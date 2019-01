"Hart aber fair" zum Brexit "Die Vernunft ist aus dem Fenster geworfen"

Das Jahr bei "Hart aber fair" begann, wie das alte aufgehört hatte: mit einer inoffiziellen Ausrufung des Notstands. Vor Weihnachten hatte Frank Plasberg gefragt: "Wie gespalten ist Deutschland?" und "Ist Deutschland ein Sanierungsfall?" Nun, am Abend bevor das britische Parlament über den Brexit-Vertrag abstimmt, lud Plasberg zum Gespräch über den "Brexit-Showdown": "Anfang vom Ende Europas?"

Die Frage wurde nicht beantwortet. Wenn irgendetwas ungewiss ist - und das wurde von der Runde recht sorgfältig herausgearbeitet -, dann, wie sich die Dinge noch entwickeln. Gibt es ein zweites Brexit-Referendum? Ein Misstrauensvotum gegen May? Tatsächlich einen ungeregelten Brexit? Könnte Großbritannien vielleicht zu einem mit der EU assoziierten Partnerland wie Norwegen werden? Wie lange werden die Staus zwischen London und Dover? Fordert die AfD irgendwann ein Referendum über den Verbleib Deutschlands in der EU?

Der Unternehmer Carl Martin Welcker, als Vertreter der deutschen Wirtschaft geladen, sagte: Der entscheidende Termin werde der 29. März sein, wenn der EU-Austritt Großbritanniens vollzogen werden soll. Er gehe aber davon aus, dass vor dem Abend des 28. März nichts wirklich entschieden sein werde. Das war so die Stimmung: Wir wissen doch auch alle nichts. Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl, beklagte, dass man sich ein wenig hängen gelassen fühle von Großbritannien, was die Vermittlung von Ideen zur künftigen Zusammenarbeit angehe.

Video: Die wichtigsten Zahlen zum Brexit

Hätte die Redaktion eine Frage stellen wollen, auf die die Runde eine Antwort findet, hätte sie eher fragen müssen: "Wie groß ist das Chaos?" Es hätte gleich zwei konkrete Antworten darauf gegeben: a) sehr groß. Und b) gar nicht groß.

Antwort a gab Anthony Glees, ein den Konservativen nahestehender Politologe aus London. "Mein Land ist in tiefstem Chaos", sagte er. Einen "Irrsinn" nannte er den Brexit und forderte zwar, die Entscheidung zu respektieren, befand aber: "Weil eine Mehrheit etwas wählt, bedeutet das nicht, dass es richtig war." Man hörte Glees gerne zu, vor allem deshalb, weil seine Mundwinkel verlässlich nach oben zeigten. Und weil so ein britischer Akzent in einer Fernsehsendung, in der regelmäßig die schlecht gelaunten Social-Media-Postings deutscher Couchkommentatoren vorgelesen werden, einfach was hermacht.

Antwort b kam von Beatrix von Storch von der AfD. Man selbst wolle ein Bündnis souveräner Nationalstaaten, in dem Entscheidungen nach einer Kosten-Nutzen-Kalkulation getroffen würden. Das "riiiesige Chaos", das beschworen werde, gebe es in Großbritannien nicht. Dem Land gehe es immer noch besser als Frankreich, sagte sie. Eine Rechnung, für die sie allgemeines Kopfschütteln erntete.

Und in diesen Modus der Demonstration von Unverständnis schaltete die Runde dann immer wieder.

Es hätte ein paar Möglichkeiten gegeben, auf ein anderes Diskussionsgleis zu wechseln, etwa als der Ökonom Hans-Werner Sinn in einem Einspielfilm vorrechnete, wie ein Brexit die innere Logik der EU zugunsten der mediterranen Länder verändern würde. Darüber, welche Folgen das hätte, hätte man länger reden können.

Stattdessen geriet die Diskussion stark zu einem Austausch von Grundsätzlichkeiten. Vor allem Weber und von Storch schleuderten Blitze hin und her. Wenn er im Parlament mal wie sie gestimmt habe, habe er sich gefragt, ob er einen Fehler gemacht habe, so Weber. "Geht mir übrigens auch so", konterte von Storch. Wodurch die Sendung zu einem weiteren Beleg dafür wurde, dass Talkshows in der Regel eher Show- als Talkcharakter haben, wenn die Gäste nicht miteinander reden, sondern offensichtlich vor allem Botschaften an ihre Fans vor den Bildschirmen senden wollen.

Von Storch praktizierte das eindrucksvoll. Nach einer halben Stunde gelang ihr das Kunststück, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel auch noch für den Brexit verantwortlich zu machen - ein Gedanke, auf den dann fast zwangsläufig andere ansprangen.

Mehr zum Thema Abstimmung im Unterhaus Wer was plant im Brexit-Chaos

Julie Kurz etwa, ARD-Korrespondentin in London, fühlte sich bemüßigt, daran zu erinnern, dass die EU-Müdigkeit vieler Briten nicht erst 2015 eingesetzt habe. Es habe sich beim Brexit-Referendum auch um eine "Protestwahl gegen die Westminster-Elite" gehandelt, gegen Sozialkürzungen, es sei jedenfalls alles "viel komplexer". Und Manfred Weber klagte, da werde nun wieder alles zu einem "Brei an Stimmungen" zusammengerührt.

Unternehmer Welcker hielt schließlich ein Plädoyer für den Parlamentarismus - ebenfalls eine Reaktion auf von Storch, die auch ihren anderen Schlager, das Lob des Referendums und der direkten Demokratie, gesungen hatte: Er halte es für falsch, "dass man immer, wenn es schwierig wird, das Volk entscheiden lässt".

Und nun? "Letzten Endes", sagte Anthony Glees über die Stimmung in Großbritannien, "geht es jetzt um Emotion. Die Vernunft ist aus dem Fenster geworfen." Man ahnte durchaus, was er meint.