Am Sonntag moderierte eine unglückliche Anne Will noch im Limbus kurz vor Abbruch der Sondierungen. Keiner der Gäste wusste etwas, niemand konnte etwas sagen. Nun leitete ein vergnügter Frank Plasberg die erste abendfüllende Talkshow nach dem Untergang von Jamaika - eine Gelegenheit für die Beteiligten, an ihrer jeweils eigenen Erzählung zu stricken. Titel der Sendung: "Die Gescheiterten - Wer kann uns jetzt regieren?"

Die Vertreter der Union waren in dieser Hinsicht besonders entspannt. Paul Ziemiak, Bundesvorsitzender der Jungen Union, nimmt das Aussteigen der FDP sportlich zur Kenntnis, als Seitenhieb auf Christian Lindner hat er sich lediglich einen FDP-Slogan aus dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen zurechtgelegt: "Nichtstun ist Machtmissbrauch." Ansonsten habe die Kanzlerin die Verhandlungen tadellos bis brillant geführt, ihre fixe Selbstkrönung zur kommenden Kanzlerkandidatin ist derzeit kein Problem für die sonst so abrechnungsfreudige Junge Union.

Kollegin Dorothee Bär, Staatssekretärin der CSU, gibt sich gefühlvoller und tut enttäuscht. Von Lindner persönlich, von der FDP im Allgemeinen. Aber auch von den Sozialdemokraten: "Wir erwarten weltweit in vielen Krisengebieten von wirklich militanten Gruppen, sich mal zusammenzusetzen", so Bär mit Blick auf den wirklich militanten Ralf Stegner, stellvertretender Parteivorsitzender des Krisengebiets SPD.

Stegner wiederum möchte im Wettbewerb um die staatstragendste Haltung mitmischen: "Vier Leute streiten sich hier, und der fünfte soll schuld sein?" Das findet er schon "etwas merkwürdig", bevor er noch einmal die Haltung seiner Partei referiert. Keine Große Koalition, gerne Neuwahlen mit geschärftem Profil der SPD, die sei nämlich geschlossen: "Was die CSU im Moment darbietet mit dem Herrn Söder und dem Herrn Seehofer und wie die alle heißen, das ist ja ein Volksschauspiel! Volksschauspiel!" Also ein Volksschauspiel.

Video zu Akteuren im Jamaika-Drama: Spalter, Verweigerer, Gescheiterte

Video DPA

Während also Stegner sich in seiner Rolle als Waldorf und Statler in Personalunion richtig wohl fühlt, hat Nicola Beer die unbequemste Rolle des Abends. Nein, beteuert die FDP-Generalsekretärin auf Nachfrage von Plasberg, sie sei "nicht erleichtert" über das Ende der Sondierungen, "eher doch ein bisschen enttäuscht". Sie spricht von "Querschüssen von außen" sowie "atmosphärischen Störungen".

Wie die FDP die Geschichte erzählt

Beer erzählt die Geschichte einer FDP, die sich nicht hat verbiegen lassen oder an der Nase hat herumführen lassen. Plasberg erinnert sich: "Christian Lindner guckte nach der Wahl so traurig, weil er plötzlich regieren sollte. Man musste ihm ein Piccolöchen hinschieben damit er merkt, dass er eigentlich ein Wahlsieger ist". Beer geht darauf nicht ein.

Auch weitere Fragen, ob der Abbruch der Sondierungen nicht eine Inszenierung gewesen sei, perlen an Beer ab wie Wasser vom Federkleid einer Ente: "Sie unterstellen die ganze Zeit parteitaktische Beweggründe, so ist es aber nicht gewesen", erzählt Beer, und die ganze Runde schmunzelt - bis auf Robin Alexander von der "Welt": "Wenn Lindner gute Gründe hat, ist es doch völlig legitim, wenn er einen guten Moment zum Ausstieg sucht." Allerdings, führt er aus, hätte Lindner das schon vor Wochen tun können.

"... was Frau Merkel in den vergangene Wochen durchgemacht hat"

Simone Peter, Bundesvorsitzender der Grünen, verweist noch einmal darauf, dass ein gutes Gelingen "zum Greifen nah" gewesen sei. Beer widerspricht, Peter beharrt, und für wenige Minuten sind wir wieder in den Verhandlungen, geht es um Vorratsdatenspeicherung und Geld für Digitales. Plasberg: "Wir bekommen gerade einen Eindruck davon, was Frau Merkel in den vergangene Wochen durchgemacht hat."

Peters schwimmt und schlingert derweil weiter. Als Unsinn bezeichnet sie Alexanders Vorwurf, die Grünen hätten bei der Zuwanderung ihre Prinzipien verraten und nennt ausgerechnet die FDP-Dame als Gewährsfrau: "Wir haben das humanitäre Grundrecht auf Asyl verteidigt, das kann Frau Beer bestimmt bestätigen." Nicht auszuschließen, dass die Kompromissbereitschaft der Grünen-Delegation noch ein Nachspiel haben wird.

Plädoyer für mehr Fröhlichkeit

Apropos Nachspiel: Wie es weiter geht? Werner Patzelt, Politikwissenschaftler in Dresden und als externer Experte geladen, wäre auch bei einer Minderheitsregierung "zuversichtlich". Überhaupt plädiert er für mehr Fröhlichkeit, aufhören würde "das nachgerade arrogante Durchregieren". Natürlich seien auch Neuwahlen eine Option, die der Bundespräsident wählen könne - der erlebe gerade eine "Sternstunde" des Amtes.

Stegner will sich nicht entlocken lassen, mit wem die SPD in diesem Fall antreten würde - und mokiert sich über Merkel, die sich sofort in Stellung gebracht hat. Alexander stellt fest, dass Merkel die CDU während der Sondierungen "so nah wie nie an die Grünen und so nah wie schon lange nicht mehr an die CSU" herangeführt habe: "Eine Regierungsbildung nicht hinkriegen und trotzdem in der Wahrnehmung der eigenen Leute gut dastehen", das müsse man erst einmal hinbekommen.

Alle Gescheiterten, so die allgemeine Großerzählung dieses Abends, finden sich selbst richtig gut, sind geschlossen, konstruktiv, verantwortungsvoll und könnten Deutschland regieren. Es stehen uns also rosige Zeiten bevor.