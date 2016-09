"Hart aber fair" zur Flüchtlingspolitik Viel Arbeit für den Kanzlerinnen-Flüsterer

Es war ein Jahr, in dem sich Vieles in Deutschland veränderte. Es war eine Landtagswahl, deren Ergebnis die politische Landschaft veränderte. Es war für die "Hart aber fair"-Redaktion also offenbar ein Leichtes, sich auf ein Thema für die aktuelle Sendung zu einigen. Und so fragte Moderator Frank Plasberg: "Fluchtpunkt Deutschland - hat Merkel ihre Bürger überfordert?"

Die Gästeliste garantierte eine ebenso fundierte wie lebhafte Bestandsaufnahme: zwei Minister, zwei Professoren sowie ein Mann, der zugleich bekennender Sozi und AfD-Politiker ist.

Zunächst mal wurde es aber ein Abend, an dem Peter Altmaier, Kanzleramtschef und Flüchtlingskoordinator, jede Menge Arbeit in seiner Funktion als ebenso bewährter wie unermüdlicher Erklärer und Verteidiger des Kanzlerinnen-Kurses zu leisten hatte. "Erschüttert" habe ihn das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Es bedeute eine "Herausforderung für alle".

Es folgten Bekundungen, die Sorgen der Menschen würden selbstverständlich ernst genommen; außerdem Eingeständnisse früherer Versäumnisse und Bekenntnisse zum "humanitären Imperativ". Im Gespräch mit dem österreichischen ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka versuchte Altmaier zudem, die zeitgeschichtlichen Abläufe der Flüchtlingskrise noch einmal zu rekapitulieren.

Während der Wiener ebenso vehement das "dauernde Versagen der EU" anprangerte wie er die Verdienste und Vorsorgemaßnahmen der eigenen Regierung herausstrich, nutzte Altmaier die Gelegenheit für einen Beitrag zur historischen Korrektheit: Er erinnerte daran, dass die Grenzen ja nun mal offen waren, also keineswegs von deutscher Seite geöffnet wurden, wie es neuerdings faktenwidrig gern behauptet werde.

"Die Ratlosigkeit verunsichert die Bürger"

Gesine Schwan, Politologin mit SPD-Parteibuch, brachte professorale Kühle in die Runde. Gefragt, ob es denn nun "Größe oder Trotz" sei, wenn Angela Merkel jetzt abermals ihr Credo "Wir schaffen das" wiederhole, machte sie - bei aller Sympathie für das humanitäre Engagement der Kanzlerin - das Fehlen einer Strategie als das eigentliche Problem aus. "Die Ratlosigkeit verunsichert die Bürger."

Ihr Kollege Herfried Münkler widersprach: Merkel habe durchaus einen Plan, nur werde der zu wenig offensiv und ohne Pathos kommuniziert. Alles andere als "Wir schaffen das" laufe jedoch auf Resignation hinaus, dozierte der Politikwissenschaftler, der nachdrücklich für rasche Integration auf dem Arbeitsmarkt warb. Im Übrigen sei es leichter, eine Entscheidung nach einem Jahr zu kritisieren als sie unter Zeitdruck zu fällen.

Die Tirade des Guido Reil

Im Verlauf der Sendung gab es einen sehr speziellen Einblick in gewisse lokale Angelegenheiten, oder, um es mit Plasberg zu sagen, "einen O-Ton aus der Herzkammer des Ruhrgebiets" und "die Geschichte einer Entfremdung im sozialdemokratischen Kernland". Es hatte nämlich Guido Reil aus Essen zu seiner Tirade ausgeholt und zu erklären versucht, weshalb er nach 26 Jahren SPD-Mitgliedschaft zur AfD gewechselt ist, und das als Bergmann, Gewerkschafter, Betriebsrat - "mehr SPD geht nicht."

"Niemand hat mir zugehört", sondern es werde "die Realität verweigert", lautete sein Fazit, und dabei wisse er doch, was Multikulti sei, verheiratet mit einer Russin und stets mit Türken als Kollegen. Aber Letztere würden immer nationalistischer und religiöser. Und nun all die Fremden, die Kriminalität, die sexuellen Übergriffe.

Da war es also im TV-Studio, das AfD-typische, fremdenfeindliche Flüchtlingsklischee. Was letztlich haften blieb von Reils irritierendem Auftritt, war das Statement: "Ich bin und bleibe Sozi." Oder, auf Revierdeutsch: "Ich bin strotz-sozial eingestellt." Man hätte in diesem Moment gern gewusst, was im Kopf der Genossin Schwan vor sich ging.

Ohne Worte

Zum Ende der Sendung kam die Rede auf das Schlepperunwesen, die vielen Toten im Mittelmehr und die von Sobotkas Kabinettskollegen Kurz empfohlene Lösung, die Flüchtlinge zunächst auf Inseln unterzubringen. Als auch Schwan dem Konzept der sogenannten Hotspots etwas abgewinnen konnte, mochte sich Plasberg die Frage an die Adresse des AfD-Mannes nicht verkneifen, ob er nicht vielleicht zu früh aus der SPD ausgetreten sei.

Viel Gelegenheit, das lustig zu finden, blieb aber nicht mehr. Denn ganz zum Schluss gab es nichts mehr zu reden, sondern nur noch zu sehen: das Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi am Strand. Es erzählt mehr über das vergangene Jahr und die Flüchtlingskrise als so manche Worte.