdachlosen-Drama "Ein Teil von uns" und der aufwendig in Szene gesetzte Finanzkrimi "Dead Man Working", der den gescheiterten Kulturwandel der Deutschen Bank ins Visier nimmt.

Dem viel diskutierten Dreiteiler über den NSU werden gleich zwei Trophäen zugesprochen. Der erste Teil über die Entstehung der rechtsradikalen kriminellen Zelle im Ostdeutschland der Nachwendezeit, "Die Täter: Heute ist nicht aller Tage", wird als Einzelstück ausgezeichnet. Außerdem bekommt Produzentin Gabriela Sperl einen Spezialpreis für die Durchsetzung aller drei Teile des schwierigen Projekts. Somit gehen alle Grimme-Preise im Bereich Fiktion an Filme der ARD, deren Verantwortliche damit ihr Versprechen wahr gemacht haben, noch stärker gesellschaftlich dringliche Stoffe zu verhandeln.

Auch in der Sektion Information & Kultur dominieren politische Stoffe. Unter anderem wird die Reportage: "45 Min: Protokoll einer Abschiebung" bedacht. Die NDR-Produktion zeigt dezidiert, wie Polizeibeamte "Rückführungen" von Flüchtlingen vornehmen.

Ebenfalls ausgezeichnet werden die Dokumentationen "Hundesoldaten", "Ebola - Das Virus überleben" und "Schatten des Krieges" über den Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941. Eine besondere Ehrung erhält der Filmemacher Aschwin Raman für seine aufreibenden Reportagen aus dem Einflussbereich des "Islamischen Staates", "Im Nebel des Krieges" und "An vorderster Front".

Im Bereich Unterhaltung bekommen zudem Jan Böhmermann und sein Team einen Grimme-Spezialpreis für die kluge Beobachtung und Reflexion des aktuellen Fernsehgeschehens, etwa bei "#Verafake", einem Satirebeitrag aus seiner Sendung "Neo Magazin Royale", in dem die RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" mit Moderatorin Vera Int-Veen in ihrer zynischen Herstellungsweise entlarvt wurde.

Nachdem der Deutsche Fernsehpreis über die letzten Jahre immer stärker eingedampft wurde, gilt der Grimme-Preis als die wichtigste Fernsehauszeichnung in Deutschland. Vergeben werden die Trophäen am 31. März im Theater von Marl, dem Sitz des Grimme-Instituts.

Anmerkung der Redaktion: SPIEGEL-ONLINE-Autorin Anja Rützel ist Teil der Grimme-Jury Unterhaltung, SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Christian Buß ist Mitglied der Jury Fiktion.