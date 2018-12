Hart aber fair Im Eimer

Der Höhepunkt von "Hart aber fair" war erreicht, als ein Handyvideo eingespielt wurde, das Moderator Frank Plasberg eigenhändig im Zug gedreht hatte. Man sah darauf Schilder an den Türen zweier nebeneinander liegender Zugtoiletten, die demnach beide - ausgefallen waren. Kurz darauf legte die Redaktion noch den Film eines Reporters nach, der zwei Tage lang mit der Bahn durch Deutschland gefahren war, dabei Verspätungsminuten gezählt hatte und nun die erstaunliche Erkenntnis präsentieren konnte: "Einiges hat gut funktioniert, anderes nicht."

Es war eine spezielle Sendung, die die Redaktion zurechtgebastelt hatte. "Hier Funkloch, da Schlagloch: Ist Deutschland ein Sanierungsfall?", war der Titel, und zu den Gästen gehörten fast ausschließlich Menschen, die sagten: Ja, schon! Na klar! Total! Aber sowas von!

Selbst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, war wegen seiner Kritik an der freilich unbestreitbaren Sprunghaftigkeit des deutschen Mobilfunknetzes eingeladen worden. Er immerhin näherte sich bisweilen, gewiss auch jobbedingt, mit Hinweisen wie "Ich bin dagegen, dass wir alles in die Tonne treten" der eher grauen als schwarz-weißen deutschen Wirklichkeit an. Seine Bitte, das Maß zu wahren, war allerdings tatsächlich ein intellektueller Höhepunkt; der Minister bekam dafür einen kleinen, seltenen Applaus des Studiopublikums.

Ein Fall für den Verbraucherschutz

In der Logik, der die Sendung selbst folgte - nämlich die deutsche Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur einmal links und rechts abzuwatschen -, müsste man eigentlich sagen: Diese Talkshow, eine Sammlung von zum skandalösen Gesamtbild hochgejazzten Anekdoten mittlerer Aussagekraft, war ein Fall für den Verbraucherschutz. Es wäre nur so albern. Im Nachmittagsprogramm einer regionalen ARD-Anstalt wäre sie zwischen Fußpilz-Service und Entenkeulen-Rezepten schließlich gar nicht weiter aufgefallen. Und es war ja auch irgendwie lustig!

Steffi Neu, WDR-Hörfunkmoderatorin, wusste zum Beispiel zu berichten, dass sie Kinder im Teenageralter habe, die so viel von dem ohnehin zu knapp bemessenen Familien-Wlan verbrauchten, dass sie selber zu Hause nicht mehr ordentlich arbeiten könne. Sanierungsfall Deutschland! Ihr Handy habe eigentlich nur auf der Terrasse und in der Badewanne Empfang, weil sich die unter dem Dach befinde.

Frank Thelen, der aus der Vox-Sendung "Die Höhle des Löwen" bekannte Investor, berichtete, dass ein Schaffner einmal sein Tablet lochdingsen wollte, als sein Ticket darauf gespeichert war; der Bahn fehle, schlussfolgerte er, "die digitale DNA". Was wiederum Peter Altmaier zu der freilich sehr hübschen Formulierung veranlasste, viele Schaffner hätten doch längst ein digitales Kontrollgerät, und "das geht manchmal ganz klasse". Und Hermann Lohbeck, Chef des Landtechnik-Herstellers Claas, der die deutsche Wirtschaft als solche vertrat, begann irgendwann, Baustellen aufzuzählen, die den Fluss des Automobilverkehrs behinderten, obwohl dort augenscheinlich nie jemand arbeite.

Deutschlands Mobilfunk-Infrastruktur mittelmäßig aber teuer

Aber - ja, doch - natürlich gab es auch einen inhaltlichen Punkt oder zwei, der am Stammtisch so nicht diskutiert worden wäre: Vorbildlich herausgearbeitet wurde etwa, dass Deutschlands Mobilfunk-Infrastruktur zwar mittelmäßig ist, die Nutzung dafür aber im Europavergleich teuer.

Thelen forderte, der Staat möge bei der bevorstehenden Versteigerung der 5G-Lizenzen nicht, wie seinerzeit bei den UTMS-Lizenzen, möglichst viel Geld mitnehmen. Das führe dann nämlich dazu, dass die Anbieter nicht investieren könnten. Künstliche Intelligenz werde begrüßenswerterweise aktiv gefördert, sagte er, beim Ausbau der Netze aber "nimmt der Staat aktiv Geld raus". Was Altmaier zum Konter veranlasste, man lebe nicht in einer Planwirtschaft, und wenn die Konkurrenten sich gegenseitig hochböten, könne die Politik nichts dafür. Wobei sie - nun war Lohbeck dran - für die Rahmenbedingungen der Versteigerung ja schon verantwortlich sei.

Ansonsten jedoch ging es vom Verkehrshütchen aufs Stöckchen: Freitagnachmittags sei in Nordrhein-Westfalen Stau. Eine Zugtoilette sollte benutzt werden können. Bürgerinitiativen gegen Funkmasten seien nicht hilfreich für den Standort Deutschland. In der Bahn fielen oft die Reservierungsanzeigen aus usw. usf., kurz: alles im Eimer. "Hart aber fair"-Redakteurin Brigitte Büscher las zwischendurch, wie immer, Zuschauerkommentare vor, die diesmal, wie sie sagte, "von 'Dritte-Welt-Land' bis 'beschämend' und 'katastrophal'" reichten. Das längste Wort des Abends kreierte allerdings Lina Ehrig vom Verbraucherzentrale-Bundesverband: "Supersuperverbraucherärgernis". Bei Scrabble gäbe das 52 Punkte.

Und mit dem Wohlwollen, das der Sendung abging, kann man nun abschließend vielleicht sagen, dass es schon schlechtere Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen gegeben hat als diesen politischen Talk.