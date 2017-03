"Hart aber fair" Schlecker, Winterkorn und eine kaputte Waschmaschine

Man nehme die Schlecker-Pleite, den VW-Abgasskandal samt den Ruhestandsbezügen von Martin Winterkorn, ein paar akademische Grundsätzlichkeiten zum deutschen Strafrecht, befristete Arbeitsverträge, die Versorgungsprobleme einer Familie mit vier Kindern und mische eine Portion jener inzwischen hinlänglich oft gehörten Versatzstücke aus den Gerechtigkeitsdebatten bei. Falls das ein wenig wirr klingen sollte, muss leider gesagt werden, dass diese "Hart aber fair"-Ausgabe auch genau das war.

"Oben verantwortungslos, unten chancenlos - ist Schlecker heute überall?", hatte Frank Plasberg mit leicht linkspopulistisch-plakativem Aplomb getitelt und damit den Ehrgeiz erkennen lassen, den aktuellen Anlass des Prozessauftakts um die Insolvenz des ehemaligen Drogeriekettenkönigs unbedingt für einen möglichst weiträumigen Rundumschlag in den dank Martin Schulz gerade besonders emsig beackerten Wahlkampf-Gefilden zu nutzen. Was dabei herauskam, erinnerte allerdings eher an eine Art "Kessel Buntes", in dem auf Deubel komm raus Beliebiges zusammengerührt wurde, sofern es nur unter die Rubrik Wirtschaft und Soziales passte.

"Mir fällt jetzt keine Frage mehr ein", bekannte der Moderator irgendwann und das glaubte man ihm glatt. Knapp die Hälfte der Sendezeit hatte sich immerhin mit dem Rückblick auf Aufstieg und Fall des ebenso beratungsresistenten wie knauserigen Firmenpatriarchen bestreiten lassen - vorzugsweise im Konjunktiv Irrealis und mit ermüdenden, für den normalen Zuschauer kaum mehr nachvollziehbaren Schuldzuweisungen.

Wallraff schwadroniert, Kubicki wird konfrontiert

"Es hätte nicht so kommen müssen", befand etwa RTL-Groß-Investigator Günter Wallraff, der später noch enthüllte, dass es eine Spreizung zwischen Reichen und Armen gebe. Da konnte Leni Breymaier, die SPD-Vorsitzende und frühere Verdi-Chefin von Baden-Württemberg, der Anton Schlecker "fast leid" tat, nur beipflichten. Wäre doch nur die Firma Schlecker eine mitbestimmte Kapitalgesellschaft gewesen! Nach Ansicht des Flugunternehmers Hans Rudolf Wöhrl, der gar von einer "menschlichen Tragödie" sprach, hätte das allerdings auch nichts verhindert, wie die Beispiele Opel und Karstadt zeigten: "Mitbestimmung ist kein Schutzschirm."

Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl zu #Schlecker bei #hartaberfair @DasErste: "Viele Unternehmer erkennen nicht den Zug der Zeit." pic.twitter.com/QzNrLVskFP — hart aber fair (@hartaberfair) 7. März 2017

Hans Richter, ehemaliger Leiter der Stuttgarter Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftssachen, musste im Zusammenhang mit dem Ruf nach Genugtuung für die Schlecker-Frauen darauf hinweisen, dass es eine Unschuldsvermutung gibt, woraufhin Plasberg bald ein "juristisches Oberseminar" drohen sah, dem Gast aber auch attestierte, er könne "sehr schön Jura erklären". Wallraff schwadronierte derweil unter allgemeinem Unverständnis von einem speziellen Resozialisierungsprogramm für Anton Schlecker.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki wurde noch einmal mit der einen Tiefpunkt des neoliberalen Zynismus markierenden Empfehlung seines Parteifreundes und damaligen Wirtschaftsministers Philipp Rösler an die Schlecker-Frauen konfrontiert, sich eine "Anschlussverwendung" zu suchen und fand diese immer noch "schwer erträglich".

Existenznöte wegen kaputter Waschmaschine

Anschließend und praktisch übergangslos mussten er und die anderen sich zu befristeten Arbeitsverträgen äußern, zu denen dem FDP-Mann prompt etliche gute Gründe und Beispiele einfielen. Unternehmer Wöhrl steuerte die Erkenntnis bei, im Grunde seien Arbeitsverträge ja immer befristet, da man nie wisse, wie lange ein Unternehmen überhaupt bestehen könne. Plasberg präsentierte Statistisches, um Wallraffs Zahlen zu widerlegen, der sich kurz mit Wöhrl in die Haare kriegte. Und während Kubicki noch sinnierte, was denn überhaupt gerecht sei, die Einkünfte von Rennfahrern und Intendanten ins Spiel brachte, aber dann doch festgehalten wissen wollte, dass man von seiner Arbeit müsse leben können, gab es plötzlich einen weiteren Gast.

Die vierfache Mutter Ilona Ehlers (Name geändert) findet es ungerecht, dass mit jedem Kind das Armutsrisiko steigt. #hartaberfair @DasErste pic.twitter.com/8SHwNq5DNu — hart aber fair (@hartaberfair) 7. März 2017

Eine junge blonde Frau, Mutter von vier Kindern, die ihren echten Namen nicht nennen wollte, wurde vom Moderator ausführlich über die problematischen Einkommensverhältnisse einer sechsköpfigen Familie einvernommen und schilderte, wie rasch diese in Existenznöte geraten kann, nur weil die Waschmaschine kaputtgegangen ist. Natürlich dürfe Kinderreichtum kein Armutsrisiko sein, klang es prompt unisono aus der Runde, die sich sodann mit Managergehältern beschäftigen sollte.

Angesprochen auf den Fall des Pensionärs Martin Winterkorn fiel Kubicki der Satz ein: "Anstand ist eine Kategorie, die man rechtlich nicht erzwingen kann." Jurist Richter beklagte "falsche Anreize" und "Druck auf die Grenzen des Erlaubten", Wallraff empfahl, Managergehälter an den Mindestlohn zu koppeln und Leni Breymaier freute sich, dass jetzt überhaupt über Deckelung diskutiert werde.

Apropos Deckel: Als der dann endlich auf dem Kessel Wirres und die Sendung vorüber war, blieb als nicht unwesentliche Erkenntnis, dass 75 Minuten verdammt lang sein können.