"heute journal"-Moderator TV-Journalist Hans Scheicher ist tot

Der ehemalige "heute journal"-Moderator und ZDF-Korrespondent Hans Scheicher ist tot. Er sei am 8. Oktober im Alter von 85 Jahren gestorben, teilte der Sender am Montag in Mainz mit. "Mit seinem 'Originalton Süd' fesselte der gebürtige Bayer das Publikum des 'heute-journals' unverwechselbar und souverän", erklärte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Der in den Chiemgauer Alpen aufgewachsene Scheicher arbeitete für die "Süddeutsche Zeitung" und die ARD, bis er 1964 zum ZDF kam. Dort moderierte er die Sendung "Blickpunkt", berichtete als Moderator aus dem Vietnamkrieg und leitete das ZDF-Büro Beirut.

Von 1982 bis 1985 moderierte er das "heute-journal", dann leitete er das ZDF-Büro New York, von wo aus er Beiträge für die Sendereihe "Bilder aus Amerika" lieferte. 1990 hatte er kurzzeitig eine Talkshow, gemeinsam mit Petra Gerster, aus der Alten Oper Frankfurt. 1991 ging er in den Ruhestand.