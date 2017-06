"Hart aber fair" zu Trump "Betreutes Regieren"

Ein halbes Jahr ist Donald Trump nun im Amt, hat Handels- und Klimaabkommen gekündigt, die Verbündeten verprellt, aber auch Nachwahlen gewonnen und gerade erst mit seinem Einreisestopp für Muslime einen Teilerfolg vor dem Obersten Gerichtshof errungen. Gewöhnt sich der Rest der Menschheit allmählich an ihn? Die Frage Frank Plasbergs, der seine "Hart aber fair"-Sendung ein weiteres Mal dem amerikanischen Problem-Präsidenten widmete und titelte "Trumps neue Welt: Wild-West statt freier Westen?", erscheint nicht ganz unberechtigt.

Zumindest mutet es zunehmend schwierig an, immer noch neues Material herbeizuschaffen, um eine einschlägige Polit-Talkshow mit ausreichendem Empörungsstoff zu versorgen - es sei denn, man lädt einen alten Fahrensmann wie den einstigen außenpolitischen Berater des verstorbenen Kanzlers Helmut Kohl, Horst Teltschik, ein, der sich noch vergleichsweise ungehemmt echauffieren kann. Und Sandra Navidi, in New York lebende Unternehmensberaterin, lässt sich nach wie vor ohnehin so leicht von keinem überbieten, wenn es um die Schärfe der Kritik geht. Aufgefordert, etwas Positives über Trump zu sagen, nannte sie ihn den erfolgreichsten "Hochstapler".

Es gelte nun mal "zu trennen zwischen der Politik und dem Sozialverhalten" Trumps, empfahl derweil dessen deutscher Parteifreund Ralph Freund, der an diesem Abend durchweg entspannt wirkte und sich in seiner Eigenschaft als gleichzeitiges CDU-Mitglied großmütig ein starkes, geeintes Europa wünschte. Zum Pariser Klima-Abkommen merkte er nonchalant an, es handele sich lediglich um eine "Wertegemeinschaft" - inhaltlich spiele die Aufkündigung sowieso keine Rolle.

Bettina Gaus, politische Korrespondentin der "taz", berichtete von ihrer jüngsten Reise durch genau dieselben US-Gegenden wie vor der Wahl und musste ziemlich ernüchtert feststellen, dass kein einziger Trump-Fan seine Wahl inzwischen bereue. An ein Amtsenthebungsverfahren mag sie inzwischen nicht mehr glauben. Im Übrigen gelangte sie zu der Erkenntnis, beide großen US-Parteien befänden sich in einem "katastrophalen Zustand".

Unterdessen übte sich Kanzleramtsminister Peter Altmaier vorzugsweise in trotz allem konstruktiver Transatlantik-Rhetorik, sprach von "vielen Gemeinsamkeiten", floskelte das mittlerweile Übliche zu Europa ("Wir müssen uns um uns selber kümmern") und davon, dass der Kontinent die Chance brauche, erwachsen zu werden.

Plasbergs Provokationen

Ein bisschen anders klang das bei Ex-Kohl-Berater Teltschik, der erstens die gesamte Führungsdiskussion als "künstlich" abtat und zweitens ein paar realpolitische Basics zu vermitteln versuchte. Es gehe in der Außenpolitik nun mal darum, die eigenen Interessen zu vertreten. Aber dazu müsse man sie in Washington auch entsprechend vermitteln, so wie etwa Kohl es seinerzeit mit dem Wunsch nach der Wiedervereinigung getan habe. Plasberg fand für solches politische Kommunizieren per Wunschkatalog einen neuen Begriff: "Betreutes Regieren."

Ansonsten bemühte sich der Moderator redlich, die bisweilen etwas müde Debatte immer mal wieder durch kleine Provokationen aufzumischen. Beispielsweise durch einen Einspieler, in dem Trumps "America first" Seehofers "Bayern zuerst" und das "NRW geht vor" eines Armin Laschet gegenübergestellt wurden.

Zu wesentlichen Erkenntnissen führte das aber ebenso wenig wie gewisse Einblicke in die internen Angelegenheiten des Washingtoner Kabinetts. Reihum überboten dort die neuen Regierungsmitglieder einander in dem Bestreben, ihre übergroße Freude und Dankbarkeit über die Berufung dem Präsidenten gegenüber zum Ausdruck zu bringen, was Plasberg dazu veranlasste, zu Vokabeln wie "Peinlichkeit" und "Fremdschämen" zu greifen. Navidi kommentierte diese Szenen mit unverhohlenem Sarkasmus. Dergleichen sei doch normal - jedenfalls in Nordkorea.

Was die bisherige Politik Trumps gegenüber Deutschland angeht, so war Teltschik, der auch schon die Münchner Sicherheitskonferenz leitete, allerdings gar nicht zum Scherzen zumute. Die sei höchst gefährlich. Und für den Waffendeal dieses unberechenbaren Präsidenten mit Saudi-Arabien hatte er nur ein Wort: "Unerträglich." Während Altmaier in der Schlussrunde Trump immerhin zugutehielt, dass er Angela Merkel gelobt habe, fiel dem vormaligen Kohl-Berater nur ein derbes bayerisches Dichterwort ein: "Wer einen Dachschaden hat, der ist freilich offen für Höheres."