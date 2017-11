"Schindlers Liste", "Die Manns" Hans-Michael Rehberg ist tot

Sein Gesicht kennt jeder, auch wenn sein Name nicht ganz so bekannt war. Hans-Michael-Rehberg trat in unzähligen TV-Krimis auf, von "Der Kommissar" Anfang der Siebzigerjahre über "Derrick", " Der Alte", "Tatort" bis zu "SOKO Kitzbühel".

Aber seine Auftritte in Serien liefen mehr so nebenher. Rehberg war vor allem ein gefeierter Theaterdarsteller. Mit 25 Jahren wurde er ins Ensemble des Bayerischen Staatsschauspiels berufen, mit 30 zum Bayerischen Staatsschauspieler ernannt.

Rehberg spielte an beinahe allen namhaften deutschsprachigen Bühnen: Burgtheater Wien, Thalia Theater Hamburg, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Freie Volksbühne Berlin, Kammerspiele München, Salzburger Festspiele. Als eine seiner größten Rollen gilt die des "Baumeister Solness" in dem gleichnamigen Stück von Ibsen. Auch als Regisseur war er im Theater tätig.

Einem breiteren Publikum bekannt wurde der hagere Hans-Michael Rehberg mit seinen Serien und Filmen. Anhand seiner Auftritte in TV-Filmen ließe sich ein Gutteil deutscher Fernsehgeschichte erzählen: "Berlin Alexanderplatz" ist darunter und "Rosa Luxemburg", "Stammheim", "Die Manns" und "Deutschlandspiel".

Im Kino sah man Rehberg neben Götz George in "Der Totmacher", in Sönke Wortmanns Komödie "Der Campus" und in Steven Spielbergs Holocaust-Drama "Schindlers Liste". Im Jahr 2004 wirkte er auch in einem der größten deutschen Kino-Erfolge mit, in Michael "Bully" Herbigs "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1".

Hans-Michael Rehberg war bis zuletzt aktiv, seine letzte Filmrolle war 2016 in der Literaturverfilmung "Gleißendes Glück".

Hans-Michael Rehberg ist bereits am Dienstag in Berlin gestorben, wie das Münchner Residenztheater am Donnerstag mitteilte.