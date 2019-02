Wichtigster Fernsehpreis Grimme-Preise für "Bad Banks", "Beat" und Böhmermann

Auch dieses Jahr sind die Serien die großen Abräumer bei den Grimme-Preisen. Gleich drei von fünf Preisen in der Kategorie Fiktion gingen an Mehrteiler. Ausgezeichnet wurden der Finanzthriller "Bad Banks" (ZDF) über Investmentbanker von Headautor Oliver Kienle und Regisseur Christian Schwochow sowie der Cyber-Thriller "Hackerville" über rumänische Computer-Kids, der in einer Kooperation der Pay-TV-Sender HBO Europe und TNT-Serie entstand. Die Serie wurde von Ralph Winter und Jörg Winger entwickelt, letzterer zeichnete bereits für "Deutschland 83" verantwortlich.

Außerdem erhält die Amazon-Serie "Beat" über das Berliner Nachtleben eine Auszeichnung, sie schaffte es erst über eine Nachnominierung in den Wettbewerb. "Beat" ist die erste Serie von Kinoregisseur Marco Kreuzpaintner ("Krabat") und zugleich die erste Serie der Streamingplattform Amazon, die sich über den begehrten TV-Preis freuen kann. 2018 war mit "Dark" erstmalig eine Netflix-Produktion ausgezeichnet worden.

Aus der Auswahl der Neunzigminüter setzten sich die Berliner "Tatort"-Folge "Meta", eine Hommage des Fernsehkrimis an den Kinoklassiker "Taxi Driver", sowie die ARD-Komödie "Familie Lotzmann auf den Barrikaden" von Axel Ranisch durch. Der hoch gehandelte ARD-Zweiteiler "Gladbeck" ging hingegen leer aus; dieser war Ende Januar der große Abräumer beim Deutschen Fernsehpreis gewesen.

Im Bereich Information & Kultur wird unter anderem Regina Schillings vielbeachtete Doku "Kulenkampffs Schuhe" ausgezeichnet (SWR/HR), ein aus Originalmaterial montierter, doppelbödiger Erinnerungsfilm über die Frühzeit des deutschen Fernsehens. Mit dem Preis für eine "Besondere Journalistische Leistung" innerhalb der Info-Kategorie wird Isabel Schayani geehrt. Die Jury lobt die besondere Qualität ihrer "Tagesthemen"-Kommentare, "Weltspiegel"-Moderationen und WDRforyou-Beiträge.

In der Kategorie Unterhaltung kann sich der schon vielfach ausgezeichnete Jan Böhmermann auf eine weitere Trophäe freuen - sein Show-Special "Lass dich überwachen! - Die Prism is a Dancer Show"(ZDFneo) kriegt einen Grimme-Preis. Bereits zum zweiten Mal wird auch Maren Kroymann für die nach ihr benannte Comedyshow (Radio Bremen) geehrt. Seinen ersten Grimme-Preis erhält hingegen Luke Mockridge für die Unterhaltungsshow "CATCH! Der große Sat.1 Fang-Freitag".

Insgesamt wurden 70 Produktionen und Einzelleistungen für den 55. Grimme-Preisnominiert. Es gab mehr als 850 Einreichungen und Vorschläge. Verliehen werden die Auszeichnungen am 5. April 2019 im Theater der Stadt Marl.

Anmerkung der Redaktion: SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Christian Buß ist Mitglied der Grimme-Jury Fiktion, SPIEGEL-ONLINE-Redakteurin Hannah Pilarczyk ist Vorsitzende der Grimme-Jury Unterhaltung.