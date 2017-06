"Hart aber fair" zu Terrorismus "Ich will Angst haben und zu Hause bleiben dürfen"

Es war der Bundesinnenminister, der unlängst den Appell ausgab, der wachsenden islamistisch-terroristischen Verunsicherung mit "trotziger Gelassenheit" zu begegnen. Frank Plasberg spann den Gedanken weiter und fragte forsch: "Wenn Terror Alltag wird - Ist Mutigsein jetzt Bürgerpflicht?" So viel gleich vorweg: Nein, ist es nicht. Jedenfalls war das die mehr oder minder deutliche Meinung der Gäste bei dieser ziemlich vernünftigen "Hart aber fair"-Sendung am Abend eines Tages, an dem die Chronik der schlimmen Ereignisse abermals fortgeschrieben werden musste, jetzt auch um einen Gegenschlag, motiviert durch Islam-Hass.

Der scheint genau ins Kalkül der Terroristen zu passen, die auf Eskalation aus sind, wie Investigativ-Journalist Georg Mascolo (NDR, WDR, "Süddeutsche Zeitung") darlegte. "Frequenz und Perfidie" drohten sich noch zu steigern, gerade weil der sogenannte "Islamische Staat" (IS) militärisch zusehends verliere. Ausgemacht sei das indes nicht, dämpfte er zugleich, auch wenn es bekanntlich mittlerweile Szenarien gibt, in denen Frauen und selbst Kinder als Täter missbraucht werden. "Eine furchtbare Debatte" ist das für Thomas Strobl, den baden-württembergischen Innenminister. "Aber Wegschauen geht nicht."

Im weiteren Verlauf zeigte sich der CDU-Politiker und Kretschmann-Vize immer wieder um Sedierung bemüht: Bloß keine Panik, aber wachsam sein! Allerdings keinen falschen Heldenmut beweisen wollen wie jüngst einige Briten! Und bitte die Sicherheitskräfte ihre Arbeit tun lassen, auch wenn der Anblick schwer bewaffneter Polizisten bei Großveranstaltungen bei vielen Menschen eher Unbehagen erzeugt.

Die Frage nach dem Grundvertrauen

Mehr noch aber war es ein anderes, stärkeres Gefühl, auf das immer wieder die Rede kam - Angst. Ja, selbstverständlich kann und darf man die haben und daraus auch die Konsequenzen ziehen, so wie beispielsweise die Journalistin Susanne Lenz von der "Berliner Zeitung", die ihrer Tochter ein Weihnachtsmarkt-Verbot erteilte und bei Plasberg wissen ließ: "Ich will Angst haben und zu Hause bleiben dürfen." Mascolo brachte es so auf den Punkt: "Es gibt keine Bürgerpflicht zum Stoizismus."

Alles sei als Reaktion berechtigt, auch die, so Lenz, "total menschliche" Angst, attestierte der besorgten Mutter der Bremer Rechtspsychologe Prof. Dietmar Heubrock. Ihrem Bekunden, sie habe ihr Grundvertrauen verloren, setzte er jedoch auch Zweifel daran entgegen, dass dieses zuvor tatsächlich jemals existiert habe. Es gebe im öffentlichen Raum, auch ohne Terrorismus, "immer gemischte Gefühle".

Wie man damit leben kann, sogar wenn man dem blanken Horror knapp entkommen ist, davon legte noch einmal die Kölnerin Julia Schmitz Zeugnis ab, die zusammen mit ihrem Mann im Pariser Club "Bataclan" war, als dort im November 2015 das Massaker stattfand. Nein, sie habe nicht dauernd die Bilder von damals im Kopf, sagte sie. Und sie denke gar nicht daran, von ihrer Leidenschaft für Konzertbesuche abzulassen. Das gefiel insbesondere Strobl, der festgehalten wissen wollte, "wir lassen uns das Feiern nicht verbieten", Schweineschnitzel und Bier inklusive, und der auf die Frage, wie er über seine eigene Gefährdung als Politiker denke, lapidar antwortete: "Gar nicht."

"Ein bisschen" Gewöhnung an Terror

Die Islamwissenschaftlerin und Lehrerin Lamya Kaddor, als aufgeklärte, liberale Vertreterin ihrer Religion gern gebuchter Talkshow-Gast, musste lange warten, bis sie etwas zu dem von ihr initiierten Friedensmarsch der Muslime am Wochenende in Köln sagen konnte, bei dem die Teilnehmerzahl leider nicht so groß war wie erhofft.

Erkennbar frustriert berichtete sie davon, wie sie etwa den türkischen Verband Ditib vergebens dafür zu gewinnen versucht habe. Sie tröstete sich damit, dass das Ganze immerhin ein "Anstoß für die muslimische Zivilgesellschaft" geworden sei. Und CDU-Mann Strobl gab zu bedenken: "Zur Freiheit gehört auch das Recht, nicht zu demonstrieren."

Das Schlusswort blieb dem Psychologen vorbehalten, der bereits zu Beginn konstatiert hatte, es gebe inzwischen "ein bisschen" Gewöhnung an den Terror. "Wir müssen akzeptieren, dass wir mit Unsicherheit leben müssen", lautete sein Fazit. Das sei gerade für die sonst äußerst sicherheitsbewussten und -bedürftigen Deutschen, die sich gegen alles und jedes zu versichern pflegten, nicht eben leicht. Und mit milder Ironie sinnierte der Professor: Hätte er nach dem ersten Anschlag eine Terror-Versicherung angeboten, wäre er jetzt ein reicher Mann.