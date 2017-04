"Hart aber fair" zum Syrien-Krieg "Sie wollen einfach nur, dass es aufhört"

Die Sendung: Während bei "Anne Will" eher die realpolitischen Probleme im Vordergrund gestanden hatten, wurden in dieser "Hart aber fair"-Ausgabe die Aspekte von Gewissen, politischer Moral und Menschlichkeit in den Blick gerückt. "Giftgas gegen syrische Kinder - werden wir schuldig durch Wegschauen?", lautete Frank Plasbergs Titelfrage zu einer Sendung, in der es teilweise ziemlich heftig, aber auch verstörend zuging. Die Fakten zur demoskopisch ermittelten Gemütslage der Nation: Gerade mal 29 von hundert Menschen billigen Trumps Gegenschlag und gar nur 18 von Hundert befürworten eine deutsche Beteiligung an Militäraktionen.

Die Gäste: Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und Transatlantik-Koordinator im Auswärtigen Amt; "Bild"-Chef Julian Reichelt; Kristin Helberg, Syrien-Expertin und Buchautorin; Fritz Pleitgen, ehemals Moskau- und Washington-Korrespondent sowie WDR-Intendant; Oberstleutnant a.D. Ulrich Scholz, Ex-Planungsstabsoffizier der Nato; und im Einzelgespräch Katharina Ebel, Syrien-Koordinatorin von "SOS Kinderdörfer".

Positionen: Hardt: "Wenn Russland nicht dauernd sein Veto einlegen und der Uno-Sicherheitsrat mit einer Stimme sprechen würde, könnte man diesen Konflikt relativ einfach beenden." Reichelt: "Ja, wir machen uns schuldig. Seit sechs Jahren sehen wir dem Morden in Syrien zu. Der Schlächter Assad muss gestoppt werden - auch mit Waffengewalt." Helberg: "Wirklich helfen kann den Menschen nur der Schutz vor Bomben. Und der muss zur Not militärisch durchgesetzt werden." Pleitgen: "Russland ist für uns immer an allem schuld. Aber was macht Deutschland? Präsentiert sich gern als Friedensnation und ist gleichzeitig eine führende Nation beim Export von Kriegswaffen." Scholz: "Krieg macht alles nur schlimmer. Frieden gibt es nur am Verhandlungstisch." Ebel: "Was syrische Kinder seit Jahren an Grausamkeiten erleben müssen, übersteigt unser Vorstellungsvermögen."

"Das Problem: Dass wir jeden Kontakt mit Russland kriminalisieren." Fritz Pleitgen bei #hartaberfair @DasErste zum Krieg in #Syrien. pic.twitter.com/d7tydwBI6v — hart aber fair (@hartaberfair) 10. April 2017

Die Diskussion: Endlich sei der Westen aufgewacht, resümierte Helbig, die mit einem Syrer verheiratet ist. Für viele im Kriegsland sei Donald Trump zumindest für den Moment eine Art Held geworden. Doch einfache Wahrheiten gibt es in dieser Angelegenheit nicht. Wenig später wies sie darauf hin, dass auch die Amerikaner in letzter Zeit viele zivile Opfer verursacht hätten. Während Journalismus-Veteran Pleitgen unentwegt für eine amerikanisch-russische Verhandlungslösung warb ("die müssen endlich zusammensitzen") und mahnte ("Wir verpulvern unsere Emotionen in Schuldfragen"=, waren es genau diese Gefühlswallungen, die alsbald den Verlauf der Debatte mehr und mehr bestimmten. Dazu leistete "Bild"-Mann Reichelt, der wieder mal rhetorisch leicht hyperaktiv wirkte, seinen speziellen Beitrag - nicht nur, als es um die Wirkungsmacht der Bilder wie jene der toten Kinder ging, die Trumps Kehrtwende auslösten.

Ausgerechnet der Ex-Nato-Offizier nämlich war es, der den Journalisten aus konservativem Haus offenbar zeitweilig die Regeln der Höflichkeit vergessen ließ. Es begann mit Scholz' Kritik an Trump, dem er "Straßenjungen-Manieren" vorwarf. Es sei "sehr unklug und nicht staatsmännisch", wenn Bilder benutzt würden, "um Kriegsgeschrei zu erzeugen". Und dann folgten Sätze wie: "Wer bombt, bringt Menschen um", "Wir bringen auch Kinder um". Reichelt konterte bissig, Trump habe sich "extrem klug" verhalten und warf dem Oberstleutnant a.D. vor, falsche Behauptungen aufzustellen. Aber das war erst der Beginn einer Eskalation. Später kam dann die Rede auf einen Vorfall unter deutscher Aufklärerbeteiligung, bei dem 33 Zivilisten umgekommen sein sollen.

Auf Konfrontationskurs: Scholz, selbst ehemaliger "Tornado"-Pilot, berichtete unter Bezug auf Geheimdienstquellen unter anderem, es gebe "standardisierte Absprachen" für die Luftangriffe zwischen den USA und Russland. Das reichte Reichelt, um sich über "Verschwörungstheorien", "Lügen", "Propaganda" und "Pseudo-Fachwissen" zu echauffieren. Als Scholz dann auch noch erklärte, bei allen Angriffen werde unter juristischer Beratung eine gewisse Anzahl Toter in Kauf genommen, trug das nicht eben zur Deeskalation bei. Auch der ansonsten eher unauffällige CDU-Mann Hardt wollte das so nicht stehenlassen. Etwas irritiert - wie vermutlich auch mancher Zuschauer - kam Plasberg zu dem Schluss, dass alles eben sehr kompliziert sei.

Sachliches: Am besten gelang es der Syrien-Expertin Helberg, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Im Grunde sei Assads Macht inzwischen ausgehöhlt. Wladimir Putin brauche ihn persönlich nicht unbedingt mehr, denn er habe sein Ziel erreicht, mit dem Westen auf Augenhöhe zu sein. Nun gehe es darum, zur Rettung der Staatlichkeit alle Institutionen vom "System Assad" zu befreien. Dazu brauche es wachsenden Druck.

Beklemmendes: Die Menschen in Syrien seien abgestumpft und längst sei es ihnen egal, wer regiere oder bombardiere, berichtete Katharina Ebel, gerade eingeflogen nach Deutschland mit seinen vergleichsweise sehr kleinen Alltagssorgen. "Sie wollen einfach nur, dass es aufhört, einfach nur Frieden." Sie sprach von den Sechsjährigen, die nie anderes als Krieg erlebt hätten und deren Urvertrauen zerstört sei - davon, dass das Land auf Jahre hinaus Trauma-Psychologen benötige, von Betreuern, die selbst psychologische Unterstützung brauchen, um durchzuhalten.

Da mutete manches Reden über den Krieg plötzlich banal an.