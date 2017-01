Grimmepreis 2017 Doppelnominierung für Jan Böhmermann

Letztes Jahr war es "#Varoufake", jetzt folgt "#Verafake": Die Jury für den Grimmepreis hat Jan Böhmermann für eine Satire nominiert, mit der er die RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" mit Moderatorin Vera Int-Veen bloßstellte. Für einen weiteren Grimmepreis im Bereich Unterhaltung ist Böhmermann mit seiner "Einspielerschleife" nominiert.

Das gab das Grimme-Institut am Mittwoch in Marl bekannt. Die Kommissionen wählten 81 Fernsehproduktionen und Einzelleistungen für die 53. Vergabe des renommierten Medienpreises aus - das sind so viele wie noch nie. Ausgewertet wurden mehr als tausend Vorschläge.

Im Bereich Fiktion erhielt der NSU-Dreiteiler "Mitten in Deutschland" zwei Nominierungen: als bestes TV-Drama und im Bereich Innovation für das Konzept. Auch Produktionen wie "Die Stille danach", "Der Fall Barschel" und "Der Andere - Eine Familiengeschichte" dürfen sich Hoffnungen auf einen Grimmepreis machen. Nur zwei Serien sind nominiert: "Ku'damm 56" und "Morgen hör ich auf" mit Bastian Pastewka.

Bei Information und Kultur dominieren, wie schon in der Fiktion, die öffentlich-rechtlichen Sender. "45 Min: Protokoll einer Abschiebung" wurde vom NDR produziert, "Endstation Bataclan - vom Busfahrer zum Attentäter" von Radio Bremen und Arte, der Film "AND-Ek Ghes..." vom RBB.

Bei der Unterhaltung dürfen dann auch mal die privaten Sender ran. ProSieben etwa mit seinen Shows "Applaus und raus" und "Die beste Show der Welt". Mit "Kitchen Impossible" holte sich auch Vox eine Nominierung ab.

Die Preisträger werden am 31. März bekannt gegeben.