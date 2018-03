"Hart aber fair" zu Hartz IV Vier Euro pro Tag und Kind? Geht schon!

Jens Spahn scheint zu einem Stichwort gebenden Talkshow-Zeremonienmeister zu werden. Vor einer Woche saß der Gesundheitsminister selbst bei "Hart aber fair", nun steht er schon wieder im Mittelpunkt der Sendung - aber diesmal, ohne anwesend oder zuständig zu sein. "Jens Spahn sagt: Hartz IV bedeutet nicht Armut. Aber stimmt das?", lautet die Frage der Sendung.

Reichen vier Euro am Tag, um ein Kind zu versorgen? Das ist eine der Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Und mit Sandra Schlensog ist eine Frau eingeladen, die sie nicht nur theoretisch beantworten kann. Als alleinerziehende Mutter muss sie derzeit mit Hartz IV über die Runden kommen. Ihre Antwort ist, zusammengefasst: Es geht schon irgendwie.

Aber sie verschiebt die Diskussion vor allem in eine andere Richtung, weg vom Geld, hin zu sozialen Faktoren. Sie berichtet von Schulausflügen, die sie ihrem Kind ermöglichen will. Vom Wunsch, teilzuhaben. Und davon, an den, wie sie es nennt, "Rand der Gesellschaft" gedrängt zu werden. Vor Kurzem hat sie eine Petition gestartet: Jens Spahn möge mal einen Monat lang versuchen, von Hartz IV zu leben. Dann werde er auch sehen, wie man im Jobcenter behandelt werde.

"Hartz IV muss weg!"

Im Grunde wird die weitere Diskussion dann aus zwei Perspektiven geführt. Die einen hantieren vor allem mit Zahlen und Regelsätzen. Die anderen sagen: Es geht hier nicht nur um Geld, sondern um die Frage, wie es einem eigentlich geht, wenn man auf Sozialleistungen angewiesen ist.

Alexander Krauß von der CDU gehört Zahlen-Fraktion und führt sich mit der interessant formulierten Bitte ins Gespräch ein: "Lasst uns ein bisschen ehrlich sein!" Es gebe viele Ermäßigungen für Empfänger von Sozialleistungen, und schließlich könne man sich auch in Bibliotheken weiterbilden. Jens Spahn, sagt Krauß, habe "den Sachverhalt" schon "richtig wiedergegeben": Hartz IV bedeute nicht Armut. Der Ökonom Hans-Werner Sinn stimmt zu und ergänzt, dass Spahn auch gesagt habe, dass Hartz IV "die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut" sei.

Am schärfsten kritisiert den aufs Monetäre verengten Blick die Unternehmerin Sina Trinkwalder, die beklagt, dass mit den Hartz-Regelungen "das letzte Quäntchen Soziales" verloren gegangen sei. "Hartz IV muss weg!", fordert sie - und verteilt über die weitere Sendung Aussagen, es handle sich um ein System der Gängelung und der Stigmatisierung.

Mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller von der SPD gibt es noch einen dritten Kritiker der Hartz-Regelungen in der Runde. Er spricht von einem "System der Sanktionen" und sagt: Das Ziel, Menschen in Arbeit zu bringen, "werden wir mit diesem System nicht mehr schaffen".

"Solidarisches Grundeinkommen" als Lösung

Nun kann ein SPD-Politiker einen solchen Satz in einer Talkshow nicht sagen, ohne dass umgehend der Name Gerhard Schröder fällt. Hartz IV, SPD - war da nicht ein Zusammenhang?

Müller argumentiert sich aus der Nummer raus, indem er sagt, Schröders Agendapolitik habe "Anteil am wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes", aber wir seien halt nun mal ein paar Jahre weiter, und jetzt müssten neue Ideen her. Er hat - deshalb ist er eingeladen - auch eine dabei, die er aber erst vorstellen darf, nachdem Hans-Werner Sinn noch einmal ausführlich die Agenda 2010 gelobt hat.

Sein Lösungskonzept ist das "solidarische Grundeinkommen" - nicht zu verwechseln mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, worauf Moderator Frank Plasberg freundlicherweise hinweist.

Müller stellt die Idee in rudimentären Zügen vor: Es gehe um Jobs, die sich am Mindestlohn orientieren - und zwar nicht um "Waldfegen", sondern um sinnvolle Tätigkeiten wie die eines Hausmeisters an einer Schule. Wer einen solchen Job übernehme, bekäme einen steuerfinanzierten, regulären Arbeitsplatz und müsste sich nicht mehr den ständigen Kontrollen unterziehen, die das Hartz-System würdelos machten.

Die Reaktionen der Runde? Hans-Werner Sinn sagt, davon halte er "viel". Frank Plasberg nennt es "eine Art Leuchtturmprojekt der SPD". Nur Sandra Schlensog sagt, sie sei "noch etwas kritisch" und fragt: "Warum wird das nicht einfach als normaler Job ausgeschrieben?"