"Hart aber fair" zu Trump "Der Angstforscher hat Angst"

Die Sendung: Mit jedem Trump-Tag zeigt sich: Die USA und die Welt stehen vor radikalen Umbrüchen und Risiken. "Trump und wir", titelte Frank Plasberg knapp und strukturierte diesmal seine "Hart aber fair"-Ausgabe durch Zuschauerfragen, die von fünf Experten beantwortet wurden. Das Ergebnis war eine Sendung von bemerkenswerter Deutlichkeit, die keinen Platz ließ für wohlfeile Beschwichtigungs- und Beschönigungsversuche.

Die Runde: Ina Ruck, Leiterin des ARD-Studios Washington; Jürgen Hardt (CDU), Regierungskoordinator für die transatlantische Zusammenarbeit, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und gerade, genau wie Ruck, aus Washington zurückgekehrt; Professor Marcel Fratzscher, Top-Ökonom und DIW-Präsident, der einen für alle verlustreichen Handelskrieg nicht ausschließen mochte; Professor Borwin Bandelow, ebenso bekannter wie besorgter Angstforscher, der Trump einen gefährlichen Narzissmus attestierte; Politologe Professor Christian Hacke, illusionsbefreiter USA-Experte ("Amerika ist anders") und skeptisch, ob jemand aus dem System Trump stoppen kann.

Erkenntnisgewinn: Auch wenn es angesichts der medialen Dauerpräsenz des Problems Trump zunehmend schwer erscheinen mag, dem Thema noch völlig neue Aspekte abzugewinnen, gelang es Plasberg doch, ein wichtiges Stück Aufklärungsarbeit zu leisten. Mit durchweg nicht eben beruhigendem Effekt, was nicht nur der Anwesenheit des Angstforschers zu verdanken war. Die Gäste redeten auf den Punkt, auch Politiker Hardt, der ebenso wie Journalistin Ruck berichtete, in den USA herrschten vielfach die gleichen Irritationen, Sorgen und Ängste wie hierzulande aufgrund der Trump'schen Unberechenbarkeit. Politologe Hacke, der mehrfach seine Fassungslosigkeit darüber zum Ausdruck brachte, dass solch ein "unzivilisierter Mann" überhaupt gewählt worden sei, urteilte kühl: Trump folge seiner Agenda und teste das System aus. Dass er Unsicherheit stifte, habe Methode. Trump wolle "die Nicht-Weißen aus dem Land drängen".

Szenarien: Mit seinem Protektionismus schaffe Trump nicht nur keine Jobs, sondern drohe die eigene Wirtschaft wie auch die von ihm nicht völlig zu Unrecht kritisierte europäische Wirtschaft zu spalten, warnte DIW-Präsident Fratzscher. Aufgrund der geplanten Strafzölle liefen viele Unternehmen Gefahr, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Und: Das Risiko einer neuen Finanzkrise "steigt enorm". Jenseits solcher nicht eben hoffnungsvollen ökonomischen Perspektiven wurden bei Ruck sehr bedenkliche politisch-gesellschaftliche Wahrnehmungen wach: Sie habe sich in letzter Zeit in den USA oft an ihre Korrespondententage in Russland erinnert gefühlt - "lauter Déjà-vus". Apropos Russland: Hacke fiel zu Trump-Flüsterer Stephen Bannon ("sehr beunruhigend") die Formulierung ein, dieser werde womöglich "eine Art rechtsradikaler Rasputin".

Angst: "Der Angstforscher hat Angst", bekannte Bandelow, womit ein Schlüsselbegriff des Abends im Spiel war, schon wegen des Atomkoffers und der "Lizenz zum Töten". Ruck sagte, das sei nicht nur Panikmache. In einigen Think Tanks werde ein Schlag gegen Nordkorea für möglich gehalten. Zwar mochte der Wissenschaftler nicht direkt eine Diagnose anhand der Psychopathie-Checkliste erstellen, doch was er bei Trump an "Zeichen einer narzisstischen Persönlichkeit" ausmachte, mutete auch so besorgniserregend genug an - vom übersteigerten Selbstwertgefühl, dem Mangel an Mitgefühl über die Beratungsresistenz bis hin zum manipulativen Charme. Es gab einige Relativierungsversuche Hackes, der Moral und politisches Handwerk dann doch auseinandergehalten sehen wollte und vor "europäischer Hypermoral" warnte, sowie den Verweis darauf, dass es auch positiven Narzissmus gebe, doch unterm Strich sprach Bandelows Befund für sich. In Wahrheit möchte der Präsident "Donald Trump great machen".

Auswege: Wer stoppt Trump? Ruck berichtete, eine Diskussion über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gebe es inzwischen auch in den USA, wobei das Ausmaß der verfahrenstechnischen Schwierigkeiten allerdings bekannt ist. Hacke mochte dann auch, bei aller Skepsis, doch eher auf die Errungenschaften der Gewaltenteilung vertrauen. Immerhin habe ja die Judikative Trump mit der Aufhebung des Einreisestopps schon "gezeigt, wo der Hammer hängt".