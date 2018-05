"Hart aber fair" zu Niedriglöhnern Auf der Spur von Schweinereien

Ein paar Runden auf der Stelle treten - warum nicht? Am Vorabend des Tags der Arbeit spricht Frank Plasberg mit seinen Gästen bei "Hart aber fair" über Niedriglöhner und fragt, ob der "Wirtschaftsboom" in Deutschland zu Lasten der Ärmsten gehe, weil die besonders schlecht bezahlt würden.

Und ja, sagt zum Beispiel die "Welt"-Journalistin Anette Dowideit: Unternehmen würden "auf Kosten der Armen Gewinne erwirtschaften". Sie hat den Zoll, der für die Kontrollen des Mindestlohns zuständig ist, bei Razzien begleitet und findet: Es sei "erschütternd, welche Dinge in Deutschland am Arbeitsmarkt möglich sind".

Die Sendung begibt sich also auf die Spur von Schweinereien, die zum Teil zuvor in einer Dokumentation ausgelegt worden ist. Da sind Kellner, deren Trinkgeld mit dem Lohn verrechnet wird. Hotelreinigungskräfte, die pro Zimmer und nicht nach Arbeitszeit bezahlt werden. Supermarktangestellte, die Regale vor Dienstbeginn einräumen müssen. Bauarbeiter, die von Subunternehmern von Subunternehmern obszön schlecht bezahlt werden. Eingeladen in die Talkshow ist ein Fahrradkurier, der von den Bedingungen berichtet, unter denen er Essen durch Köln kutschiert: Er muss, nur zum Beispiel, sein eigenes Rad mitbringen.

Aber kein Wirtschaftstalk ohne einen Wirtschaftsexperten, der Gesellschaft als Summe von Zahlenreihen denkt. Clemens Fuest, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, beginnt schon bald am Sinn der Diskussion grundsätzlich zu zweifeln: Es störe ihn, sagt er, dass hier "aus der Ausnahme des Betrugs die Regel gemacht" werden solle. Er versteigt sich gar zu einem Whataboutism erster Sahne: Es würden auch jede Menge Drogenhändler herumlaufen, darüber sei die Empörung aber nicht so groß, wie wenn es um Vergehen gegen den Mindestlohn gehe.

Die einen also sagen: Da unten stinkt's - da müssen wir hinschauen. Die anderen sagen: Haltet eure Nasen lieber aus dem Fenster - da ist auch der Ausblick viel schöner. Und am Ende steht dann die Erkenntnis: Gut, dass wir mal wieder mit sauber verteilten Rollen darüber gesprochen haben.

Das Konfliktthema des Abends: Mindestlohn. Auch wenn er im Gesetz versprochen werde - er wird oft nicht gezahlt: Mit dieser Bestandsaufnahme geht es in die Sendung. Erwin Helmer, Diözesanpräses der Katholischen Arbeiterbewegung in Augsburg, fordert eine Anhebung des Mindestlohns auf mehr als 13 Euro. "Politiker sollten auch einmal die Menschen sehen, nicht nur die Zahlen", sagt er. Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, und Clemens Fuest sind, wenig überraschend, anderer Meinung: Das würde Arbeitsplätze gefährden - Unternehmen müssten das schließlich irgendwie finanzieren.

Lindner findet: Die Einhaltung des Mindestlohns müsse halt mit mehr Personal kontrolliert werden. Auftritt Hubertus Heil, SPD-Bundesminister für Arbeit und Soziales: Erstens würde kontrolliert, sagt er, aber man könne nicht hinter jedem Unternehmen herlaufen. Zweitens gehe es eigentlich um die Frage: "Kriegen wir wieder Tarifbindung hin?"

WDR / Thomas Ernst Hubertus Heil, Anette Dowideit

Der Fortschritt des Abends: Eine Weile kreist die Diskussion um einen Fernfahrer, der indirekt für die Deutsche Post gearbeitet, aber bei einem Subunternehmen weniger als den Mindestlohn verdient hat. Das stört auch Christian Lindner, der sagt, "man kann über den Mindestlohn denken, was man will, er ist Gesetz", also müsse er durchgesetzt werden. Außerdem habe die soziale Marktwirtschaft eine "moralische Grundierung", ein Unternehmen habe also Verantwortung auch für Subunternehmen. Das sieht niemand in der Runde erheblich anders, und so kündigt Hubertus Heil an: "Ich werde mit der Post reden darüber."

Die hängende Platte des Abends: Die legt Lindner auf. Damit seine Kernbotschaft hängenbleibt, nur mit Qualifikation würden Menschen von niedrigen Löhnen befreit, packt er das Wort "Qualifikation" schon in sein erstes Statement und dann noch in mehrere weitere. Als man sich gerade wünscht, dass mal jemand die Nadel aufhebt, zieht er seine zweite Platte raus und sagt: Man müsse generell mehr über "die Mitte" reden, nicht nur über die unteren Einkommen.

WDR / Thomas Ernst Christian Lindner

Die Fußgängerzonenumfrage des Abends: Sie kommt aus Darmstadt. Für einen Einspielfilm hat die "Hart aber fair"-Redaktion dort herumgefragt, ob jemand Arbeitslose kenne und warum Arbeitslose wohl arbeitslos seien. Das Ergebnis: Wer in hessischen Einkaufsstraßen flaniert, kennt keine Arbeitslosen persönlich, und wer doch welche kennt, glaubt, sie seien zum Arbeiten wohl nicht motiviert genug. Warum demnächst nicht auch mal eine Umfrage in einer Sockenschublade?

Die nicht eingeladenen Gäste des Abends: Gewerkschaften. Zwar sind ein SPD-Politiker anwesend, der ihre Bedeutung betont, und ein Diakon, der sich für Betriebsräte stark macht. Aber vielsagend ist das doch: dass Gewerkschaften derzeit nicht unbedingt mit am Tisch sitzen, wenn es um niedrige Löhne geht. Auch nicht am Vorabend des Tags der Arbeit in einer prominenten Talkshow.