"Hart aber fair" zum "Equal Pay Day" Sie haben's sich verdient

Die Rhetorik ließ keinen Zweifel. Nimmt man Ins-Wort-Fallen und Lautwerden als Gradmesser für Polarisierung, bleibt festzustellen: Dass Frauen deutlich weniger Geld verdienen als Männer, knallt offenbar nicht.

Ob das heißt, dass sich alle einig sind, oder ob es einfach keinen aufregt, berät die Jury noch. Dabei konnte man sich schon über die Sendungstitelfrage genug echauffieren: "Frauen unter Druck, Männer am Drücker: Alles so wie immer?", wollte Frank Plasberg in seiner "Hart aber fair"-Ausgabe wissen. Und tut damit so, als hätten wir alle während der Gendergerechtigkeitsdebatten der vergangenen Jahre unter einem Stein gelebt.

Es mag immerhin als Fortschritt gelten, dass eine Politsendung am jährlichen "Equal Pay Day" nicht am Thema vorbeikommt. An jenem Tag im Jahr also, der die 21 Prozent (West: 22, Ost 7) Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen symbolisch markiert - bis zum 18. März haben Frauen für umme gearbeitet. Die Zahl ist seit Jahren stabil, ebenso wie die 6 Prozent Differenz, die bleibt, wenn man sich vergleichbare Tätigkeiten bei gleicher Qualifikation anschaut (mehr zum Verdienstunterschied erfahren Sie hier und mehr dazu, ob das relevant ist, können Sie hier nachlesen).

Vor allem aber versteckt sich im Sendungstitel die große Schuldfrage: An wem liegt's?

Und genau an diesem Punkt zerfiel die Fünfer-Runde in zwei Fraktionen mit ewig gleichen Argumenten: Es sei doch eine "private Entscheidung" der Frauen, wie, was und wie lange sie arbeiteten, erklärte Kristina Schröder, Ex-Bundesfamilienministerin, inzwischen Ex-MdB; die wollen die Kinder pünktlich von der Kita abholen, keine Dienstreisen. Als sei nicht schon die Haltung ein Privileg.

Wir lebten in einer "freien Gesellschaft", fand auch Rainer Hank, Hausfrauen-Vermisser und bis Sommer 2018 Wirtschaftsressortleiter der "FAS": "Wenn Frauen die 21-Prozent-Lücke beklagen, haben sie die falsche Berufsentscheidung getroffen. Frauen sitzen bei Rewe an der Kasse und Männer bei BMW am Band. Männer kloppen Überstunden, Frauen machen Teilzeit." Kurz: Frauen haben es nicht anders, nun ja, verdient. Außer Schröders gefühliges "Biologie spielt eine Rolle" für individuelle Vorlieben schien das Warum den beiden leidlich wurscht.

Das übernahmen die anderen und erklärten, dass sowas halt von sowas kommt. Collien Ulmen-Fernandes klang fast fassungslos, dass sie es überhaupt aussprechen musste: "Wieso Frauen keine Männerberufe ergreifen? Weil die Vorbilder fehlen." (Ihre ZDFneo-Doku über Geschlechterrollen könnte einigen als Lehrfilm dienen). Und Henrike Platen, Unternehmensberaterin und Initiatorin des "Equal Pay Day" musste Binsen aussprechen wie: "Es ist ungerecht, wenn manche Berufe besser bezahlt werden als andere." Überhaupt: "Wenn Männer zuhause bleiben, verdienen die Frauen nur mehr", denn: "Geld ist die Schlüsselfrage."

Was die neuen Vorbilder angeht, kann es noch eine Weile dauern. Nicht nur wegen der vorgeführten Rosa-Hellblau-Produkte (Plasberg: "So ein Scheiß kommt auf den Markt!"). Auch weil ein Psychologe wie der Marktforscher Stephan Grünewald vom Rheingold Institut blind scheint für die Stereotype, die er weiterträgt: Die Männer fühlten sich nur im hierarchischen Büro mächtig, im Privaten verlören sie ihre Rolle. Die Folge: Sie müssen ihre "Fluchtburg" Arbeit "verteidigen vor den Frauen", also bezahlen sie ihnen weniger, "als symbolische Herabsetzung". Na dann! Die Frauen wiederum wollten "mit Haut und Haaren für die Familie da sein", "attraktiv für den Partner", Vollzeitjob, Selbstverwirklichung - zu viel, so Grünewald: "Ein schlechtes Gewissen ist schlechter Berater in Lohnverhandlungen." Ach drum.

Alles ganz schön sommerlochig also: ganz schön bekannt, ganz schön oft schon diskutiert, ganz schön wenig Diskussionsfortschritt. Zu viel Gähn, um endlich mal voranzukommen.

Denn da war ja noch der Untertitel: "Muss der Staat eingreifen mit Quoten und Gesetzen?" Nur: nichts davon in den 75 Minuten. Stattdessen landeten strukturelle, private und biologische Gründe in der Mitte, als würden sie vom Himmel fallen. Aber keine Kritik an Gesetzen, die existieren; und keine Fantasie, welche es geben könnte. Keine Überlegung, wieso das "Frauenveräppelungs-", äh, Entgelttransparenzgesetz oder das Allgemeine Geichbehandlungsgesetz offenbar nicht wirken. Kein Gedanke, sich genau dafür mal den neuen Ansatz der Isländer anzuschauen. Auch nicht dazu, wie die Arbeit in Pflege-, Dienstleistungs-, Bildungsbranchen aufgewertet werden könnte.

Kein Wort dazu, die durchaus radikaleren Ideen von Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz zum Thema noch mal anzuschauen. Oder vielleicht wenigstens zu benennen, was es ändern würde, würde man das Ehegattensplitting knicken. Und wie man Müttern, die aus strukturellen Gründen nun einmal so arbeiten wie sie arbeiten, care-arbeiten, aber keine oder wenig Rentenpunkte sammeln, helfen kann, ihre Existenz zu sichern. Ach, und: Quote? Welche Quote? Trotz höchster Aufmerksamkeit: Das Wort "Chancengleichheit" fiel nicht.

Und dann beharrte "FAS"-Mann Hank auch noch, Frauen, inklusive der Anwesenden, hätten nicht verstanden, dass es bei all dem um Macht ginge. Sie führten einen "Opferdiskurs". Da war's wieder: selbst schuld.

Eine zumindest benannte die Verantwortung klar: "Wir Frauen können Gleichberechtigung wollen, aber wenn Männer als Väter nicht mitziehen, funktioniert das nicht." Ein Satz von Astronautin Insa Thiele-Eich, geladen als Zusatzgast, weil ihr Mann zum Spitzenvater des Jahres gekürt wurde. Weil er sich mit ihr um die Kinder kümmert. Ja, genau. Ihre Formel: "Das Problem ist das Problem." Glauben wir ihr doch mal. Vom All aus verschwinden die Grenzen.