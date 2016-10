Neuer "Tagesthemen"-Moderator Zamperoni hat es schon wieder getan

Ingo Zamperoni hat es schon wieder getan. Er hat Dante Alighieri zitiert. Wie schon in der Halbzeit des EM-Halbfinales 2012 zwischen Italien und Deutschland. "Das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens", sagte er damals. Woran sich wohl niemand erinnert, weil italienische Dichter den meisten Fußballfans egal sind. Was ihnen aber nicht egal ist, sind lächelnde Italiener - vor allem wenn "La Mannschaft" gerade eins auf die Mütze bekommt. Aber dazu später mehr.

Mit demselben Satz begann Zamperoni nun also wieder. Und wenn der neue Moderator der "Tagesthemen" es schon so direkt anspricht: Er sah glücklich aus, nervös und etwas aufgeregt. Er wirkt etwas lässiger als sein Vorgänger Thomas Roth, aber die Lässigkeit passt noch nicht so richtig zum "Tagesthemen"-Korsett.

Als Frank Plasberg wenige Minuten zuvor aus dem "Hart aber fair"-Studio nach Hamburg schaltete, da brauchte Zamperoni ein wenig zu lang für seine Moderation, Plasberg fiel ihm ins Wort - was im Fernsehen leider sehr viel unangenehmer wirkt als im echten Leben.

Ähnlich war es beim ersten Thema: Ceta. Zamperoni interviewte den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, und fiel ihm unbeholfen ins Wort - was den erfahrenen Politiker natürlich nicht davon abhielt, seine Sätze zu Ende zu sprechen. Trocken reagierte Schulz auf die Frage des Moderators nach Plänen für eine mögliche Kanzlerkandidatur. Immerhin: Zamperoni schaffte es im Laufe des Interviews noch, Schulz ein lautes Lachen zu entlocken. Siehe da, ein Mensch! Wenn der Moderator das auch mit anderen Politikern hinbekommt, kann man sich freuen.

Sichtlich wohler fühlt sich Zamperoni, wenn er in die Kamera sprechen und sich durch das Studio bewegen kann. Spätestens beim dritten Thema der Sendung war er dann voll bei der Sache, es liegt ihm: Amerika. Zamperoni war in den vergangenen Jahren Korrespondent in den USA, der Posten war sozusagen ein Trostpflaster, weil er die "Tagesthemen"-Stelle im Jahr 2013 nicht bekommen hatte. Aus den USA berichtete Zamperoni - der mit einer Amerikanerin verheiratet ist - unter anderem über die Rassenunruhen in Ferguson und schrieb ein Buch. Titel: "Fremdes Land Amerika". Auf dem Cover? Ingo Zamperoni.

Zwei Zamperoni-Aufreger

Nun ist Ingo Zamperoni also neben Caren Miosga der neue Hauptmoderator der "Tagesthemen". Er ist der Mann für die authentischen Momente - spätestens seit 2012, als Deutschland gegen Italien zur Halbzeit 2:0 zurücklag und Zamperoni meinte, er müsste dem TV-Publikum irgendwie seine innere Zerrissenheit mitteilen, immerhin ist er der Sohn einer Deutschen und eines Italieners. Also zitierte er Dante Alighieri und sagte anschließend auf Deutsch und Italienisch: "Möge der Bessere Gewinnen." Es hagelte Kritik.

Nur ein Jahr später sorgte Zamperoni zum zweiten Mal für Aufregung: Im Rennen um den Posten des "Tagesthemen"-Moderators entschied sich die ARD für Roth. Zamperoni ließ sich daraufhin einen Bart wachsen. Ein Moderator mit Bart! Skandal. Nach nur kurzer Zeit kam der Bart wieder ab.

DPA Moderatoren Roth, Miosga und Zamperoni

Die Suche nach dem Schlusssatz

"Es ist immer noch die Nachricht das Wichtigste, nicht Ingo Zamperoni", sagte Zamperoni in einem Interview vor seinem ersten Auftritt als "Tagesthemen"-Moderator. Tatsächlich gab es im Vorfeld einige Interviews mit ihm. Am Vorabend seiner Premiere tauchte er schon mal in den "Tagesthemen" auf, als er am Ende der Sendung locker durch das Studio schlurfte und sich umsah.

In einem Online-Video verkündete er zudem gemeinsam mit Kollegin Miosga, ihm fehle noch ein Schlusssatz. Den brauche so ein Anchorman angeblich. Roth sagte zum Beispiel immer: "Kommen Sie gut durch die Nacht." Nun suchten also Internetnutzer nach einem geeigneten Schlusssatz für Zamperoni. "Schlafen Sie gut - wenn das nicht schon geschehen ist!", war einer dieser Vorschläge. Oder: "Möge die Nacht mit Ihnen sein."

Auch EU-Parlamentspräsident Schulz wünschte Zamperoni in der Sendung viel Glück beim Finden eines Schlusssatzes. Doch am Ende enttäuschte der Moderator alle, die auf eine besonders einfallsreiche Formulierung gehofft hatten. Er blickte in die Kamera und sagte: "Isch habe gar keine Schlusssatz" - in Anspielung an einen Satz in einer alten Kaffee-Werbung, die italienische Stereotype bedient.

"Aber vielleicht kommt irgendwann noch einer", schob Zamperoni noch hinterher. In den nächsten Tagen wolle er ein paar Vorschläge von Zuschauern ausprobieren.